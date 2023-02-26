"Будуть московити і уральці". Путін вперше допустив зникнення "російського етносу"

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43 хвилин(и) тому

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у випадку розвалу РФ "російський народ" може зникнути як етнос. Це, на його думку, є однією з цілей Заходу.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія-1".

На питання кореспондента щодо конфронтації РФ і Заходу, Путіна заявив, що США давно мали плани "розкасирувати" (військовий термін, що означає "розформування") країни колишнього СРСР і зокрема Росію.

Лише тоді окремі частини розформованої Росії зможуть бути інтегровані в західне суспільство.

Але це, впевнений Путін, може призвести до зникнення "російського народу".

"Якщо ми підемо цим шляхом, думаю, долі дуже багатьох народів Росії і в першу чергу російського народу можуть кардинальним чином змінитися. Не знаю навіть, чи зможе зберегтися такий етнос як "російський народ" в такому виді, як сьогодні. Ну, будуть московити якісь і уральці.."

Російський очільник запевняє, що такі плани Заходу навіть були викладені "на папері". Підтверджень своїх слів він не надав.

Автор фото, Телеграм Zarubinreporter Підпис до фото, Путін під час інтерв'ю кореспонденту "Росія-1" Павлу Зарубіну

Звинувачення на адресу Заходу

Путін також знову звинуватив Захід в залученості до війни в України. Про роль Росії, як розпочала цю війну очільник Кремля нічого не сказав.

А от країни НАТО, за його словами, є учасниками цієї війни, тому що не просто надають Україні зброю, а роблять це безкоштовно.

"Це не просто військово-технічне співробітництво. Вони (країни НАТО) ж за це гроші не отримують! Це в односторонньому порядку все передається, а значіть, це певним чином побічна, але співучасть", - сказав Путін.

Також він прокоментував своє рішення призупинити участь РФ в угоді про Стратегічне (ядерне) наступальне озброєння (СНО). Він сказав, що це пов'язане з оголошеними цілями НАТО завдати "стратегічної поразки" Росії.

В таких умовах, заявив Путін, не може бути і мови про доступ американських військових для перевірок російських ядерних об'єктів.