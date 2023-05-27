"Гвардія наступу": що це таке і навіщо вона МВС

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Випуск курсантів академії Нацгвардії України, 24 березня 2023 року

Author, Олег Черниш

Role, BBC Україна

1 година тому

Міністерство внутрішніх справ створило "Гвардію наступу". Це дев'ять штурмових бригад, які мають одну задекларовану задачу – звільнення окупованих територій України від російських військ. Але чому тоді вони формуються в МВС, а не в ЗСУ?

Про створення "Гвардії наступу" керівництво МВС повідомило на початку лютого.

На фоні очікувань "великого контрнаступу" на фронті створення нових бойових підрозділів сприймалося з ентузіазмом в суспільстві. Тим більше, що створення "гвардії" отримало небувалу піар-кампанію по всій країні, красиві бренд-буки і максимально "туманні" цілі.

Станом на травень завершене формування перших 8 бригад, ще одна – в процесі створення. Кампанія рекрутингу не завершується і МВС планує утворення ще декількох підрозділів.

Але досі не відомо, для чого міністерству "власна армія" і під які задачі вона формується.

З яких бригад вона буде складатися

Автор фото, Бригада "Рубіж" Підпис до фото, Бійці бригади "Рубіж" на полігоні. Це одна з "бригад наступу", сформована на базі Гостомельської бригади оперативного призначення НГУ

До "Гвардії наступу" станом на кінець травня входять девʼять підрозділів.

Бригада Нацгвардії "Рубіж". Цю нову назву отримала 4-та бригада оперативного призначення, яка дислокується у Гостомелі під Києвом. Підрозділ почали формувати з нуля в 2015 році з фінансовою допомогою міжнародних партнерів і відразу за стандартами НАТО.

На початку повномасштабного вторгнення 4-та бригада НГУ протистояла російському десанту в Гостомелі, тривалий час відбивала потужні російські штурми луганських міст Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

До складу бригади входить 4 батальйони, зокрема і "Свобода", який створили депутати одноіменної політичної партії. Цей підрозділ відзначився під час важких боїв за Сєверодонецьк в травні-червні 2022 року.

Зараз бригаду "Рубіж" очолює полковник Артем Ілюхін.

Бригада Нацгвардії "Азов". Цей підрозділ був сформований з добровольців, переважно з футбольних фанатів і представників крайніх правих рухів, ще навесні 2014 року. Відзначився під час звільнення Маріуполя в червні 2014 року.

З цим містом пов'язана і новітня історія "Азову". Навесні 2022 року переважаючі російські сили взяли Маріуполь в оточення, бійці "Азову" тривалий час утримували позиції на заводі "Азовсталь", але в середині травня були змушені здатися в полон. Через пів року командири "Азову" були звільнені, але за домовленостями до кінця війни мають перебувати в Туреччині, а не в Україні. На початку року частина "Азову" стала бригадою НГУ, а частина бійців служить в сформованій 3-ї штурмовій бригаді ЗСУ.

Командує гвардійським підрозділом майор Богдан Кротевич (позивний "Тавр"). Він також потрапив в російській полон під час осади Маріуполя і був звільнений лише наприкінці вересня 2022 року. Військовий майже відразу повернувся в стрій і очолив бригаду "Гвардії наступу".

Автор фото, Військова частина 3017 Підпис до фото, Бійці Харківської бригади НГУ, яка нині отримала назву "Спартан", відзначились під час оборони Харкова від російських військ

Бригада Нацгвардії "Спартан". Цей підрозділ формується на базі 3-ї бригади оперативного призначення НГУ, яка теж була створена з нуля вже після 2014 року. З початку повномасштабної війни вона відзначилась обороною Харкова, де власне і дислокується ця військова частина.

Бійці бригади також брали участь в успішному контрнаступі на Харківщині восени 2022 року. В складі "Спартану" 4 батальйони, очолює бригаду підполковник Вадим Гладков.

Бригада Нацгвардії "Червона калина". Таку назву отримала 14-та бригада оперативного призначення з Калинівки (Вінницька область), яка до того була спецпідрозділом "Ягуар" Внутрішніх військ МВС.

Бійці "Ягуару" залучалися до розгону активістів Майдану взимку 2014 року, але потім брали активну участь в АТО, а також змогли звільнити Харківську обладміністрацію від загонів проросійських бойовиків. Наразі командиром "Червоної калини" є полковник Олександр Охріменко.

