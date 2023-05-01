Нічна атака ракет та дронів на Україну: що відомо

Автор фото, Сергій Лисак/Telegram Підпис до фото, Наслідки удару по Павлограду

17 хвилин(и) тому

В ніч проти понеділка російські сили вдруге протягом трьох днів завдали по Україні масований удар, випустивши 18 ракет. За повідомленням України, сили ППО знищили 15 з них.

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря", – написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телеграмі.

За його словами, загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, українські військові знищили 15.

Повітряна тривога в Україні тривала близько трьох годин.

Як повідомила адміністрація Києва, російські сили вночі атакували місто ракетами та безпілотними літальними апаратами, всі випущені по столиці ракети збили.

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Автор фото, Сергій Лисак/Telegram Підпис до фото, Наслідки удару по Павлограду

У Павлограді внаслідок обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував ракетами. Сім із них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання", - написав Лисак у телеграм-каналі.

"У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали", - додає він.

Керівник ОВА не уточнив, яке саме підприємство постраждало.

Він додав, що "у житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів". Постраждали також близько 40 житлових будинків та школа у кількох районах регіону, пише Лисак.

Після появи інформації про удар по Павлограду в соцмережах з'явилося відео, на якому видно яскраві спалахи й вибухи. У деяких російських телеграм-каналах у зв'язку з цим були припущення, що під час обстрілу постраждали українські боєприпаси.

Перевірити ці відомості неможливо.

Російське Міноборони ракетну атаку по Україні поки що не коментувало.

Автор фото, Сергій Лисак/Telegram Підпис до фото, Наслідки удару по Павлограду

Це друга масована ракетна атака РФ на Україну за останні три дні.

28 квітня був інший один масований удар. Тоді українські військові знищили 21 із 23 крилатих ракет, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.