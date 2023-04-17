Чоловік не зловив. Страшна смерть гімнастки у цирку шокувала цілу країну

Автор фото, SHANGYOU NEWS Підпис до фото, Сунь (ліворуч) і Чжан, які виконували трюк, були парою

Author, Керрі Аллен

Role, BBC Monitoring

15 хвилин(и) тому

Китайська повітряна гімнастка загинула під час виступу на трапеції у суботу.

Інцидент стався у місті Сучжоу у центральній провінції Аньхой.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи, на яких видно, як гімнастка падає на жорстку сцену під час вистави.

Сунь впала зі значної висоти після того, як її партнер і чоловік не зміг зловити її ногами під час виконання трюку.

Її доставили в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її життя. Популярний новинний сайт The Paper повідомив, що у неї залишилися двоє дітей.

Офіційні особи кажуть, що розслідування інциденту триває.

Як пише The Paper, акробати працювали разом "багато років" і часто виступали без ременів безпеки "заради кращого ефекту".

Відео жахнуло людей у Китаї. Хоча користувачі соціальних мереж визнають, що акробатика несе в собі високий рівень ризику, дехто висловлює занепокоєння щодо недостатніх заходів безпеки в галузі.

У популярній соціальній мережі Weibo коментатори писали, що такі виступи часто відбуваються без килима або сітки безпеки, і закликали до кращого регулювання в галузі.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

У засобах масової інформації також йдуть дискусії щодо того, хто винен в інциденті.

У місцевому департаменті культури та туризму кажуть, що трупа, яка готувала цей трюк, не отримала спеціального дозволу на його проведення. У відомстві також заявили, що застосують до них "відповідні заходи".

Видання The Paper поділилася архівними кадрами пари, яка часто виконувала трюки на великій висоті, покладаючись лише на силу одне одного.