Бригада Нацгвардії "Кара-Даг". Цей підрозділ дислокується в Запоріжжі і був сформований на базі кримського полку спецназу "Гепард". Він під час захоплення півострова в 2014 році був виведений на материкову Україну.

Вже з початку повномасштабної агресії реформована бригада НГУ стримувала противника на південному напрямку. Очолює "Кара-Даг" полковник Дмитро Власенко.

Бригада Нацгвардії "Буревій". До перейменування це була Перша президентська бригада оперативного призначення, а ще раніше – спецпідрозділ "Барс". Дислокується в Нових Петрівцях під Києвом.

На війні відзначилась у боях в Київській області, на Луганщині і Донеччині. Очолює бригаду полковник Микола Мішакін.

Автор фото, Бригада "Лють" Підпис до фото, Бригада "Лють" - єдина, яка формується безпосередньо в системі поліції

Бригада Нацгвардії "Хартія". Про створення цього підрозділу оголосили додатково вже після початку рекрутингової компанії.

"Хартія", як заявлено, будується на базі добровольчого загону тероборони, сформованого на Харківщині після початку повномасштабної війни. Очолює бригаду полковник Ігор Оболєнський.

Крім семи гвардійських, формуються також ще дві бригади "наступу" в системі МВС.

Це бригада Державної прикордонної служби "Сталевий кордон". Вона формується на базі окремого мобільного прикордонного загону, і її очолює Герой України, полковник Валерій Падитель.

На початку війни він відповідав за Донецький прикордонний загін і потрапив в полон в Маріуполі навесні минулого року. Був звільнений через 5 місяців у вересні 2022 року.

В складі Національної поліції формується бригада "Лють". В її основні різноманітні підрозділи патрульної поліції особливого призначення, зокрема і батальйон "Луганськ-1", створений ще в 2014 році як один з перших добробатів. Керує "Люттю" полковник Олександр Нетребко.

Повернення добробатів

Автор фото, Нацгвардія Підпис до фото, Очільник Нацгвардії, генерал Юрій Лебідь (справа) говорить, що нові "бригади наступу" створюються відразу за стандартами НАТО

З дев'яти бригад, які формуються в системі МВС, більшість, а саме 7 – належать до Національної гвардії.

Зі слів командувача НГУ Юрія Лебедя, наявні гвардійські підрозділи давно було потрібно посилити як кількісно, так і якісно.

"Ми проаналізували наш досвід бойових дій упродовж вже 9 років. І побачили, що нам треба створювати більш потужні, більш серйозні підрозділи. В їх склад будуть входити і підрозділи артилерії, танкові, інженерно-саперні, зенітно-ракетні підрозділи", – пояснює генерал.

Це дійсно вагомі зміни, адже раніше бригади НГУ мали на озброєнні переважно легку бронетехніку, стрілецьку і протитанкову зброю. Зараз вони мають танки, щоправда, мова не йде про західні Leopard, Challenger i Abrams.

В "бригадах наступу" також застосовуються подовжені терміни підготовки бійців і штабна структура за стандартами НАТО.

"Тобто це сучасні підрозділи, сумісні з підрозділами країн-партнерів", – каже генерал Лебідь.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ігор Клименко очолює МВС з лютого 2023 року. До цього він керував Національною поліцією

Подати заявку до "бригад наступу" максимально просто. Фактично будь-хто з українським громадянством і без судимості може звернутись до звичайного центру адмінпослуг у своєму місті та оформити онлайн заявку.

В МВС не приховують, що кістяк бригад складатимуть досвідчені бійці, що пройшли АТО і війну.

Міністр Ігор Клименко каже, що "Гвардія наступу" – це фактично реінкарнація добробатів, які були створені в 2014 році для участі в антитерористичній операції. Вони формувались як підрозділи поліції особливого призначення і набір в них був максимально спрощений.

Щоправда, це і призвело до подальших проблем, коли виявилося, що деякі підрозділи, наприклад "Шахтарськ" і "Торнадо", куди потрапили кримінальні елементи, замість захисту країни займалися протиправною діяльністю. МВС було змушено в екстреному порядку розформувати ці батальйони, які вийшли з-під контролю.

Чому зараз добровольчі бригади знову, як і 9 років тому, формуються в системі МВС, а не у складі Збройних сил?

Ігор Клименко має досить практичне пояснення.

За його словами, поліцейський, який зараз хоче доєднатися до звільнення України, може піти в ЗСУ, але при цьому має звільнитися зі служби в поліції і втратить своє спеціальне звання. В армії він стане звичайним рядовим і повернення на службу в поліцію буде для нього максимально ускладнене.

