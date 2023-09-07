США оголосили про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном. Чи справді вони шкідливі?

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1 година тому

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакету допомоги. До нього серед іншого увійдуть снаряди зі збідненим ураном для американських танків Abrams.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який у середу прибув до Києва, також оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму понад 1 млрд доларів, який включає підтримку української системи ППО.

Блінкен заявив, що американська допомога має допомогти українському наступу.

"Протягом останніх кількох тижнів просування в контрнаступі [ЗСУ] прискорилося. Цей новий пакет допоможе зберегти його темпи і ще більше їх підтримати", - сказав держсекретар США на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Інформацію про виділення Україні американських снарядів зі збідненим ураном підтверджують у пресрелізі, опублікованому на сайті Пентагону. Їх відправлять в рамках чергового траншу американської військової допомоги на суму 175 млн доларів.

До нього увійдуть, зокрема, додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS, обладнання для систем протиповітряної оборони, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, а також 120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

У березні міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що відправлятиме в Україну боєприпаси для британських танків Challanger-2, які також містять збіднений уран.

Ця заява викликала вкрай різку реакцію російської влади, зокрема президента Володимира Путіна. Рішення Британії про постачання снарядів із збідненим ураном в Україну Путін назвав приводом для Росії розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю.

При цьому українські фахівці раніше вже зазначали, що сама Росія використовує такі снаряди на полях бою в Україні, а ЗСУ навіть захоплювали їх як трофеї.

Що таке збіднений уран

Збіднений уран – побічний продукт при виробництві збагаченого урану.

Він відрізняється високою щільністю та міцністю і завдяки цим якостям використовується як при виробництві броні для військової техніки, так і боєприпасів - переважно осердь для бронебійних снарядів.

Збіднений уран не має високої радіоактивності, хоча і вважається токсичним та канцерогенним.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зазначило, що збіднений уран значно менш радіоактивний, ніж природний уран.

За даними МАГАТЕ, дослідження здоров'я військовослужбовців, які зазнали впливу збідненого урану, підтверджують, що його вплив не призводить до будь-якого статистично значущого зростання рівня смертності особового складу.

Аналіз: чому снаряди зі збідненим ураном не найбільша небезпека для екології на війні

Військовий кореспондент ВВС Павло Аксьонов:

Одна лише обіцянка поставити снаряди зі збідненим ураном у березні 2023 року дала привід Росії перемістити тактичну ядерну зброю до Білорусі. Володимир Путін тоді заявив, що ці снаряди несуть небезпеку через "радіаційний пил", який може утворитися внаслідок влучання такого снаряда в ціль.

Однак ця реакція була явно надмірною: ядерні боєприпаси, хай і обмеженої потужності, - це все-таки справжня ядерна зброя, на відміну від уранових осердь танкових снарядів.

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Збіднений уран справді є радіоактивною речовиною - щоправда, не настільки небезпечною, щоб її застосування заборонили на міжнародному рівні. Підкаліберні снаряди з осердями зі збідненого урану не заборонені жодними конвенціями.

У доповіді Програми ООН з довкілля, підготовленій у 2022 році, висловлювали стурбованість можливістю застосування боєприпасів із збідненим ураном в Україні через ризики розвитку різних захворювань. Але в тій же доповіді йшлося, що насправді ця речовина є більш небезпечною через хімічну, а не радіологічну активність.

Той факт, що збіднений уран не стільки радіоактивний, як хімічно агресивний, - досить слабкий аргумент на користь його застосування в бойових діях.

Але війна - справа брудна не лише у переносному, а й у прямому сенсі. І осердя, зроблене зі збідненого урану, - далеко не єдина, і не найбільша небезпека для екології на війні.

Наприклад, крилату ракету авіаційного базування Х-22, яку Росія застосовує проти України, заправляють вкрай токсичним окислювачем АК-27І. Він становить смертельну небезпеку навіть для персоналу російських авіабаз, який обслуговує ці ракети.

Але російська армія не відмовляється від застосування цієї ракети, попри її невисоку точність та високу токсичність двокомпонентного палива.

Вся справа в ефективності. Цю ракету досить важко збити, а її бойова частина має високу потужність.

Так само й підкаліберні снаряди зі збідненим ураном мають настільки високу бронепробивність, що навряд чи військові зможуть відмовитися від їхнього застосування, тим більше, що шкода від них повністю не досліджена.

У березні, коли про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном оголосила Британія, ВВС News Україна звернулась за коментарем щодо небезпеки таких снарядів до військових фахівців.

Микола Саламаха, фахівець у бронетанковій галузі:

"У СРСР такі снаряди зі збідненим ураном для танків теж були, в Росії такі снаряди теж є, вона їх навіть використовує в Україні. Це не є чимось дуже небезпечним для екології чи екіпажів танків, які їх використовують. Цивільне населення та довкілля від цього теж не страждає.

Збіднений уран має дуже високу твердість та питому щільність на рівні з вольфрамом. У бронебійних підкаліберних снарядах використовуються осердя з карбіду вольфраму, це дорога річ. Як замінник їм використовується збіднений уран, за бронепробивною здатністю снаряд приблизно однаковий з вольфрамом, але збіднений уран - це відходи виробництва ядерної енергетики.

Те, що нам їх передають - це дуже добре. За своєю бронепробивною здатністю західні снаряди набагато кращі за російські, а тут ми ще будемо мати ефективний інструмент проти бронетанкової техніки росіян.

Такі снаряди, які ми отримаємо від партнерів, на 10-15% кращі, ніж снаряди з осердям з карбіду вольфраму. Це не дуже великий прорив, але загалом енергетика західних гармат на 30% більша за радянські та російські.

У Росії такі снаряди йдуть до 125-мм гладкоствольної гармати 2А46 і 2А46М. Вони використовуються з бронебійним підкаліберним осердям зі збідненим ураном. Якщо у війська поставляються такі снаряди, то росіяни будуть їх використовувати.

Їх можуть використовувати усі лінійки танків: Т-72Б, Т-80Б, Т-90А та інші модифікації. Ці снаряди у Росії - 3БМ32 і 3БМ33, кодова назва "Вант". Активна частина там, тобто осердя, - збіднений уран. Є ще 3БМ48 зі свинцем і активною частиною - ураном. Свинець - це експериментальні снаряди, їх випустили всього близько 2 тисяч одиниць.

Частину вони використали для випробовування, а частину використали в Україні, ми навіть взяли їх у якості трофея і досліджуємо. Тобто Росія їх вже використовує в Україні.

Тому нічого нового тут немає і для спеціалістів це не таємниця. Якщо цей снаряд влучає у ціль, то зовнішня оболонка корпусу руйнується, а саме осердя проникає у броню, тоді збіднений уран стискується, він нагрівається і починає горіти, осердя розривається.

Після цього вибуху і горіння нічого не залишається. Рівень радіації настільки мінімальний, що такі речі не знайдеш, якщо не знати, де саме шукати.

А ці заяви про радіоактивну небезпеку для екіпажів, які використовують снаряди зі збідненим ураном, і для навколишнього середовища, - це пропаганда. Росіяни самі це використовують спокійно".

Петро Пятаков, полковник артилерії у відставці:

"Це вже практично звичайний протитанковий бронебійний снаряд. Ця технологія давно використовується, таке осердя має велику пробивну силу. Сама Росія й дуже багато інших країн їх вже давно використовує.