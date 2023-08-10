Гепарди, Леопарди, PATRIOT і всюдиходи: як Німеччина нарощує підтримку України

Автор фото, Bundeswehr.de

Author, Кирило "Ронін" Данильченко

Role, для BBC Україна

6 годин(и) тому

Берлін продовжує нарощувати передачу техніки та озброєнь Києву.

В останньому пакеті допомоги до ЗСУ пішли танки Leopard 1A5, обіцяні німцями у співпраці з Данією, боєприпаси до 155-мм артилерії, спецтехніка та броньований транспорт, а також шість зенітних самохідних установок Gepard.

Важко оцінити, що з цього найцінніше. На етапі війни на виснаження українській армії необхідно все.

Зенітні "самохідки" Gepard

Автор фото, Bundeswehr.de

"Гепарди", ймовірно, працювали в Одесі під час серії ударів по портовій інфраструктурі – там чули характерну канонаду над морем (Минулого року українські військові вже повідомляли про успішне застосування Gepard біля Одеси. – Ред.)

Щоправда, на перший погляд видається, що на таку довжину фронту шість нових отриманих зенітних установок - це крапля у морі.

Але як зараз можна вимріяти справжню цінність батареї "самохідок", кожна з яких має свій радар, здатний наводити мобільні групи ППО, координувати малу зенітну артилерію на автомобілях, працювати по сигналах РЛС та оптичному каналу?

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І це в час, коли "Шахеди" долітають до Рені, Ізмаїла та річкових зернових терміналів на Дунаї. А місцевий прикордонний загін змушений зустрічати їх автоматно-кулеметним вогнем.

При цьому вже є досвідчені розрахунки на "Гепардах", які знищували до десятка схожих цілей. Тому такі поставки не мають ціни у нинішніх реаліях України.

Тим більше, слід пам'ятати, що німці насправді не зобов'язані цього робити.

У Румунії на озброєнні чотири десятки "Гепардів", але поки що чомусь не виявлено жодного готового для передачі ЗСУ. А Німеччина свої машини "піднімала" зі зберігання.

Димові снаряди

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Димові снаряди, як і інші види димових завіс, можуть використовуватися як при наступальних діях, так і для евакуації техніки з поля боя та дезорієнтації противника на його позиціях під час штурмів

Димові 155-мм снаряди (партія у понад 2 тис. штук) потрібні, щоб прикривати висування техніки з мінними тралами, мінних розгороджувачів, а також штурмових груп. Це дефіцитна річ.

Адже в умовах, коли НАТО потрібно поповнювати запаси летального озброєння , а Україні - нарощувати своє виробництво, димові та освітлювальні снаряди відходять на другий план у закупівлях.

Тут ситуація дещо схожа з передачею касетних боєприпасів – рішення, яке було непростим для США, адже частина нерозірваних суббоєприпасів становитиме довготривалу загрозу як для військ, що наступають, так і для цивільних.

А поки Захід нарощуватиме виробництво 155-мм снарядів, передача касетних боєприпасів допоможе Україні подолати снарядний дефіцит.

Так і з димами, освітлювальними та запальними снаряди – їх не вистачає, вони потрібні і будуть передаватися.

Всюдиходи Bandvagn 206 (Bv 206)

Автор фото, Bundeswehr.de

Гусеничний транспортер Bandvagn 206 – також цінна передача.

Щоправда, незрозуміло, які саме версії цього всюдихода може отримати Україна – наприклад, чи буде в пакеті допомоги легкоброньована модернізація Bandvagn 206 S (Bv 206S), чи йдеться лише про транспортні та медичні версії, без захисту від стрілецької зброї.

Утім, в будь-якому разі, цей спритний всюдихід може використовуватися навіть на передньому краї - як тягач 105-мм гармат або транспорт протитанкової команди.

Може бути Bv 206 і командно-штабною машиною — з гарною цифровою рацією та захищеними ноутбуками, саме такі версії є у гірських механізованих частин.

