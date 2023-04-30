10 найкращих фільмів травня

Автор фото, Ketchup Entertainment

Author, Ніколас Барбер

Role, BBC Culture

29 хвилин(и) тому

"Форсаж X", "Русалонька", "Вартові галактики 3" та багато іншого - кореспондент ВВС Culture Ніколас Барбер зібрав кіноновинки травня, які не можна пропустити.

"Реаліті"

Автор фото, HBO Films

Червневої суботи 2017 року двоє агентів ФБР завітали до будинку Реаліті Віннер (так, це її справжнє ім’я), 25-річної офіцерки розвідки США, яка злила секретний урядовий документ про втручання Росії у президентські вибори.

Допит був записаний, і Тіна Саттер використала стенограму як сценарій для відомої п’єси "Чи це кімната" (Is This a Room). Тепер Саттер перетворила цю п’єсу на фільм із Сідні Суїні у ролі Віннер.

Назва (Reality) має подвійне значення. Це ім'я героїні, але також натяк на те, що фільм настільки близький до реальності, наскільки може бути - хоча Саттер постійно нагадує нам про штучність, притаманну всьому мистецтву.

Фільм виходить на екрани з 29 травня.

"До чого тут кохання?"

Автор фото, Alamy

Ця стрічка немає жодного відношення до однойменного біографічного фільму про Тіну Тернер 1993 року. Це романтична комедія у традиції фільмів Річарда Кертіса, але з міжкультурним відтінком: її сценаристка Джемайма Хан була одружена з Імраном Ханом, колишнім прем’єр-міністром Пакистану, тому вона знається на стосунках, що об'єднують різні культури та релігії.

Лілі Джеймс і Шазад Латіф зіграли Зої та Казіма, які були платонічними друзями з дитинства. Коли Казім каже, що їде до Лахора, щоб одружитися з жінкою з Пакистану, якої він ніколи не бачив, Зої вирішує зняти документальний фільм про його шлюб за домовленістю.

Та чи не зрозуміє вона під час цього, що воліла б сама вийти за нього заміж?

Стрічка виходить на екрани з 5 травня.

"Ти ранив мої почуття"

Автор фото, A24

Бет (Джулія Луїс-Дрейфус) і Дон (Тобіас Мензіс) - щаслива пара. Дон є успішним терапевтом, а Бет є авторкою популярних мемуарів.

Можливо, їй не все вдається з її дебютним романом, але Дон є опорою та підтримкою. Але потім стається зрада: Бет випадково чує його зізнання, що він не є фанатом її творів.

Ніколь Голофсенер зняла "неперевершену комедію", каже Алісса Вілкінсон з Vox. "Вміло змальовані персонажі фільму... з великою любов’ю зображують те, як ми приховуємо правду один від одного через любов – і в результаті фільм виходить теплим, сумним і веселим у найкращому вигляді".

Стрічка виходить на екрани з 26 травня.

"Тихий садівник"

Автор фото, Kojo Studios

Сценарист "Таксиста" та режисер "Американського жиголо" Пол Шредер спеціалізується на важких трилерах про самотніх антигероях, які ховають у собі вибухову суміш болю та насильства.

Тож не дивно, що самотній чоловік у "Тихому садівнику" зрештою займається не тільки обрізанням троянд. Садівник (Джоел Еджертон), який доглядає за територією маєтку, що належить заможній вдові (Сігурні Вівер), як виглядає, цілковито відданий своїй роботі.

Але коли вдова просить його навчити її внучату племінницю (Квінтеса Свінделл), його давно поховане кримінальне минуле виривається назовні.

Фільм виходить на екрани з 19 травня.

"Гіпнотик"

Автор фото, Ketchup Entertainment

У захопливому конспірологічному трилері Роберта Родрігеза ("Місто гріхів", "Діти шпигунів") "Гіпнотик" ніщо не є тим, чим здається.

Бен Аффлек грає роль поліцейського детектива, у якого зникла дочка. Він розслідує серію банківських пограбувань, коли таємнича жінка (Аліса Брага) розповідає йому про "гіпнотиків": людей, які можуть змусити інших повірити у що завгодно та зробити все, що їм заманеться, промовивши одне речення.

