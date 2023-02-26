"Будуть московити і уральці". Путін вперше допустив зникнення "російського етносу"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що у випадку розвалу РФ "російський народ" може зникнути як етнос. Це, на його думку, є однією з цілей Заходу.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія-1".
На питання кореспондента щодо конфронтації РФ і Заходу, Путіна заявив, що США давно мали плани "розкасирувати" (військовий термін, що означає "розформування") країни колишнього СРСР і зокрема Росію.
Лише тоді окремі частини розформованої Росії зможуть бути інтегровані в західне суспільство.
Але це, впевнений Путін, може призвести до зникнення "російського народу".
"Якщо ми підемо цим шляхом, думаю, долі дуже багатьох народів Росії і в першу чергу російського народу можуть кардинальним чином змінитися. Не знаю навіть, чи зможе зберегтися такий етнос як "російський народ" в такому виді, як сьогодні. Ну, будуть московити якісь і уральці.."
Російський очільник запевняє, що такі плани Заходу навіть були викладені "на папері". Підтверджень своїх слів він не надав.
Звинувачення на адресу Заходу
Путін також знову звинуватив Захід в залученості до війни в України. Про роль Росії, як розпочала цю війну очільник Кремля нічого не сказав.
А от країни НАТО, за його словами, є учасниками цієї війни, тому що не просто надають Україні зброю, а роблять це безкоштовно.
"Це не просто військово-технічне співробітництво. Вони (країни НАТО) ж за це гроші не отримують! Це в односторонньому порядку все передається, а значіть, це певним чином побічна, але співучасть", - сказав Путін.
Також він прокоментував своє рішення призупинити участь РФ в угоді про Стратегічне (ядерне) наступальне озброєння (СНО). Він сказав, що це пов'язане з оголошеними цілями НАТО завдати "стратегічної поразки" Росії.
В таких умовах, заявив Путін, не може бути і мови про доступ американських військових для перевірок російських ядерних об'єктів.
Однак, очільник Кремля вважає позитивним, те, що інші країни НАТО, що мають ядерну зброю (Британія і Франція), почали обговорення цього питання. Але РФ вимагає тепер надати інформацію про їх ядерні потенціали, а не лише про стратегічне озброєння США.