"Вони вірять своєму святому і ЗСУ". Тисячі хасидів їдуть до Умані, але що їх там чекає?

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56 хвилин(и) тому

Попри заклики українського та ізраїльського урядів до паломників-хасидів не їхати до України через війну, цього року в Умані на Черкащині чекають на тисячі гостей. Вони, як і у попередні роки, їдуть відзначати свято Рош-га-Шана і молитися на могилі рабина Нахмана, хасидського лідера, який помер у 1810 році.

За даними Черкаської обласної військової адміністрації, до Умані вже приїхали близько трьох тисяч хасидів, але загалом очікують понад 20 тисяч паломників.

Цьогорічне святкування юдейського нового року, як і минулого, є суперечливим через війну і загибель тисяч українців. В Умані наприкінці квітня від російської ракетної атаки загинули понад 20 місцевих жителів, серед яких шестеро дітей.

Окрім того, заклики утриматися від поїздок в Україну лунають на тлі критики на адресу ізраїльської влади, а також особисто прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу від українських політиків і дипломатів. Зокрема, через те, що в останні місяці Ізраїль вдається до депортації громадян України, котрі намагаються в’їхати до цієї країни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракета влучила у житловий будинок. Загинули 23 мешканці Умані, серед них шестеро дітей.

Персональна відповідальність

"Для паломників-хасидів відвідання Умані є святим. Їхній праведник Нахман заповідав, що для кожного, хто зустріне новий рік на його могилі, він стане щасливим", - каже директорка благодійного фонду "Історико-культурний центр Умані" Ірина Рибницька.

"Тому їхнє бажання настільки велике, що воно не залежить від будь-яких чинників. Вони вірять, що їхній святий їх захистить і вони напевне вірять ЗСУ", - додає вона.

Водночас прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу у неділю заявив, що поїздка до Умані є небезпечною і ті, хто туди вирушає, мають це усвідомлювати.

"Громадяни Ізраїлю, які їдуть в Україну, мають взяти на себе персональну відповідальність за свої поїздки в цей час", - сказав Нетаньяху на щотижневому засіданні кабінету міністрів.

Прем'єр сказав, що під час нещодавньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським український лідер наголосив, що в місті не вистачає укриттів для населення на випадок російської атаки, не кажучи вже про туристів.

Нетаньяху наголосив, що коли Ізраїль зазнає ракетних обстрілів, люди прямують до укриттів і мають захист, а в Україні "немає укриттів і немає захисту".

У той самий час уряд Ізраїлю вирішив виділити близько мільйона доларів на допомогу тим, хто все ж планує поїздку до України. Це рішення зумовлене тим, що минулого року, коли повітряний простір над Україною вже був закритий, на сухопутних кордонах паломники змушені були чекати багато годин без елементарних побутових умов.

Тоді ізраїльський уряд теж настійливо закликав не їхати до України, проте понад 20 тис. хасидів таки святкували юдейський новий рік в Умані.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2020 році, попри заборону на в'їзд через коронавірус, тисячі хасидів дісталися до Умані

Як зустрічатимуть

Український уряд спільно з місцевою владою розробив безпекові заходи на час перебування паломників у місті.

Міська влада запевняє, що бомбосховищ на випадок ракетних атак вистачить. Частина з них розміщена у зоні паломництва, решта - по всьому місту.

Як розповідає Ірина Рибницька, зона паломництва буде чітко визначена, для хасидів діятимуть обмеження у пересуванні. Окрім того, вони мають дотримуватися встановлених заборон: на продаж алкоголю і на використання фейєрверків. Вони мають носити з собою документи і дотримуватися комендантської години.

Окрім того, передбачається, що в’їзд до Умані буде можливий окремими шляхами для паломників, а окремими - для громадян України та інших гостей міста.

Більшість хасидів мають приїхати до України через кордон з Молдовою. Решта - з Польщі, Румунії та Угорщини.

Суперечливі заяви

Біньямін Нетаньягу, закликаючи хасидів утриматися від поїздок в Україну, вдався до ще однієї заяви, що спричинила протести його опонентів, а також обурення в Україні.

Кажучи про небезпеки, він заявив: "Бог не завжди захищав нас, ані на європейській землі, ані на українській землі".

Ці його слова були розцінені як натяк на антисемітські прояви, яких паломники мають боятися в Україні не менше, ніж ракет.

"Тобто не російські ракети нині є для них загрозою, а українці. Американське трампістське видання, яке цитує Бібі, додає: "Незважаючи на те, що сьогодні Україна має президента-єврея, у Другій світовій війні нацисти вбили близько 1,5 мільйона євреїв, а в Україні відбулися найгірші погроми проти євреїв за минулі століття", - так коментує цю заяву історик і журналіст Вахтанг Кіпіані.

Незадовго до цих заяв Біньяміна Нетаньягу посольство України в Ізраїлі оприлюднило звернення до ізраїльського уряду, у якому попередило, що Україна може заборонити в'їзд хасидів на територію України, якщо Ізраїль продовжуватиме практику депортації українців, які намагаються потрапити до країни.

Посол України Євген Корнійчук називав проблеми, які виникають в українських громадян під час в'їзду до Ізраїлю, приниженням.

"Уряд України не потерпить приниження своїх громадян при в'їзді в Ізраїль. Ми зупинимо дію наших двосторонніх угод про безвізовий режим, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант лежить на столі нашого уряду", – казав Корнійчук.

Як він пояснював, відмови у в'їзді відбувалися незаконно, оскільки через суд було скасоване рішення про запровадження на початку війни електронних віз для українців.

Такі заяви посла лунали в середині серпня. З того часу ніяких рішень український уряд не приймав. Хасидам, як і раніше, не потрібні візи для перетину українського кордону.

При цьому експерти зауважували, що у багатьох хасидів є громадянство США, тому заборони щодо Ізраїлю навряд чи могли бути дієвими.