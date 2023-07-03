Малюка у ЄС за $25 тисяч? Справа, яка шокувала Закарпаття

Автор фото, ДПСУ

Author, Катерина Паллаг

Role, для BBC Україна, Ужгород

1 година тому

Закарпаття сколихнула історія, про яку розповіли правоохоронці. Чоловік, якого вважали взірцевим педагогом, нібито намагався продати за кордон 11-місячного малюка.

Подібних історій тут ще не чули. Колишні колеги чоловіка, що разом багато років займались вихованням дітей, шоковані.

Знайомі підозрюваного теж здивовані, вони знали його як ініціативного культмасовика, музиканта, благодійника та освітянина.

Сам чоловік, за даними ВВС Україна, вину заперечує. Проте навіть його адвокат у розмові з ВВС засумнівався, що зможе надалі захищати підозрюваного.

Ми спробували розібратись у деталях справи.

Кордон, дитина і спецоперація

Нещодавно на українсько-словацькому пункті пропуску затримали чоловіка. Той намагався перейти кордон з чужою дитиною та її матір’ю.

Правоохоронці підозрюють 43-річного закарпатця у спробі продажу дитини до однієї з країн Євросоюзу. Вони "вели" цю історію кілька місяців і документували кроки чоловіка.

Слідчі твердять, що той підшуковував малозабезпечених жінок чи матерів-одиначок, аби схилити їх до продажу дитя.

Підозрюваний мав великий досвід у спілкуванні з батьками. Його минуле підкріплювало довіру до нього. Він усе своє життя працював в освіті. І саме турботою про безпеку дітей, як кажуть правоохоронці, прикривав своє бажання збагатитися.

За версією слідства, за продаж 11-місячного сина жінка мала б отримати 5 000 доларів, тоді як сам чоловік планував заробити в чотири рази більше – 20 000 доларів.

Автор фото, ДПСУ

Підозрюваний обрав для свого плану невеличкий піший перехід "Малі Селменці" на кордоні зі Словаччиною. На цьому пункті пропуску немає великого руху. Здебільшого ним користуються жителі прикордонних сіл та селищ.

Суботнім ранком 24 червня чоловік разом із хлопчиком, його матір’ю та своєю дружиною приїхали до пункту. Перед переходом кордону, як каже слідство, чоловік віддав матері 1 000 доларів авансу. Він провів жінці інструктаж: як поводитися, що казати, і коли вона зможе повернутися в Україну.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

"Я мала перейти кордон, мали дитину забрати і віддати решту грошей", – каже жінка на відео, яке опублікувало західне управління Держприкордонслужби.

Мама немовляти – жителька Житомира, за місяць до оборудки приїхала до Закарпаття та проживала в одному з готелів.

Джерела ВВС Україна у силових структурах розповіли, що жінка співпрацювала з правоохоронцями. Вона звернулася до них, коли підозрюваний запропонував "купити" її сина і доправити за кордон.

Автор фото, ДПСУ

На відео видно, як після затримання вона обіймає й заспокоює маленького сина.

"Шкода її, на неї зараз багато бруду ллється", – додає джерело.

За офіційною версією слідства, дитину підозрюваний планував продати іншій родині. Деякі джерела повідомляли, що ймовірним мотивом міг бути продаж дитини чорним трансплантологам. Однак в поліції цю версію відкидають.

Співрозмовники ВВС Україна, які знайомі з підозрюваним, але забажали залишитися анонімними, кажуть, що чули й про інші епізоди продажу дітей за його участі.

Однак у прокуратурі цю інформацію поки що не підтвердили: "За тією інформацією, що маємо наразі, то підозрюємо його лише в одній спробі вивезти дитину. Причетність його до інших випадків, якщо такі були, станом на зараз не встановлена", - каже ВВС Україна речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

Автор фото, ДПСУ

У затриманні "на гарячому" брали участь прикордонники Чопського загону, співробітники поліції, СБУ та обласної прокуратури. Під час обшуків у затриманого закарпатця нібито знайшли викривальні записи, розписку про перерахування грошей та печатку благодійної організації.

Керівником цієї організації є сам підозрюваний. На сторінці організації у соцмережах він розповідає про допомогу ВПО, просить долучитися до збору новорічних подарунків дітям-сиротам та оголошує про намір поїхати з дітьми по святих місцях столиці.

Саме турботою про добробут дітей чоловік, за даними слідства, прикривав й продаж немовляти. Нібито в ЄС дитині буде краще, бо ж в Україні війна.

