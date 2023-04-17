Чоловік не зловив. Страшна смерть гімнастки у цирку шокувала цілу країну
- Author, Керрі Аллен
- Role, BBC Monitoring
Китайська повітряна гімнастка загинула під час виступу на трапеції у суботу.
Інцидент стався у місті Сучжоу у центральній провінції Аньхой.
У соціальних мережах з’явилися відеозаписи, на яких видно, як гімнастка падає на жорстку сцену під час вистави.
Сунь впала зі значної висоти після того, як її партнер і чоловік не зміг зловити її ногами під час виконання трюку.
Її доставили в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її життя. Популярний новинний сайт The Paper повідомив, що у неї залишилися двоє дітей.
Офіційні особи кажуть, що розслідування інциденту триває.
Як пише The Paper, акробати працювали разом "багато років" і часто виступали без ременів безпеки "заради кращого ефекту".
Відео жахнуло людей у Китаї. Хоча користувачі соціальних мереж визнають, що акробатика несе в собі високий рівень ризику, дехто висловлює занепокоєння щодо недостатніх заходів безпеки в галузі.
У популярній соціальній мережі Weibo коментатори писали, що такі виступи часто відбуваються без килима або сітки безпеки, і закликали до кращого регулювання в галузі.
У засобах масової інформації також йдуть дискусії щодо того, хто винен в інциденті.
У місцевому департаменті культури та туризму кажуть, що трупа, яка готувала цей трюк, не отримала спеціального дозволу на його проведення. У відомстві також заявили, що застосують до них "відповідні заходи".
Видання The Paper поділилася архівними кадрами пари, яка часто виконувала трюки на великій висоті, покладаючись лише на силу одне одного.
Газета також зазначає, що рішення відмовитися від ременів безпеки пов’язане з роботою у "висококонкурентній" галузі. Ті, хто виконує ризиковані трюки, заробляє "відносно більше грошей".