"Слідкувати за тим, що відбувається на екрані - наче тренуватися у спортзалі, де постійно змінюється сила тяжіння", - каже Пітер Дебрюж з Variety. - Щойно здається, що все під контролем, підлога зникає у вас з-під ніг".

Стрічка виходить на екрани з 11 травня.

"Незмінний: Майкл Дж. Фокс"

Автор фото, Concordia Studio

У фільмі "Назад у майбутнє" та інших своїх хітах 1980-х років Майкл Джей Фокс уособлював життєву силу молодості, але у 29 років в актора діагностували хворобу Паркінсона. Він приховував своє захворювання сім років і повідомив про нього у 1998 році, й відтоді проводить кампанію щодо підвищення обізнаності про цю хворобу.

Фокс розповідає цю історію своїми словами у документальному фільмі, який поєднує фрагменти інтерв’ю з домашніми відеозаписами, уривками з фільмів Фокса та ключовими моментами його кар’єри.

Режисер Девіс Гуггенхайм ("Незручна правда") "передає історію життя актора водночас винахідливо і з надзвичайною чутливістю", - пише Томріс Лаффлі з AV Club.

Фільм виходить 12 травня на Apple TV+.

"Вартові галактики 3"

Автор фото, Marvel Studios

Минуло шість років з моменту виходу другого фільму Marvel "Вартові галактики". У 2018 році студія звільнила сценариста та режисера Джеймса Ганна через його образливі жарти. Через кілька місяців після цього вони знову найняли його, але на той час Ганн був зайнятий роботою над "Загоном самогубців" для конкурентів Marvel, тому вихід наступної частини сильно затримався.

Але тепер улюблені герої нарешті повертаються для нових міжзоряних пригод – і цього разу вони протистоять Високій еволюції (Чуквуді Івудзі).

Фільм виходить на екрани з 5 травня.

Автор фото, Disney Studios

Новий місяць - новий римейк класичного мультфільму Діснея. Головну героїню у ньому грає темношкіра акторка Геллі Бейлі, хоча в оригінальному мультфільмі Русалонька була білою. Крім того, режисер фільму Роб Маршалл стверджує, що його версія "Русалоньки" є прогресивною і в інших аспектах.

"Цей персонаж створив Ганс Крістіан Андерсен в іншому століття, - розповів він в інтерв'ю EW, - але водночас навіть у 1989 році вона виглядала дуже сучасною жінкою, людиною, яка бачить своє життя інакше, ніж люди навколо неї, і йде шукати цю мрію".

Фільм виходить на екрани з 24 травня.

"Форсаж Х"

Автор фото, Universal Studios

Так, це десятий фільм у серії, яка починалася з інді-трилерів про поліцейських під прикриттям і нелегальних вуличних гонщиків, а тепер включає науково-фантастичні блокбастери за участю найвідоміших зірок Голлівуду.

Цього разу до фільму долучилися Джейсон Момоа в ролі мстивого сина наркобарона, убитого у п'ятому фільмі; Ріта Морено - бабуся Дома і Мії - та Брі Ларсон як їхній контакт у секретній службі.

"У дев'ятому фільмі вони вирушили в космос, і я сказав: "Так… я ніяк не зможу це перевершити". Але я можу робити те, чого ми ніколи раніше не робили, наприклад, катати однотонну бомбу – справжню металеву кулю вагою в одну тонну – вулицями Риму, і сподіватися не знищити Колізей", - сказав режисер фільму Луї Летер’є в інтерв'ю виданню Esquire Middle East.

Фільм виходить на екрани з 17 травня.

"Вісім гір"

Автор фото, Pyramide Productions

Усі гори у "Восьми горах" ідилічні та неймовірно красиві. Деякі з них розташовані в Гімалаях, але більшість - в італійських Альпах, де П’єтро (Лука Марінеллі), міський хлопець із Турина, заводить дружбу з Бруно (Алессандро Боргі), єдиною дитиною, що залишилася у віддаленому сільському селі.

Блискуча мальовнича драма Шарлотти Вандермерш і Фелікса ван Гронінгена знята романом Паоло Коньєтті. Це хроніка дружби тривалістю в кілька десятиліть.

"Це рідкісний фільм, який розуміє, наскільки ми прив’язані до фізичного та психологічного простору дитинства", - пише Джастін Чанг з Los Angeles Times.

Фільм виходить на екрани з 5 травня.