У Києві згорів притулок для котів. Що відомо

Автор фото, facebook.com/nataliya.petrushchenkoff Підпис до фото, Сім котів загинули у пожежі

28 хвилин(и) тому

У ніч з 23 на 24 вересня у Києві сталася пожежа у притулку для тварин у Голосіївському районі Котохата. Підозрюють підпал. Про це повідомляє поліція Києва.

Автор фото, телеграм Реальный Киев Підпис до фото, Поранений у пожежі котик. Його витягли з вогню

У притулку жило близько 60 котів. У пожежі загинули сім тварин.

Скільки загалом постраждало котів і в якому вони стані, ще з'ясовують.

Притулок розмістили кілька років тому біля однієї з багатоповерхівок. Місцеві жителі доглядали тварин.

Автор фото, UAnimals

Автор фото, facebook.com/nataliya.petrushchenkoff

Коли почалася пожежа, люди з навколишніх будинків та представники ДСНС витягали котів.

Частину тварин на перетримку забрали місцеві мешканці.

Серед загиблих і постраждалих котів, були також евакуйовані з прифронтової зони.

Доглядальниця котів Наталія Петрущенкова заявила, що притулок спалили навмисно.

Автор фото, Поліція Києва Підпис до фото, Притулок після пожежі

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Поліція наразі з’ясовує всі обставини та проводить слідчі дії.

Що відомо про котячий притулок

Автор фото, facebook.com/nataliya.petrushchenkoff Підпис до фото, Притулок до пожежі

Це стихійний притулок для тварин поблизу багатоповерхівок за адресою Академіка Заболотного, 76-А.

Ним багато років опікувалася Наталя Петрущенкова та інші волонтери.

У 2020 році про небезпеку займання в притулку попереджали в Київтеплоенерго, оскільки притулок розташований у зоні високовольтної електричної розподільчої установки та бойлерної Київтеплоенерго. Ці енергооб‘єкти обслуговують 70 житлових будинків поряд.

Тоді Київтеплоенерго закликало знайти домівки для котів, аби уникнути ураження струмом і опіків тварин та перебоїв з енергопостачанням навколишніх будинків. Декілька котів забрали.

Автор фото, facebook.com/nataliya.petrushchenkoff Підпис до фото, Коти жили у будиночках

Зоозахисна організація Kyiv Animal Rescue Group, яка також працювала на місці пожежі, звинувачувала організаторку притулку в тому, що вона розводить котів. Петрущенкова звинувачення відкидає і звинувачує Kyiv Animal Rescue Group у нападі на неї. За її словами, котів стерилізували.