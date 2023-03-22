США вражені, як українці швидко опанували PATRIOT. Їдуть додому захищати небо

Автор фото, Getty Images

56 хвилин(и) тому

Група українських військових завершить навчання на ЗРК Patriot у США найближчими днями. Потім їх відправлять до Європи для додаткової підготовки, пише видання Politico.

Американські інструктори на військовій базі Форт-Сілл (Fort Sill), де 65 українців проходять навчання з 15 січня, змогли значно прискорити підготовку завдяки базовим знанням українців.

У Форт-Сіллі розташована основна тренувальна база армії США з експлуатації та обслуговування передових систем ППО. Тут також працює школа польової артилерії та один з чотирьох основних навчальних центрів.

Коли у січні Пентагон оголосив, що українці розпочнуть навчання у Форт-Сіллі, посадовці попередили, що навчання може тривати місяці — аж до року.

Але представники американських військових заявили, що українці, які вже були досвідченими захисниками повітряного простору, освоїли американську систему значно швидше, ніж очікували.

Тепер вони майже готові використати свої знання на полі бою для захисту українських міст та інфраструктури від російських атак, пише видання.

"Українські солдати вражають і абсолютно швидко вчаться", - сказав бригадний генерал Шейн Морган, командир Форт-Сілл.

"Завдяки їхнім глибоким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій, їм було легше – хоча це ніколи не буває легко – освоїти систему Patriot" – зазначив він.

Курс був задуманий як 10-тижнева базова програма, але українці швидко впоралися із завданнями, розповів на умовах анонімності високопосадовець Форт-Сілл.

За його словами, група швидко впоралася з вимогами до навичок та змогла витратити більше часу на вивчення того, як керувати системою як єдиним цілим проти змодельованих загроз.

За словами чиновника, слухачі віком від 19 до 67 років є ветеранами бойових дій з досвідом використання власних систем ППО проти російських загроз. Вони швидко пройшли курс і в якийсь момент змогли розробити власні сценарії, засновані на відомій їм тактиці, яку росіяни використовують у бою.

"Вони розуміють, як воювати, вони розуміють, як працювати із системами ППО, - сказав високопосадовець Форт-Сілл. - Це одна з причин, через яку ми змогли опанувати деякі аспекти швидше, ніж зі звичайними студентами, які починають з нуля".

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Готові до битви

Автор фото, EPA

Patriot - дорога, технологічно складна, примхлива до умов експлуатації та обслуговування система. Зазвичай американським солдатам потрібно до року, щоб опанувати навички роботи з нею.

Але українці вже за кілька тижнів змогли самостійно налаштувати й використати систему проти змодельованої загрози менш ніж за 45 хвилин, що є стандартом для армії США.

За словами одного американського тренера, вони проходять цей "кульмінаційний етап" два-три рази на день, щоб якнайбільше попрактикуватися перед поверненням до Європи.

У найближчі кілька днів вони вирушать до Європи, щоб приєднатися до іншої групи стажистів, які проходять паралельний курс разом із голландськими та німецькими збройними силами, сказав офіційний представник сухопутних військ полковник Мартін О'Доннелл.