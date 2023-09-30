10 найкращих фільмів жовтня

Автор фото, Netflix

Author, Ніколас Барбер

Role, BBC Culture

1 година тому

"Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе, "Дікс: Мюзикл", "Екзорцист: Вірянин" та багато іншого – кореспондент ВВС Culture Ніколас Барбер зробив добірку фільмів, які не можна пропустити у жовтні, як на великому екрані, так і на стримінгових платформах.

Дати світових прем'єр можуть не збігатися з українськими.

1. "Радикальний" (Radical)

Автор фото, Sundance

Еухеніо Дербес, який раніше вже грав натхненного вчителя музики у фільмі "Кода", повертається до цього образу у стрічці "Радикальний", заснованій на реальних подіях, у драмі режисера Крістофера Залли.

Цього разу Дербес грає Серхіо, якого запросили викладати у шостому класі у бідному мексиканському прикордонному містечку - головним чином тому, що ніхто інший не хотів іти на цю роботу.

Його учні звикли жити у злиднях і серед бандитів, але Серхіо заохочує їх іти за своїми мріями.

"Так, цей сюжет про професора, який надихає студентів, показували на екрані вже багато разів, - пише оглядач New York Post. - Але два чинники роблять фільм "Радикальний" відповідним своїй назві: історія вкорінена в унікальну культуру Мексики, а діти - усі виняткові актори, хоч і настільки юні... Залла дає урок, як зняти фільм, що бере за душу".

Фільм виходить на екрани з 20 жовтня

2. "Ворог" (Foe)

Автор фото, Amazon

Двоє прекрасних молодих ірландських кіноакторів, Сірша Ронан і Пол Мескаль, зіграли головні ролі у фільмі "Ворог", науково-фантастичній драмі режисера Гарта Девіса за мотивами роману Ієна Ріда.

Вони грають Хен і Джуніора, пару, яка живе у віддаленому американському фермерському будинку через кілька десятиліть у майбутньому.

Земля вмирає, але таємничий незнайомець (Аарон П'єр) каже їм, що уряд розробляє план колонізації космосу. Джуніора вибрали для участі у цьому проєкті, але це означає, що він має залишити Хену на кілька років.

Vanity Fair називає фільм "камерною драмою, сповненою вибуховими емоціями... непередбачуваною, трагічною подорожжю із проблисками надії, яку захочеться переглянути ще раз".

Фільм виходить на екрани з 6 жовтня

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3. "Кентервільський привид" (The Canterville Ghost)

Автор фото, Signature Entertainment The Family

Стівен Фрай зіграв головну роль у "Вайлді", біографічному фільмі про Оскара Уайльда 1997 року, і він же отримав головну роль у "Кентервільському привиді", анімаційному фільмі, адаптованому за оповіданням Вайльда.

Дія фільму, у якому також звучить голос Г’ю Лорі, розгортається в Кентервіль Чейз, величному англійському будинку, який щойно придбала заможна родина зі США.

Місцевий привид, сер Саймон де Кентервіль, намагається відлякати цих зухвалих прибульців, але він боїться їх більше, ніж вони його.

"Кентервільський привид" - це "веселий і добродушний анімаційний фільм перед Гелловіном", пише The Guardian.

Анімаційний фільм виходить на екрани з 20 жовтня

4. "Джоан Баез: Я - шум" (Joan Baez: I Am a Noise)

Автор фото, Magnolia Pictures

Джоан Баез - фольк-співачка з приголомшливим голосом і непохитними переконаннями, вона стала зіркою ще підлітком. Незалежно від того, марширувала вона разом із Мартіном Лютером Кінгом-молодшим чи співала на сцені зі своїм тодішнім хлопцем Бобом Діланом, вона завжди виглядала на своєму місці.

Але цей інтимний документальний фільм, знятий під час прощального туру Баез у 2018 році, показує тривожність та депресію, які вирували під сталевою поверхнею.

За її словами, їй краще вдається ладнати з 2000 людьми в театрі, ніж з однією людиною в кімнаті.

"Близький, інтимний і відвертий опис кар’єри, яка тривала понад 60 років, - пише Deadline. - Цей складний документальний фільм вміло демонструє професійні та особисті аспекти дуже бурхливого життя... без сумніву, він вражає та захоплює".

Фільм виходить на екрани з 6 жовтня

5. "Екзорцист: Вірянин" (The Exorcist: Believer)

Автор фото, Universal

Нещодавні сиквели Девіда Гордона Ґріна про Гелловін вправно передали атмосферу оригінального фільму 1970-х років. Тепер він робить те саме з "Екзорцистом".

У класичному фільмі жахів демоном була одержима мала дівчинка Ріган. П’ятдесят років по тому, "Екзорцист: Вірянин" демонструє нам двох одержимих дівчат одночасно.

