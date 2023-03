11 найкращих серіалів березня

Від нового сезону "Мандалорця" і "Спадщини" до рок-драми з онукою Елвіса у головній ролі та "Великих сподівань" з Олівією Колман - оглядачка BBC Culture радить серіали, на які варто звернути увагу у березні.

1. Мандалорець (The Mandalorian)

Минуло більше двох років від завершення другого сезону спін-оффу "Зоряних воєн", в якому Педро Паскаль зіграв мисливця за головами Діна Джаріна.

Відтоді ми звикли бачити обличчя Паскаля у серіалі The Last of Us, але тепер він знову у шоломі разом зі своїм маленьким зеленим помічником Грогу, раніше відомим як Крихітка Йода.

Нові пригоди приводять їх знову до Мандалору, щоб Дін міг спокутувати те, що порушив правила і показав Грогу своє обличчя.

У новому сезоні знову зʼявляється Джанкарло Еспозіто в образі лиходія Моффа Гідеона, а також Карл Везерс і Емі Седаріс. "Як Грогу вдається ставати все більш симпатичним?" - дивується оглядач видання Slash Film.

Премʼєра "Мандалорця" 1 березня на Disney+.

2. Дейзі Джонс і The Six (Daisy Jones & the Six)

Музика, секс, любовий трикутник і шоубізнес - привабливі інгредієнти цієї історії про рок-гурт 1970-х років, лідерами якого були талановита Дейзі Джонс (Райлі Кіо) і харизматичний Біллі Данн (Сем Клафлін).

Серіал знятий у вигляді документального фільму з уривками інтервʼю з головними героями, однак це - вигадана історія, заснована на романі-бестселері Тейлора Дженкінса Ріда.

Музику до фільму написав Блейк Міллз за участю Фібі Бріджерс, Маркуса Мамфорда та інших, а актори записали для серіалу цілий музичний альбом.

Серіал виходить 3 березня на Prime Video.

3. Всесвітня історія: частина 2 (History of the World, Part II)

Через чотири десятиліття після виходу комедії "Всесвітня історія, частина 1", її творець, 96-річний режисер і продюсер Мел Брукс, випускає її продовження.

Це - серія коротких етюдів з неоднозначною і часом не дуже точним трактуванням визначних моментів історії.

Нік Кролл, Ванда Сайкс і Айк Барінгольц виступили водночас акторами і сценаристами шоу, а серед іншрих зірок є також Джек Блек, Денні де Віто, Зазі Бітц і Квінт Брансон.

Hulu не розкриває, які історичні постаті згадуються у серіалі, але у трейлері можна побачити, наприклад, Тайка Вайтіті у ролі Зиґмунда, який робить помилку за Фрейдом, або Сета Рогена у ролі Ноя з "Ковчега".

Прем’єра серіалу 6 березня на Hulu.

4. Тед Лассо (Ted Lasso)

Якщо ви чули чутки, що третій сезон шоу-переможця "Еммі" буде останнім, розслабтеся.

Білл Лоуренс, один із творців серіалу про симпатичного і дурнуватого тренера та його футбольний клуб, не виключає продовження.

"Історія, яку розповіли автори протягом трьох сезонів, має початок, середину та кінець. Але після цього цілком може відбутися ще дещо", - сказав він.

Кілька речей, які залишилися з минулого сезону, потребують відповіді. Як Тед (Джейсон Судейкіс) справлятиметься зі своїми нападами паніки та психічним здоров’ям? Що буде з любовним життям власниці команди Ребекки (Ханна Веддінгхем) після її розлучення з чарівним Семом (Тохіб Джімо)? (Дехто вболіває за неї і Теда). І як вони всі впораються зі зрадою Нейта (Ніка Мохаммеда), який став тренером суперницького клубу?

Прем’єра "Теда Лассо" 15 березня на Apple TV+.

5. Екстраполяції (Extrapolations)

Попередження про зміну клімату - непросте завдання для розважальної індустрії. З цією задачею непогано впорався фільм Адама Маккея "Не дивись вгору" з Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс і Кейт Бланшетт.

Тепер цей виклик взяв на себе сценарист і режисер Скотт Зі Бернс ("Зараження"), залучивши безліч власних зірок, серед яких Меріл Стріп, Едвард Нортон, Маріон Котіяр та інші.

Дія драми з кількома особистими сюжетними лініями, відбувається у впізнаваному найближчому майбутньому. Там вже заражене повітря, а сьогоднішні попередження про наслідки змін клімату справдилися.

Стратегія має бути виграшною: глядач прийде за зірками, а побачить найгірший сценарій.

Прем’єра 17 березня на Apple TV+.

