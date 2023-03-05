Було і стало. Нове життя будинків, зруйнованих російськими ракетами

Author, Галина Корба

Role, BBC News Україна

1 година тому

За час повномасштабного вторгнення Росія завдала Україні багатомільярдних збитків і колосальних руйнувань. І хоча відбудова в умовах війни - завдання непросте і навіть авантюрне, все ж відновлення триває. Ми зібрали приклади будинків, практично знищених російськими обстрілами, які відбудували за рік. Подекуди вони виглядають кращими, ніж були до того.

За десять місяців війни Росія завдала українській інфраструктурі збитків на понад 138 млрд доларів, йдеться в дослідженні Київської школи економіки.

Зруйноване житло по всій країні оцінюють у 54 млрд доларів. Йдеться про пошкодження чи руйнування майже 150 тис. житлових будинків, в тому числі 17,5 тис. багатоквартирних.

Та попри те, що війна й обстріли не припиняються всі ці місяці, в регіонах, де росіян вдалося відтіснити, тривають відновлювальні роботи.

Законних механізмів компенсацій за зруйноване житло в Україні досі не запровадили. Тож частково це роблять власним коштом мешканці пошкоджених будинків, частково - за гроші місцевої влади та спеціальних державних програм фінансування. Частково на допомогу приходять іноземні благодійні фонди.

У Києві, де 17 багатоквартирних будинків отримали серйозні пошкодження, 11 будинків вже відновили. Решту планують відремонтувати до середини року, повідомляють в столичній мерії.

Загалом незначні пошкодження – вибиті вікна чи пошкоджені балкони – в столиці мають 356 житлових будинків. Ремонт 339 з них також обіцяють завершити до середини 2023-го.

У Київській області, де під удар потрапили понад 24 тис. житлових будинків, станом на лютий, відновлено 6,7 тисяч, кажуть в місцевій обласній військовій адміністрації.

Навіть у Харкові, який досі залишається одним з найближчих до фронту міст і де загалом пошкоджено понад 5 тис. будинків, відбудовують те, що можуть. За рік тут відновили 407 багатоквартирних споруд, кажуть в мерії.

І хоча відбудову в Україні ще важко назвати всеосяжною, все більше будинків в містах, які українська армія "відсунула" з передової, отримують нове життя.

Новобудова на проспекті Лобановського в Солом’янському районі Києва – один з перших будинків у столиці, який постраждав від російського обстрілу.

Мережу облетіли фото та відео прямого "прильоту" ракети 26 лютого. Від вибуху зруйнувало кілька квартир та прольотів у під’їзді, уламки розкидало на десятки метрів довкола. Ніхто з мешканців не постраждав, оскільки люди виїхали або були у сховищі.

ВВС News Україна знімала репортаж про наслідки влучання ракети на Лобановського.

Мешканці будинку планували відновлювати його самотужки та зібрали понад 1,5 млн гривень, які витратили на перші стабілізаційні роботи, але основні витрати – понад 50 млн гривень – взяло на себе місто.

П’ятиповерхівку у середмісті Харкова зруйновано 6 березня. Тоді над містом часто кружляла російська авіація.

Одну з бомб скинули поряд із цим будинком. Від вибуху обвалився фасад у кількох під’їздах. Фото та відео руїн є у соцмережах.

Згодом, коли було безпечно, рятувальники розібрали завали.

Без фасаду будинок стояв до кінця літа. Та у міській раді, після обстеження, вирішили відновлювати 5-поверхівку.

У відбудові замість бетонних блоків, з яких збудовано "хрущовку", вирішили використовувати піносилікат. Також стіну додатково утеплили. Роботи завершили до початку опалювального сезону.

У перший місяць повномасштабного вторгнення, коли російська армія стояла на підходах до Києва, столиця потерпала від обстрілів. Особливо північно-східні околиці – Оболонський, Подільський та Святошинський райони.

У дев’ятиповерхівку по вулиці Богатирській на Оболоні російський снаряд "прилетів" на світанку 16 березня. Загинула людина, трьох доставили в лікарню.

Вигоріло кілька поверхів, обвалився один з під’їздів. Було пошкоджено 100 зі 144 квартир. У грудні минулого року в будинку завершили відновлювальні роботи.

У коментарях під фото відновленого будинку, опублікованих в соцмережах, користувачі пишуть, що будинок виглядає кращим, ніж був до війни, хоч і визнають, що привід для "ремонту" – трагічний.

