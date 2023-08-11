"Звільняємо всіх". Зеленський поставив завдання Залужному замінити обласних воєнкомів

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22 хвилин(и) тому

11 серпня РНБО провела спеціальне засідання, на якому розглянула результати перевірок військкоматів. За результатами вирішили звільнити всіх обласних воєнкомів, повідомив президент Володимир Зеленський.

В останні місяці правоохоронні органи перевіряють діяльність воєнкомів і вже зафіксували ряд порушень та відкрили кримінальні справи.

"Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни – це державна зрада", - заявив Зеленський.

Натомість, за його словами, систему комплектування можна довірити тим, хто пройшов фронт і не може бути в окопах, бо втратив здоров’я.

"Реалізувати це рішення повинен головком Залужний. Перед призначеннями нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України", - додав президент.

Усі звільнені воєнкоми, за словами Зеленського, зможуть "зберегти погони та довести свою гідність" на фронті.

"Але підкреслю: армія не є й ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони й вигоду, точно – під суд", - додав він.

Також Зеленський анонсував через два тижні спеціальне засідання РНБО, на якому розглянуть діяльність ВЛК.

"Зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, так, як ставляться до своїх завдань… Просто аморально", - сказав президент.

Справи проти воєнкомів

В останні місяці все більшого резонансу набувають справи проти воєнкомів в регіонах.

Серед найгучніших - проти Одеського воєнкома Євгена Борисова. Журналісти з'ясували, що його близькі родичі під час повномасштабної війни придбали нерухомість в Іспанії, що коштує мільйони євро. Також родина Борисова має автопарк з елітних автомобілів.

На Закарпатті воєнком, за даними слідчих, змушував солдатів будувати собі маєток, а на Рівненщині - знущався з підлеглого бейсбольною битою.

Автор фото, Карта порушень воєнкомів від ДБР