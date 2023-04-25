Витрати на оборону у світі б'ють рекорди. Скільки заплатила Україна і що це значить

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Війна Росії проти України змусила світові країни почати стрімке переозброєння. На фото - Київ, кінець лютого 2022 року.

28 хвилин(и) тому

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), після початку війни в Україні витрати на оборону в усьому світі стрімко зросли та досягли минулого року рекордних 2,24 трлн доларів. Для Європи це зростання виявилося найвідчутнішим за останні 30 років.

Пальма першості з військових витрат, як і раніше, залишається за США, Китаєм і Росією: на їхню частку припадає 56% всіх світових витрат на озброєння.

Однак країни Центральної та Західної Європи, які витратили на оборону минулого року 345 млрд доларів, не тільки повернулися до рівня холодної війни, коли протистояння з СРСР було особливо напруженим, а й перевершили в реальних показниках рівень 1989-го - останнього року холодної війни.

Цьому, безумовно, сприяло рішення, що довго відкладалося багатьма країнами-членами НАТО, почати виконувати взяті на себе зобов'язання щодо виділення не менше 2% ВВП на оборону.

У той час, як одні країни вже збільшили свої оборонні витрати, інші лише збираються поетапно зробити це в найближче десятиліття. При цьому всі спостерігають за перебігом російської війни проти України у готовності ще більше переглянути свої бюджети.

Сама Україна, яка відбиває вторгнення Росії, радикально збільшила оборонний бюджет та наблизилась до десятки країн світу за витратами на армію.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Витрати на оборону в світі зросли до рівня часів Холодної війни

Найсильніше (у відсотковому відношенні) підвищили свої оборонні витрати безпосередні сусіди України і РФ: Фінляндія (зростання бюджету на 36%), Литва (27%), Швеція (12%) і Польща (11%).

Але, мабуть, найпомітніші зміни відбуваються з Німеччиною, яка рішуче прощається зі своїм "демілітаризованим" минулим.

З того часу, як Олаф Шольц у 2022 році оголосив про "поворотний момент" (zeitenwende), країна запустила найбільшу з часів Другої світової війни програму переозброєння.

Минулого року за розмірами військового бюджету Німеччина стояла вже на сьомому місці у світі, і зупинятись вона явно не має наміру. Створений нею 2022 року позабюджетний фонд у розмірі 105 млрд доларів уже цього року почав використовуватись для підвищення боєздатності бундесверу.

Лідером з військових витрат у Європі залишається Велика Британія, яка минулого року витратила на військові потреби 68,5 млрд доларів, з яких близько 2,5 млрд пішли на допомогу Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німеччина тривалий час скорочувала свій оборонний потенціал, але в 2022 році, за словами канцлера Олафа Шольца, настав "поворотний момент"

Україна у зв'язку з необхідністю відбиття російської військової агресії збільшила свій оборонний бюджет одразу на 640%, головним чином коштом фінансових вливань її союзників у всьому світі, і зайняла 11 рядок у світовому рейтингу видатків на військові потреби.

Її оборонний бюджет становить тепер рекордні 34% ВВП - гігантська для будь-якої економіки цифра.

Перше місце у рейтингу з великим відривом утримують Сполучені Штати. У 2022 році бюджет Пентагону склав астрономічну суму $877 млрд, це 39% всіх світових оборонних витрат. При цьому самі американці кажуть, що головною причиною збільшення їхнього оборонного бюджету є Китай.

Минулого року китайці витратили на оборону "всього" $292 млрд, помітно відстаючи від Америки. Попри це, політики та військові у США побоюються, що Пекін швидко надолужує втрачене та скорочує відставання у військовій сфері. Враховуючи амбіції КНР у Тихоокеанському регіоні, це не може не турбувати Вашингтон.

Росія свої справжні витрати на військові потреби приховує, проте, за оцінками SIPRI, вона займає за цим показником третє місце у світі. За даними експертів, бюджет російського оборонного відомства в 2022 році зріс на 9,2% і досяг приблизно $86,4 млрд, що становить 4,1% ВВП країни.

За Росією слідує Індія, яка торік виділила на оборону $81,4 мільярда. Війна в Європі індійців практично не стосується, у них є набагато нагальніші проблеми у вигляді сусідів - Китаю та Пакистану, у відносинах з якими зберігається напруженість. Про це можна судити хоча б з того, що майже чверть (23%) військового бюджету Індії направили на модернізацію військової інфраструктури та озброєнь військ, які охороняють спірний кордон із Китаєм.

До десятки військових важкоатлетів, крім перерахованих вище країн, входять Франція, Південна Корея і Японія, а також Саудівська Аравія, яка в 2022 році витратила на оборону 75 млрд доларів, на 16% більше, ніж роком раніше. Це пояснюється прагненням Ер-Ріяда закріпити лідерську позицію в коаліції країн, які з 2015 року беруть участь в інтервенції в Ємені, де триває затяжна громадянська війна.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія займає третє місце в світі за витратами на оборону, хоча реальні показники приховує. Аналітики вважають, що Кремль витрачає на військо близько 4% ВВП

Як наголошується у доповіді SIPRI, глобальне збільшення оборонних витрат наочно свідчить про те, в якому небезпечному світі ми живемо. Країни нарощують свою військову міць у відповідь на ситуацію, що погіршується. Вочевидь, вона не покращиться в найближчому майбутньому, і тому потрібно готуватися до будь-яких викликів.