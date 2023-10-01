У Словаччині перемогла промосковська партія. Що це значить для регіону

Автор фото, EPA Підпис до фото, Колишній премʼєр Роберт Фіцо у своїх передвиборчих промовах казав, що припинить допомагати Києву

1 година тому

Популістська промосковська партія на чолі з колишнім прем’єр-міністром Робертом Фіцо, вочевидь, здобула перемогу на парламентських виборах у Словаччині. Майже всі голоси вже підрахували.

З початку вторгнення Росії Словаччина активно допомагала Україні зброєю та є важливим логістичним ланцюгом постачання західної допомоги. Результати цих виборів є надзвичайно важливими для Києва.

Попри дані екзитполів напередодні ввечері, які передбачали перемогу лібералів, після підрахунку голосів партія "СМЕР-словенська соціальна демократія" мала очевидну перевагу, здобувши майже 24% голосів.

Проросійський лідер партії Роберт Фіцо обіцяє негайно припинити військову підтримку України. Він вважає "наївною" надію на деокупацію захоплених Росією територій, особливо Криму.

Експремʼєр Словаччини відверто повторює російські пропагандистські наративи. На мітингу у своєму рідному місті Тополчани у серпні він заявив, "що війна в Україні почалася у 2014 році, коли українські нацисти і фашисти почали вбивати росіян на Донбасі і в Луганську".

Фіцо був змушений залишити посаду прем’єр-міністра після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка у 2018 році.

Очікується, що він розпочне коаліційні переговори щодо формування наступного уряду.

Ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", яка є близькою до президентки Зузани Чапутової – прихильниці надання воєнної допомоги Україні, набрала близько 17%.

Третє місце у парламенті посіла проєвропейська партія "Голос", набравши 15%. Вона може визначити, хто сформує наступний уряд.

Колишній колега Фіцо та лідер соціал-демократичного блоку "Голос" Петер Пеллегріні залишав відкритими свої варіанти щодо майбутніх коаліцій.

"Розподіл мандатів підтверджує, що без "Голосу" неможливо сформувати будь-яку урядову коаліцію, яка нормально функціонуватиме", - заявив Пеллегріні.

Автор фото, EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Підпис до фото, Лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка не полишає надії сформувати уряд

Фіцо може обʼєднатися з "Голосом", який відокремився від СМЕР у 2020 році, а також із націоналістичною "Словацькою національною партією", яка отримала 5%.

У новому парламенті може бути до 10 партій від лібертаріанців до ультраправих, що може зробити коаліційний процес тривалим і складним.

Результати виборів викликають занепокоєння серед членів Європейського Союзу та НАТО. Водночас чимало словаків, серед яких традиційно багато симпатиків Москви, вітають їх у соцмережах.

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Словаччина була відданим і непохитним союзником Києва.

Під час війни вона надала Україні гаубиці Zuzana-2, гелікоптери М-17 і винищувачі МіГ-29. У квітні 2022 року, коли Росія майже безкарно била ракетами по українських містах, Словаччина передала Києву надзвичайно потрібну для захисту неба систему ППО С-300.

"Прогресивна Словаччина" виступає за "відкрите, толерантне, космополітичне суспільство", вона підтримує ліберальну лінію в Європейському Союзі у таких питаннях, як екологічна політика та права ЛГБТК+.

СМЕР називає цю позицію "ліберальним фашизмом", натомість виступаючи за стабільність, порядок і соціальну безпеку. Роберт Фіцо також заявив, що він стурбований зростанням кількості мігрантів, які прямують до Західної Європи через Словаччину.

Серйозні наслідки для регіону

Словаччина, яка має населення приблизно 5,5 мільйонами людей, обирала свого п’ятого прем’єр-міністра за чотири роки після низки хитких коаліційних урядів

Утім, уряд під керівництвом СМЕР може мати серйозні наслідки для регіону. Про це у неділю вранці пишуть західні ЗМІ.

Словаччина є членом і НАТО, і Європейського Союзу, вона була серед небагатьох європейських країн, які наполягали на жорстких санкціях ЄС проти Росії, і пожертвувала Україні велику кількість військового обладнання, зазначає у своєму аналізі CNN.

Але це, швидше за все, зміниться за Фіцо, який вважає, що "українські нацисти і фашисти" самі спровокували президента Росії Володимира Путіна розпочати вторгнення.

Перебуваючи в опозиції, Фіцо став близьким соратником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, насамперед коли справа дійшла до критики Європейського Союзу.

Якщо Фіцо повернеться до влади, припускають, що вони з Орбаном можуть об’єднатися і створити перешкоди для Брюсселя. Якщо правляча партія Польщі "Право і справедливість" зуміє пройти на третій термін на парламентських виборах наступного місяця, блок порушників спокою у ЄС може стати ще сильнішим, вважають автори матеріалу.

Тим часом ліберальна партія "Прогресивна Словаччина" наполягала на зовсім іншому майбутньому для своєї країни, зокрема постійну сильну підтримку Києва та міцні зв’язки із Заходом.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Опитування показують, що проросійські настрої Фіцо поділяють багато словаків

Фіцо обіймав посаду прем’єр-міністра Словаччини загалом понад десять років - спочатку між 2006 і 2010 роками, а потім знову з 2012 по 2018 рік.

Він був змушений піти у відставку в березні 2018 року після тижнів масових протестів через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Куцяк розповідав про корупцію серед еліти країни, у тому числі людей, безпосередньо пов’язаних з Фіцо та його партією СМЕР.

Опитування показують, що проросійські настрої Фіцо поділяють багато словаків, повідомила CNN.

Згідно з опитуванням GlobSec, братиславського аналітичного центру безпеки, лише 40% словаків вважають Росію відповідальною за війну в Україні, що є найнижчим показником серед восьми країн Центральної і Східної Європи та Балтії.

У Чехії, яка раніше була однією державою зі Словаччиною, 71% людей звинувачують у війні Росію.