Одещина регулярно ставала об’єктом обстрілів з боку Росії. Один з найвідоміших і найтрагічніших ударів стався на минулий Великдень.

Ракета вразила житловий комплекс "Тірас" в самій Одесі. Загинуло семеро людей, в тому числі новонароджена дівчинка разом з її мамою та бабусею.

Руйнування зачепили опорні конструкції на чотирьох поверхах, 30 квартир знищено повністю, ще 62 пошкоджено.

Місцева влада ухвалила рішення відновити будинок. Роботи завершили на початку 2023 року.

На початку російського вторгнення Чернігів взяв на себе удар російських військ. Місцеві сили не дозволили росіянам пройти на Київ, але саме місто сильно постраждало від обстрілів та бомбардувань.

Від обстрілів вигоріла, зокрема, більша частина будинку на вул. Мазепи. Станом на початок цього року, внутрішні роботи ще тривають, але фасад фактично відновлено.

Будинок по вулиці Чорнобильській в Святошинському районі столиці до війни був типовою пошарпаною 16-поверховою панелькою радянських часів. Таких тут багато.

Після ракетного удару, який Росія завдала по району 15 березня, будівля палала багато годин. Загинули четверо людей.

Половина квартир вигоріла повністю, решта – сильно постраждали. На початку місцева влада навіть заявляла, що відновленню дім не підлягає.

Втім згодом виявилося, що опорні конструкції не пошкоджені, тож будинок вдалося відремонтувати. Заразом зробили те, чого місцеві не могли дочекатися багато років, нові ліфти, комунікації тощо. Наприкінці минулого року сюди почали повертатися мешканці.

Цей будинок в харківському мікрорайоні Сонячний горів протягом кількох днів. Через обстріли рятувальники не могли сюди дістатися, аби загасити полум’я.

Від початку повномасштабного вторгнення мікрорайон нещадно обстрілювали росіяни. У багатоповерхівку було кілька влучань. Останнє - 22 квітня. Воно спричинило пожежу. За словами місцевої мешканки Раїси Жирової, на той час багатоповерхівка була пустою. Мешканці виїхали.

У вересні 2022 року тут почали відновлювальні роботи. Високих температур та кількаденної пожежі не витримав бетон. Тож будівельникам довелося створювати наново навіть опорні стіни.

Після відновлення здається, що не лишилося ані сліду нищівної пожежі.

17 березня в столиці збили російську ракету, її уламки впали на 16-поверхівку в Дарницькому районі.

Це зруйнувало покрівлю, вигоріло кілька верхніх поверхів. Загинув один мешканець, ще троє постраждали.

Будинок відремонтували повністю наприкінці минулого року.

На долю цієї скромної п’ятиповерхівки в Чернігові випало чимало лиха. Через обстріли і пожежу було зруйновано дах та одну з зовнішніх стін.

Щоб відремонтувати будівлю, довелося повністю переклали дах та кладку стін, міняти плити перекриттів, внутрішні опорні стіни, не кажучи вже про вікна, двері, опалення та інші комунікації.

Станом на кінець року, роботи в будинку практично завершили.

Будинок на вулиці Кошиця в Дарницькому районі Києва постраждав у другий день війни від російських обстрілів. Четверо людей отримали поранення.

У будинку вигоріла частина квартир, повибивало вікна, знищило деякі балкони, а вже восени ремонтні роботи вийшли на завершальну стадію.

Містечка у передмістях Києва зазнали страшних руйнувань в перші тижні війни, коли російські війська підійшли до столиці впритул та окупували колись квітучі, охайні околиці з симпатичними житловими комплексами.

Від обстрілів постраждав, зокрема, ірпінський ЖК "Еверест 10". Уламки знищили котельню, що була на даху будинку, пошкодили дах, вікна, фасад. Щоб зберегти будинок, критично було завершити ремонт до опалювального сезону.

Спершу мешканці активно збирали гроші на відновлення самі, зробивши значну частину робіт.

Згодом частину коштів надала держава, а на останньому етапі доєднався італійський фонд Terre des Hommes.

У березні російські снаряди часто прилітали по Подільському району на північному заході Києва. Під час чергового удару в п’ятиповерхової "хрущовки" на проспекті Свободи обвалилися стіни, уламки понівечили балкони та вікна.

За рік будинок, який і до обстрілів мав не найкращий вигляд, важко впізнати. Мешканці почали повертатися сюди восени минулого року.

За участі позаштатної кореспондентки ВВС Оксани Нечепоренко, Харків.