"Таким чином, формуючи відповідний підрозділ ("Гвардії наступу", – Ред.) в Національній поліції ми залишаємо місце за цим добровольцем в майбутньому. І після закінчення воєнного стану ця людина повертається на свою попередню посаду", – пояснює міністр в інтерв'ю ВВС Україна.

Клименко каже, що сама ідея повернення добробатів йшла від цієї низової ланки, а не зверху – з Офісу президента. Так само він заперечує наявність "політичних кураторів" у бригад наступу.

Особиста гвардія влади?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Добровольчі батальйони в системі МВС були створені ще в 2014 році. Вони формувались максимально швидко і відразу перекидались на фронт для допомоги ЗСУ. На фото - військовий з добробату "Дніпро-1"

Створення нових потужних воєнізованих формувань саме в системі цивільного міністерства викликає питання у експертів. Колишній Головнокомандувач української армії, генерал Віктор Муженко також звертає увагу на засекреченість всіх процесів навколо "Гвардії наступу".

На його думку, незрозуміло, чому МВС приховує інформацію про особовий склад бригад і їхні завдання.

"Якщо це правда, то виникає питання — чому? Я теж не розумію. Цікаво, для якого наступу і для яких завдань готують ці бригади", - зазначив генерал Муженко в інтерв'ю виданню "Факти".

Дійсно, МВС не розкриває ні кількісний склад "Гвардії наступу", ні інформацію про те, хто туди зарахований. Відомі лише імена командирів бригад.

Ігор Клименко каже, що це пов'язано з питаннями безпеки. Аналогічні процедури діють у підрозділах ЗСУ.

Що стосується чисельності, то кількість бійців у армійських бригадах зазвичай може складати 2-4 тисяч. Тобто "Гвардія наступу" може нараховувати приблизно 20-30 тисяч особового складу.

Голова МВС не спростовує і не підтверджує такі розрахунки. Ця інформація, за його словами, теж засекречена.

Єдина цифра, яку називає міністр, - це приблизно 40 тисяч заявок від охочих долучитись до "Гвардії". Не усі з них ще розглянуті, уточнює Клименко.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Останні 9 років періодично підіймається питання виведення Нацгвардії зі складу МВС. Не в останню чергу через ризик використання силових підрозділів у політичній боротьбі

Однак тривалий час в середовищі експертів дискутується думка, що воєнізовані формування взагалі мають бути прибрані з системи МВС. Останній раз про таку ідею влітку 2021 року говорив очільник провладної партії "Слуга народу" Давід Арахамія.

Тоді, за його словами, питання виведення Нацгвардії і Прикордонної служби з міністерства внутрішніх справ майже вирішили. Але це так і не відбулося.

Колишній радник голови МВС, правознавець-кримінолог Олег Мартиненко, який нині мобілізований до ЗСУ, зазначає, що ще в 2014 році план реформування міністерства передбачав виведення воєнізованих формувань з його підпорядкування.

Цю реформу тривалий час гальмував колишній очільник відомства Арсен Аваков.

"На мою думку цей військовий елемент залишається в МВС абсолютно зайвим. Військові мають служити під одним командуванням, бути під міністерством оборони", – вказує експерт.

МВС має займатись прямими функціями, а саме забезпеченням правопорядку і охороною громадської безпеки, впевнений він.

Наявність "військового компоненту" в цивільного міністерства не є необхідністю. Більш того, теоретично цей фактор може бути використаний в політичній боротьбі, каже Мартиненко.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ігор Клименко каже, що в зоні бойових дій "бригади наступу" підпорядковуються не МВС, а військовому командуванню

"Будь-яка сила може завжди бути використана в політичній боротьбі, в політичних провокаціях різного роду. Це може використовуватись як силовий шантаж", – каже він.

Мартиненко додає, що це також може використовуватись для маніпуляцій на виборах.

"Тому якщо, наприклад, хтось з МВС захоче висуватися на виборах і попросить підтримки Нацгвардії, командири просто дадуть команду проголосувати за "правильного" кандидата" і все".

Міністра Клименка така постановка питання обурює. Залучення бригад наступу до наведення порядку в тилових містах він виключає.

"Ми готуємо військових, а не поліцейські війська", - каже він.

Голова МВС запевняє, що бійців "гвардії наступу" зараз навчають на полігонах поводитися з важкою армійською технікою, а не інструктують, як розганяти демонстрації і масові акції протесту.

Перелік задач "Гвардії" вже чітко окреслений, заявляє міністр: