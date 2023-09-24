У Києві згорів притулок для котів. Що відомо
У ніч з 23 на 24 вересня у Києві сталася пожежа у притулку для тварин у Голосіївському районі Котохата. Підозрюють підпал. Про це повідомляє поліція Києва.
У притулку жило близько 60 котів. У пожежі загинули сім тварин.
Скільки загалом постраждало котів і в якому вони стані, ще з'ясовують.
Притулок розмістили кілька років тому біля однієї з багатоповерхівок. Місцеві жителі доглядали тварин.
Коли почалася пожежа, люди з навколишніх будинків та представники ДСНС витягали котів.
Частину тварин на перетримку забрали місцеві мешканці.
Серед загиблих і постраждалих котів, були також евакуйовані з прифронтової зони.
Доглядальниця котів Наталія Петрущенкова заявила, що притулок спалили навмисно.
Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Поліція наразі з’ясовує всі обставини та проводить слідчі дії.
Що відомо про котячий притулок
Це стихійний притулок для тварин поблизу багатоповерхівок за адресою Академіка Заболотного, 76-А.
Ним багато років опікувалася Наталя Петрущенкова та інші волонтери.
У 2020 році про небезпеку займання в притулку попереджали в Київтеплоенерго, оскільки притулок розташований у зоні високовольтної електричної розподільчої установки та бойлерної Київтеплоенерго. Ці енергооб‘єкти обслуговують 70 житлових будинків поряд.
Тоді Київтеплоенерго закликало знайти домівки для котів, аби уникнути ураження струмом і опіків тварин та перебоїв з енергопостачанням навколишніх будинків. Декілька котів забрали.
Зоозахисна організація Kyiv Animal Rescue Group, яка також працювала на місці пожежі, звинувачувала організаторку притулку в тому, що вона розводить котів. Петрущенкова звинувачення відкидає і звинувачує Kyiv Animal Rescue Group у нападі на неї. За її словами, котів стерилізували.
Зоозахисна організація UAnimals заявила, що буде слідкувати за ситуацією.