6. Щасливчик Генк (Lucky Hank)

Боб Оденкірк повертається на екран у своєму першому серіалі після саги "Краще подзвоніть Солу". Тепер він грає Генка, завідувача кафедри англійської мови у третьосортному коледжі в Пенсільванії.

Він не лише переживає кризу середнього віку, а й має неприємну звичку засовувати ногу собі в рот. Студенту, який припускає, що він невдаха, Генк відповідає : "Те, що ти тут, вже означає, що від тебе нічого не очікують", і називає коледж "столицею посередності".

Історія заснована на сатиричному університетському романі Річарда Руссо 1997 року Straight Man, і Генк навряд чи зможе процвітати в епоху соціальних мереж.

Мірей Енос ("Вбивство") грає його нещасну дружину. Суміш комедії та драми нагадує останній, уже класичний серіал, в якому зіграв Оденкірк.

Прем’єра 19 березня на AMC та AMC+.

7. Спадщина (Succession)

Четвертий сезон серіалу про махінації медіамагната Логана Роя (Браян Кокс) та його жадібних і хитрих дітей, вже цілком у дусі шекспірівського "Короля Лір".

Розрив батька з дітьми в останньому сезоні був несподіваним після того, як Логан знову перехитрив своїх майбутніх спадкоємців, плануючи продати компанію Лукасу Матссону (Олександр Скарсгард).

"Я не збираюся мстити татові", - каже Шив (Сара Снук) своїм братам Кендаллу (Джеремі Стронг) і Роману (Кіран Калкін) у новому трейлері.

"Але якщо йому боляче, то мене це не турбує". Усі Рої злі. Але, мабуть, за це ми їх і любимо. За словами творця серіалу Джессі Армстронга, цей сезон - останній. Але він не розкриває, хто з цих зубатих дітей зрештою зійде на медіатрон, якщо такі взагалі будуть.

Прем’єра 26 березня на HBO та HBO Max у США та 27 березня на Sky Atlantic у Великій Британії.

8. Великі сподівання (Great Expectations)

Стівен Найт, творець жорстких історій, як-от "Гострі картузи" та "Герої-ізгої", також має слабкість до Дікенса.

Найт написав сценарій до похмурої екранізації "Різдвяної пісні" (2019) і тепер взявся за іншу класику.

Серіал чудово відтворює атмосферу XIX століття та колоритних дікенсівських персонажів. А Олівія Колман у ролі невтішної міс Гевішем, яку залишили перед вівтарем і яка присягнула помститися усім чоловікам, ідеально вписується в антураж шоу.

Прем’єра 26 березня на Hulu у США.

9. Шершні (Yellowjackets)

Несподіваний хіт повертається із другим сезоном, в якому продовжується розділена між двома часовими періодами оповідь.

У минулому ми бачимо історію дівчат-футболісток із середньої школи, чий літак розбився в пустелі і які створили комуну, в якій зростає суперництво і культові ритуали.

У наш час ті, хто вижив, все ще відчувають наслідки тих подій. Мелані Лінскі грає дорослу Шону, яка переживає складний шлюб. У серіалі також знялись Джульєтт Льюїс, Тоні Сайпрес і Крістіна Річчі в образі небезпечної Місті.

"Я думаю, що цей сезон стане ще більш божевільним", - заявила Річчі, рекламуючи телевізійне шоу.

Прем'єра 26 березня на Showtime у США.

10. Приз за великими дверима (The Big Door Prize)

Кріс О'Дауд грає Дасті, вчителя середньої школи та простачка – роль, яка вдається йому найкраще, - у комічній драмі, події якої розгортаються у провінційному американському містечку.

Його повільне життя несподівано порушує автомат, який зʼявився у місцевому супермаркеті і вміє передбачати долю людей. Вчителі, медсестри і торговці починають раптом замислюватися про своє життя, пригадавши, ким вони мріяли стати у дитинстві.

Серіал створив за мотивами роману М. Волша Девід Вест Рід, продюсер іншого хіта - "Шіттс-Крік".

Прем’єра 29 березня на Apple TV+.

11. Влада (The Power)

Ідея girl power набуває абсолютно нового значення у цьому серіалі, заснованому на романі Наомі Олдерман 2016 року, в якому дівчата-підлітки раптом виявляють, що можуть вбивати людей струмом.

Суперздібність незабаром поширюється на жінок будь-якого віку, змінюючи динаміку влади в усьому світі.

Тоні Коллетт зіграла мера Сіетла у штаті Вашингтон, а Джон Легуізамо і Аулі Кравальо - її чоловіка та доньку.

Олдерман каже, що її книжка міркує про те, чи був би світ більш мирним, якби ним керували жінки.

Утім, яку відповідь не дав би фільм, за кадром ситуацію повністю контролюють жінки. Усі творці телешоу, серед яких і Олдермен, жінки.