На яких підставах і як саме хлопчика мали б оформити в країні ЄС, якби дитину все ж перевезли за кордон, поки що невідомо. Правоохоронці тримають у таємниці і країну, куди планувалося продати немовля.

Автор фото, ДПСУ

Підозрюваний мав право законно перейти через кордон. При собі він мав посвідчення волонтера.

Торгівля людьми за кримінальними прибутками займає третє місце у світі після нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками. Експерти кажуть, що війна Росії проти України сприяє цьому тяжкому виду злочину.

Згідно з офіційними дослідженнями рівня життя в Україні, доходи майже 80% українців зменшилися. Але зростаюча бідність - це лише один з багатьох факторів, які могли б стати поштовхом до такого злочину.

(Майже) бездоганна репутація?

У соцмережах місцеві мешканці обговорюють ці події. Односельчани, давні знайомі та колишні колеги в коментарях впізнали в затриманому освітянина.

Кар’єру затриманий починав як вихователь ужгородського дитсадка, згодом працював у школі-інтернаті. Тамтешній голова ОТГ у телефонній розмові з ВВС Україна розповідає, що шокований підозрами, висунутими уродженцю громади.

"У нас вже багато чуток про нього. Він музикант… я навіть йому колись пропонував працювати в нас вчителем музики. Але він пройшов конкурс на посаду директора школи в Ужгороді", - розповідає Іван Погоріляк.

Підозрюваний здобув освіту практичного психолога, за цією спеціальністю він певний час працював у одній зі шкіл області.

Те, що чоловік працював в навчальних закладах, ВВС Україна підтвердили в обласному департаменті освіти.

За час своєї освітянської діяльності чоловік встиг пропрацювати директором ужгородської школи та педагогом-організатором школи-інтернату. Керівниця департаменту освіти Закарпатської ОВА Мар’яна Марусинець каже, що з останньої освітянської посади чоловік звільнився рік тому.

“Його характеристика не мала виражених негативних ознак, проте він досить часто змінював місця роботи”, - пояснює вона.

Останньою посадою в кар’єрі підозрюваного була робота вихователя в дитячому будинку. Саме тут він провів більшу частину свого дитинства, коли у віці трьох років прибув на повне державне утримання.

ВВС Україна не вдалося отримати коментар самого підозрюваного. Через слідчі дії почути його позицію та мотиви наразі неможливо.

Відомо, що він відмовився від адвоката, якого йому надали в рамках безоплатної правової допомоги. Звернувся до приватного захисника.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід - тримання під вартою з правом застави в 1 006 500 гривень. Нині підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують закінчений замах на торгівлю людьми, вчинений щодо малолітнього. 11-місячний малюк зараз у безпеці. Чоловіку загрожує від 8 до 15 років за ґратами.

ВВС Україна поспілкувалась із захисником підозрюваного, проте поки що він просить не називати його імені - до початку розгляду справи по суті.

Адвокат у коментарі ВВС Україна зазначив, що вже спілкувався з підзахисним.

Автор фото, Getty Images

"Днями був суд, де за клопотанням прокуратури ухвалили рішення про накладення арешту на деяке майно, яке вилучили під час затримання, я не заперечував. Мій клієнт говорить, і це добре. Правоохоронці зібрали доказову базу, але я ще не вивчав детально матеріали", - розповів адвокат.

Захисник ще збирає інформацію, а тому поки що не може розповісти більше деталей.

Адвокат підозрюваного додав, що якщо в ході слідства він побачить достатньо доказів страшних намірів підзахисного, то не буде захищати затриманого.

"Якщо буде доведено, що він планував дитину на органи, або були випадки коли він вже вивозив дітей за кордон, тобто продаж дітей був "поставлений на рейки", я одразу розриваю з ним договір", - заявив він.

За словами адвоката, станом на 30 червня, підозрюваний своєї провини не визнавав.

Криза довіри

Новина про затримання колишнього директора школи, де навчаються їхні діти, викликала у батьків обурення й похитнуло відчуття безпеки. Батьки та користувачі соцмереж, що читали повідомлення та дізналися про минуле підозрюваного, відчули кризу довіри до закладів освіти.

Після таких ситуацій зростає страх і виникають підозри, але це є нормально і це – процес адаптації, каже психологиня "Лікарні святого Мартина" Юлія Яро.

"Недовіра і підозрілість – це намагання повернути контроль. Недовіра і страх корисні, якщо вони допомагають зберегти життя: власне, близьких або будь-кого іншого, якщо ці почуття перетворюються у дію, яка можу захистити та вберегти", - каже Яро.

За її словами, руйнівними вони стають тоді, коли перетворюються у тривожні стани та гіперопіку.