Автор фото, Bundeswehr.de

Застосування в НАТО у них широке - від перевезення боєкомплекту та ПТРК TOW-2 на даху до носія контрбатарейних радарів.

Загалом Німеччина планує передати Україні серйозні партії цих всюдиходів – це орієнтовно, відсотків десять від кількості, яку має в своєму розпорядженні Бундесвер.

Відомо, що 18 таких машин уже в Україні.

Танки Leopard 1A5

Автор фото, Bundeswehr.de

Це найсвіжіша модернізація досить древнього танка (Leopard 1 розроблявся ще у другій половині 1950-х. – Ред.).

Але тут вибору особливо немає — сама Німеччина змушена закуповувати новіші Leopard 2 з наявності у Швеції та Австрії, щоб модернізовувати їх до перспективної версії Leopard 2A8 (причому зі швидкістю лише батальйон у кілька років).

У європейців зараз в пріоритеті збереження боєздатності їхніх танкових військ. Німеччина виходить із цього положення "підйомом" Leopard 2 старіших версій зі зберігання, а поляки - передачею Україні Т-72 та закупівлею натомість "Абрамсів" і корейської бронетехніки.

І за таких умов передача Leopard 1A5 – логічний крок.

Так що російським Т-55 в Україні протистоятиме фактично той же супротивник, що і в "гарячі" 1970-ті на фронтах тогочасних війн.

Автор фото, Bundeswehr.de Підпис до фото, Leopard 1 взяли на озброєння Бундесверу в 1965 році

Ось тільки у німецьких "однокласників" передостаннього покоління буде тепловізор, лазерний далекомір, цифрова рація та гарна оптика.

Так, броню Leopard 1A5 пробиватиме більшість з того, що є зараз у протитанковому арсеналі росіян. Але така проблема була і в минулому, коли ці танки пробивало все – від старих ракет "Малютка" і 100-мм гармат "Рапіра" до всіх тодішніх радянських танків.

Загалом підхід "мобілізаційної техніки" з залученням бойових машин з гіршими якостями – не винахід ХХІ ст. Більшість країн, починаючи, напевно, з Першої світової, різко урізала тактико-технічні характеристики для того, щоб виграти у кількості. Причому та сама Німеччина чинила так не лише з бронемашинами, а й з серіями есмінців та підводних човнів.

БМП Marder

Автор фото, Bundeswehr.de

Серед вже переданого Україні – 40 БМП Marder.

Така кількість означає, що німці "пересадили" на ці машини механізований батальйон ЗСУ.

А до кінця року кількість Marder в українській армії має перевищити сотню. Фактично мова може йти про механізовану бригаду на німецьких БМП.

Причому йдеться про машини передостанньої модифікації А3 з тепловізорами, навісною бронею та захищеною рацією.

Пускові PATRIOT

Автор фото, Міноборони Німеччини

До всього згаданого Берлін обіцяє великий пакет військової допомоги до кінця року.

Найнеобхіднішим у ньому будуть дві пускові установки до PATRIOT.

Добре модернізовані і "прошиті" новим програмним забезпеченням самохідні установки Німеччини є одними з найкращих у Європі.

Скоріше за все, з цих двох німецьких та двох пускових юнітів від Нідерландів сформують третю українську батарею PATRIOT.

Наступний рік має стати ключовим для створення системи протиракетної оборони (ПРО) в Україні.

І навіть якщо Raytheon (Американський виробник систем PATRIOT. – Ред.) не встигне наростити виробництво, як обіцяв його голова, щоб відвантажити Україні п'ять батарей, то цілком можливо, що українську ППО посилять європейці, які отримають нові системи від виробника.

Ключовий союзник

Навіть якби німці давали б Україні лише дрони (У пакетах допомоги від німців, зокрема, розвідувальні безпілотники Vector, а минулого року були й надводні дрони - Ред.), інженерні та спеціальні машини розмінування, евакуатори і комплект БМП на бригаду - це вже була б ефективна допомога.