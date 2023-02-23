Росія каже, що Україна готує "вторгнення" в Придністров'я. Що відбувається і як реагує Київ

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Молдовські правоохоронці охороняють будівлю парламенту в Кишиневі під час акцій протесту 19 лютого. Уряд Молдови каже про спроби РФ дестабілізувати ситуацію в країні і скинути владу.

1 година тому

Міноборони РФ повідомило про нібито підготовку Україною "провокації із вторгненням" у Придністров'я. Це самопроголошена республіка на території Молдови, де з початку 1990-х перебуває російський військовий контингент.

У Молдові вже заявили, що вигадки.

"За наявною інформацією, найближчим часом київський режим готує збройну провокацію проти Придністровської Молдавської Республіки, яка буде здійснена підрозділами Збройних сил України, у тому числі із залученням націоналістичного формування "Азов", - цитує заяву міноборони агентство ТАСС.

Приводом для цього "вторгнення" начебто має стати "наступ російських військ" з Придністров'я. Але міноборони запевняє, що це будуть не війська РФ, а "перевдягнені українські диверсанти".

Міноборони Росії запевняє, що "готове реагувати" на цю ситуацію.

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін в інтерв'ю ТАСС також заявив, що ситуація в Придністров'ї "значно погіршилась".

Але він запевняє, що Москва "докладає зусиль" для збереження переговорного процесу щодо проблеми Придністров'я.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Нещодавно призначений очільник уряду Молдови Дорін Речан каже про необхідність демілітаризувати Придністров'я

Молдова напоготові

Уряд Молдови не підтверджує інформацію міноборони РФ про заплановану "провокацію" проти Придністров'я з боку України.

Влада закликає населення до спокою і громадського порядку.

Однак ще пару днів тому прем'єр-міністр республіки Дорін Речан заявив, що напад на його країну дійсно планується. Але не з боку України, а з боку Росії.

За його словами, Москва планує висадити військовий десант і захопити аеропорт в столиці - Кишиневі.

Інформацію про цю загрозу Молдова отримала зокрема і від української влади.

Речан зазначив, що існує кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові, зокрема й той, про який говорив президент України Володимир Зеленський.

"Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", - заявив прем'єр Молдови.

Але він також наголосив, що Придністров'я має бути демілітаризоване, тобто звідти мають бути виведені російські військові.

Крім того, президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові за допомогою протестів опозиції та із залученням людей з військовою підготовкою, громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

РФ розраховує напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці, наголосила вона.

Санду 21 лютого провела зустріч з президентом США Джо Байденом, на якій він пообіцяв підтримувати "суверенітет і територіальну цілісність" Молдови.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зустріч Володимира Зеленського і Маї Санду в Києві, 22 червня 2022 року

Реакція України

ВВС звернулась до офісу президента та військових щодо реакції на заяву Росії.

Президент Зеленський ще не відреагував на обвинувачення Росії в підготовці "вторгнення" в Придністров'я. Але раніше заявляв, що готовий надати всю необхідну допомогу Молдові.

В червні 2022 року він казав про можливий "удар у відповідь" по Придністров'ю.

"Ці люди, які перебувають у Придністров’ї, мають знати: для нас це буде не удар, а ляпас. А ми точно відповімо ударом", - казав Зеленський про загрозу нападу військ РФ з території Придністров'я.

Радник міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко наголошує, що Україна разом з НАТО може за 24 години "відновити територіальну цілісність" Молдови. Тобто ліквідувати самопроголошене Придністров'я.

"Молдові потрібно набратися сміливості та за підтримки союзників по НАТО та Україні відновити свою територіальну цілісність, використовуючи для цього всі доступні методи", - зазначив він у своєму телеграм-каналі.

Колишній представник офісу президента України Олексій Арестович вважає, що українська армія може ліквідувати Придністров'я за 1-3 доби навіть без допомоги збройних сил Молдови чи країн НАТО.

"Придністров'я розташоване на "українському" березі річки. Молдовській армії буде складно форсувати Дністер, нам набагато простіше. Ми дружня до Молдови країна і якщо нас попросять, то не бачу перешкод", - сказав він в ефірі "Фейгін Live".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, В Придністров'ї російські війська охоронять величезний склад боєприпасів в селі Колбасна

Неспокійне Придністров'я

Після нетривалого збройного конфлікту на початку 1990-х Придністров'я за допомогою російської армії змогло проголосити свою псевдо незалежність від Молдови.

З того часу там перебуває нечисленний російський військовий контингент (кілька тисяч військових), який переважно задіяний в охороні великого складу боєприпасів в селі Колбасна.

Той склад у Росії називають ласим шматком для обох армій, проте, за різними даними, більшість боєприпасів там вже можуть бути непридатними до використання.

З того часу також тривають переговорні процеси на різних рівнях щодо статусу Придністров'я.

Ситуація в цьому регіоні суттєво загострилась після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Зокрема, на території невизнаної республіки біля адміністративних будівель пролунало декілька вибухів.

Постраждала будівля міністерства державної безпеки та виведені з ладу вежі радіотелецентру, що належить "Російській телевізійній та радіомовній мережі".

Крім того, 22 квітня 2022 року заступник командувача військ центрального військового округу РФ генерал Рустам Міннекаєв заявив публічно, що цілями російської "спецоперації" є зокрема захоплення всього півдня України для з'єднання з Придністров'ям.

"Контроль над півднем України - це ще один вихід у Придністров'ї, де також наголошуються на фактах утисків російськомовного населення", - заявив російський генерал.

МЗС РФ, своєю чергою, наголосило, що Москва сподівається уникнути такої ситуації в Придністров'ї, коли їй "доведеться втрутитися" у її врегулювання.