Їхні зневірені батьки шукають допомоги у матері Ріган, яку грає Еллен Берстін. Чи з'явиться у фільмі сама Ріган, яку грала Лінда Блер - загадка, яку творці фільму не розкривають, але відомо, що Блер була присутня на знімальному майданчику.

"Нам справді пощастило, що Лінда Блер була нашою консультанткою, - сказав Грін в інтерв'ю Empire, - вона розповіла нам не лише про те, як отримати чудову гру від юної акторки, а й про те, як створити середовище, у якому це можна зробити безпечно".

Фільм виходить на екрани з 6 жовтня

6. "Дікс: Мюзикл" (Dicks: The Musical)

Автор фото, TIFF

Режисером цієї стрічки з провокативною назвою є Ларрі Чарльз, який створив "Бората" і "Бруно" з Сашею Бароном Коеном – але у цій дикій та божевільній комедії навіть він перевершив себе.

Аарон Джексон і Джош Шарп грають двох продавців, які виявляють, що є однояйцевими близнюками, яких розлучили при народженні - і неважливо, що вони геть не схожі.

Вони вирішують стати "справжньою сім’єю" і возз’єднати своїх давно розлучених батьків, яких грають Натан Лейн і Меган Муллі - і після цього усе стає дедалі дивнішим, безглуздішим і огиднішим.

"Я обожнюю цей фільм, який насмілився бути таким навмисно дурним, огидним і обурливим", - пише оглядачка Mashable Крісті Пучко. - Я так сміялася, що у мене досі болить обличчя. Я вийшла з кінотеатру здивованою, як такий фільм взагалі могли зняти".

Фільм виходить на екрани з 6 жовтня

7. "Чесна гра" (Fair Play)

Автор фото, Netflix

У дебютному фільмі Хлої Домонт, який отримав високі оцінки критиків, Фібі Дайневор і Олден Еренрайх зіграли Емілі та Люка, молоду пару, яка, здається, має все.

Вони гарні, пристрасно закохані, і обидва мають добре оплачувану роботу в одній фінансовій фірмі на Волл-стріт: єдина заковика полягає в тому, що службові романи суперечать політиці компанії, тому вони повинні тримати свої заручини в таємниці.

Але потім Емілі отримує підвищення, на яке розраховував Люк, і їхні стосунки летять шкереберть.

8. "Любитель котів" (Cat Person)

Автор фото, StudioCanal

У грудні 2017 року журнал The New Yorker опублікував "Любителя котів" - гостре оповідання Крістен Рупеніан про двадцятирічну студентку, яка розуміє, що тридцятирічний чоловік, з яким вона зустрічається, у житті зовсім не такий чарівний, як онлайн.

Ця історія стала вірусною сенсацією й викликала незліченну кількість дискусій про згоду, чесність і етикет романів у 21 столітті. Тепер вона лягла в основу повнометражного фільму режисерки Сюзанни Фогель з Емілією Джонс та Ніколасом Брауном у головних ролях.

Цей "місцями смішний, місцями жахливий і незручний фільм... обов'язковий до перегляду на першому курсі університету", - пише рецензент Variety.

Фільм виходить на екрани з 6 жовтня

Автор фото, Apple TV

9. "Вбивці квіткової повні" (Killers of The Flower Moon)

Мартін Скорсезе запросив двох своїх улюблених акторів, Роберта Де Ніро та Леонардо Ді Капріо, щоб розповісти трагічну правдиву історію вбивств індіанців із племені осейджів у 1920-х роках.

Після того, як корінні американці знайшли нафту у своїй резервації в Оклахомі, злісний барон-скотовод (Де Ніро) планує забрати їхні багатства до своєї родини - він убиває десятки індіанців та переконую свого бездіяльного племінника (Ді Капріо) одружитися з жінкою з племені осейдж (Лілі Гладстон).

"Це захопливий детектив, створений з точністю та досконалістю, і попри його розгалужений сюжет у ньому немає жодного недоречного моменту. Це справді приголомшливий твір кіномистецтва", - пише Cinema Express.

Фільм виходить на екрани з 20 жовтня

Автор фото, TIFF

10. Готель "Роял" (Royal Hotel)

Попри величну назву, готель "Роял" - це брудний паб в австралійській глибинці.

Дві американки-мандрівниці (Джулія Гарнер і Джессіка Генвік) влаштовуються туди на літню роботу - розносити напої розпусним клієнтам. Але увага чоловіків напідпитку стає все більш загрозливою, аж поки паб не стає місцем дії жорстокого феміністичного трилера.

За словами рецензента The Wrap, режисерка Кітті Грін на екрані "вибудовує напруження за допомогою ретельно вивіреного відчуття дискомфорту, майстринею якого вона є".