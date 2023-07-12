Саміт НАТО: як країни G7 зобов'язалися гарантувати безпеку України

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15 хвилин(и) тому

Лідери країн "Великої сімки" та президент України Володимир Зеленський в останній день саміту НАТО у Вільнюсі підписали Декларацію про військову допомогу та гарантії безпеки України.

Країни G7 зобов'язалися гарантувати безпеку України у довгостроковій перспективі та негайно відреагувати на можливу агресію з боку Росії, якщо вона відбудеться у майбутньому, тобто вже після закінчення нинішньої війни.

Президент Зеленський назвав декларацію "важливою перемогою" України. Перед цим він заявив, що вважає підсумки саміту НАТО хорошими, але не ідеальними, оскільки Україна не отримала офіційного запрошення до альянсу.

Декларація G7: три головні механізми

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зустріч Зеленського з Байденом тривала довше, ніж планували

Лідери G7 заявили, що "підтверджують своє тверде прагнення забезпечити виконання стратегічної мети - існування вільної, незалежної, демократичної та суверенної України у міжнародно визнаних кордонах, здатної захистити себе та запобігти агресії у майбутньому".

У підписаній державами G7 Декларації перераховані три головні механізми, за допомогою яких "Велика сімка" має намір досягати цієї мети.

Вони забезпечать появу українських збройних сил, здатних захистити Україну та запобігти агресії з боку Росії у майбутньому. Цього "сімка" обіцяє досягти за рахунок: надання сучасних озброєнь (пріоритет надаватимуть засобам ППО, артилерії, бронетехніці та ударній зброї далекого радіусу дії); розвитку українського військово-промислового комплексу; навчання українських військових; співпраці в галузі розвідки; допомоги у сфері кібербезпеки.

G7 обіцяє зміцнювати економіку України, зокрема за рахунок відновлення країни та забезпечення її енергетичної безпеки.

"Сімка" також має намір надати Україні технічну та фінансову допомогу для ліквідації наслідків російського вторгнення.

У Декларації містяться й кілька зобов'язань, які взяла Україна.

Зокрема, Київ має:

Продовжувати масштабні реформи в різних сферах, зокрема боротися проти корупції, а також удосконалити роботу правоохоронних органів, судів, корпоративного та державного управління.

Україна має й надалі йти шляхом демократії, верховенства права та дотримання прав людини та свободи слова. Зокрема продовжувати реформи в галузі оборони та модернізацію армії та зміцнювати цивільний контроль над збройними силами.

У декларації також сказано, що усіх цих заходів "вживатимуть, поки Україна йде до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті".

У перший день саміту країни НАТО відмовилися назвати конкретні часові рамки вступу України, проте підтвердили, що майбутнє країни - це альянс.

Тим часом президент Зеленський на пресконференції за підсумками саміту вкотре наголосив, що Україна не йтиме на жодні територіальні поступки заради членства у НАТО.

"Ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід", – сказав Зеленський.

Рада НАТО – Україна

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Єнс Столтенберг: "Сьогодні ми зустрічаємося як рівні партнери, і чекатимемо того дня, коли ми зустрінемося як союзники"

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Сьогодні ж у Вільнюсі відбулося перше засідання нової Ради НАТО-Україна.

Лідери країн НАТО заявили, що створення цієї ради замість комісії НАТО-Україна, яка існувала досі, - це вихід відносин на новий рівень й один із кроків до прийому України до альянсу в майбутньому.

У раді, як пояснюють представники НАТО, Україна засідатиме на рівних із союзниками і зможе сама скликати її у разі потреби.

"Сьогодні ми зустрічаємося як рівні партнери, і чекатимемо того дня, коли ми зустрінемося як союзники", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції.

На початку засідання Столтенберг виступив із короткою промовою, сказавши, зокрема, що мета НАТО – допомогти Україні відбити російську агресію та стримувати її у майбутньому. Після цього засідання продовжили у закритому режимі.

"Трошки вдячності": чого Захід очікує від України

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що Київ має не лише вимагати, а й подякувати за допомогу

Напередодні саміту Зеленський відкрито висловив своє невдоволення позицією країн НАТО, які відмовлялися назвати терміни вступу України до альянсу, назвавши її абсурдною та слабкою.

Різкі заяви Зеленського мали вплинути на рішення саміту, але натомість зачепили деяких європейських партнерів України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес натякнув, що Києву не завадило б активніше висловлювати подяку за ту величезну допомогу, яку йому надає Захід.

За словами Воллеса, українці так поспішають отримати всю можливу допомогу, що вони не завжди дякують за те, що вже їм передали.

"Подобається нам це чи ні, але люди хочуть побачити трошки вдячності", - цитує британська газета Guardian заяву міністра оборони під час брифінгу на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

На думку Воллеса, такі наполегливі вимоги можуть спричинити відчуження деяких союзників.

Він розповів, що коли минулого року приїхав до України, йому одразу видали список необхідної зброї.

"Знаєте, ми не Amazon, сказав я їм минулого року, після того, як їхав 11 годин, щоб отримати список", - сказав Воллес і зазначив, що розуміє: Зеленський у цьому випадку звертався швидше до українців.

За словами британського міністра, попри невдоволення українського президента, формулювання підсумкового комюніке саміту НАТО є добрим для України результатом.

На такі коментарі Воллеса своєю чергою відреагував президент Зеленський.

На пресконференції за підсумками другого дня саміту він заявив, що Україна дуже вдячна Великій Британії, і додав, що у двох країн хороші відносини - зокрема й тому, що британці підтримують Україну.

"Я просто не знаю, що він має на увазі – як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як я маю подякувати людям, щоб ми вже повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто", - сказав Зеленський.

Звернувшись до міністра оборони України Олексія Резнікова, який був присутнім на пресконференції, Зеленський запитав: "Олексію, у вас погані стосунки з міністром оборони?". Після того, як голова міноборони запевнив його у зворотному, президент України відповів: "Чудові? Ну так подякуйте йому. Ви маєте зателефонувати йому. Будь ласка. Сьогодні".

Автор фото, Getty Images

Реакція Росії: "Це загрожує негативними наслідками для Європи"

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що довгострокові плани "Великої сімки" щодо безпеки України є загрозою для Росії.

"Надаючи гарантії безпеки Україні, вони зазіхають на безпеку Російської Федерації. Це неможливо, і це загрожує в середньостроковій, довгостроковій і навіть короткостроковій перспективі вельми негативними наслідками", - заявив журналістам речник президента країни, яка розв'язала війну проти України.