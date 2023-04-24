WP: Україна планувала удари по Москві та всій Росії на річницю вторгнення. Що завадило Буданову?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пожежа у будівлі ФСБ у Ростові-на-Дону

47 хвилин(и) тому

У лютому, до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії, Україна планувала здійснити удари по території Росії, однак США виступили проти цього, і атаки скасували. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на секретну доповідь Агентства національної безпеки США, що містилася у витоках документів з Пентагону.

За інформацією видання, голова ГУР Кирило Буданов наказав одному зі своїх офіцерів "готуватися до масових ударів 24 лютого … з усім, що є у ГУР". Українські чиновники навіть міркували про удар по портовому місту Новоросійськ, що мав продемонструвати здатність України завдавати ударів глибоко всередині ворожої території, пише WP.

Тим часом за планами українців таємно стежили чиновники у Вашингтоні, і 22 лютого, за два дні до річниці, ЦРУ поширило новий секретний звіт: ГУР "на прохання Вашингтона погодилося відкласти удари" по Росії. Водночас у документах не уточнюють, хто висунув таке прохання і чому українці погодилися відмовитися від своїх планів.

Цей приклад демонструє напруженість між Києвом та Вашингтоном, пише WP: Україна прагне перенести боротьбу на територію Росії, а США, які постійно намагаються уникнути прямого конфлікту з Росією, її від цього стримати.

Однак у Росії продовжують відбуватися загадкові вибухи та удари безпілотників. Українські чиновники, натякають, що можуть бути причетні до них, але не беруть на себе прямої відповідальності.

Операції на іноземній території підпадають під компетенцію ГУР. Його голова Кирило Буданов не визнає, що за нападами стоїть його відомство, але він попередив, що вони триватимуть.

"Це зруйнувало їхні ілюзії безпеки, - сказав Буданов The Washington Post у січні. - Є люди, які закладають вибухівку. Є безпілотники. Поки не буде відновлена територіальна цілісність України, будуть проблеми всередині Росії".

У приватному порядку офіційні особи США та Європи висловлюють своє захоплення Будановим, іноді його зухвалість змушує їх нервувати пише WP.

13 лютого, у день, коли, як ідеться в документі АНБ, Буданов дав вказівку одному зі своїх офіцерів бути готовими до операції, імовірно спрямованої проти Новоросійська, Сполучені Штати повторили свою публічну пораду своїм громадянам у Росії негайно покинути країну.

Незрозуміло, чи це попередження безпосередньо стосувалося ймовірного агресивного українського удару, але, схоже, воно відображало рівень занепокоєння у Вашингтоні щодо можливих терактів у річницю повномасштабного вторгнення, пише WP.

У документах, що злили з Пентагону, також чітко зазначено, що американська розвідка стежить за комунікаціями Буданова - і, як виглядає, це не є новиною для генерала. Під час минулих інтерв'ю WP Буданов, знаючи, що за ним шпигують, вмикав музику або статичний шум у штаб-квартирі ГУР.

WP пише, що втручання Вашингтона напередодні річниці війни було лише частково успішним. "Немає жодних ознак", що Служба безпеки України "погодилася відкласти свої власні плани нападу на Москву в районі тієї ж дати", йдеться у звіті ЦРУ.

Як виглядає, Україна недовго стримувала свої атаки. Через тиждень після річниці Москва публічно звинуватила Київ у спробі ударів безпілотників по інфраструктурі Росії, зокрема поблизу столиці.

Автор фото, Скріншот відео РБК-Україна Підпис до фото, У кабінеті Буданова висить детальна карта Москви

Також у документах ідеться, що ГУР планувало напад на членів ПВК "Вагнера" у Малі.

"Невідомо, на якій стадії зараз перебувають операції [в Малі] і чи отримала ГУР дозвіл на виконання своїх планів", - йдеться в документі АНБ.

За цими даними, ГУР також розробило плани проведення таємних атак на російські сили в Сирії за допомогою таємної допомоги курдів. Президент України Володимир Зеленський зупинив цю атаку, але один із документів розвідки детально описує, як агентство Буданова все ж могло здійснювати атаки, які причетність до яких згодом могло заперечувати.

Американські та Європейські чиновники постійно застерігають Україну проти атак за межами її території, які, на їхню думку, зайшли занадто далеко. Після вибуху замінованого автомобіля під Москвою в серпні, внаслідок якого загинула Дар'я Дугіна, західні чиновники дали Зеленському зрозуміти, що вважають відповідальною за нього Україну і розцінюють його як провокацію.

Офіційні особи у США також стурбовані тим, що Китай розглядатиме атаки України на території Росії як "можливість представити НАТО агресором" і може збільшити свою підтримку Росії, йдеться в інших секретних документах.

Наразі немає жодних ознак того, що Китай надає Росії летальну військову допомогу, кажуть американські чиновники. Проте український напад на Москву з використанням зброї, наданої Сполученими Штатами або НАТО, може стати виправданням для Китаю, щоб озброїти Росію, підсумовують у звіті.

Сполучені Штати забороняють Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії. Один український чиновник на умовах анонімності розповів, що під час атаки на російську базу стратегічних бомбардувальників у грудні були використані безпілотники українського виробництва - як доказ того, що Київ дотримується правил, встановлених Вашингтоном.

Українські офіційні особи давно негласно заявляли, що Сполучені Штати де-факто контролюють деякі військові операції. Наприклад, Київ не буде вести вогонь із передових ракетних систем, наданих США, без координат, підтверджених або наданих військовослужбовцями США з бази в Європі - щоб забезпечити точність ударів і зберегти артилерію.

Високопоставлений український чиновник заявив, що готовність Києва не вести вогонь по певних цілях і координувати дії з американцями має спонукати Сполучені Штати надати сучаснішу зброю з більшою дальністю.