Дзеркальне письмо: звідки походить і що означає ця навичка

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Author, Софі Гардах

Role, BBC Future

26 хвилин(и) тому

У дитинстві я думала, що всі шульги можуть писати дзеркально. Як шульга, я час від часу пробувала писати, починаючи з правого боку сторінки і дозволяючи літерам текти ліворуч. Це було приємне відчуття - і результат відрізнявся від брудних каракулів, які в мене виходили, коли я писала у стандартному напрямку зліва направо, викривляючи руку, щоб не розмазати чорнило. Це також було особливе відчуття: адже саме так писав Леонардо да Вінчі.

Сьогодні я досі час від часу пишу дзеркально - і це розслабляє. Але, як виявилося, ця навичка не є "суперсилою" шульг. Натомість це результат комбінації дивовижних факторів, пов’язаних із тим, як наш розум і тіло адаптуються до письма. Їхнє розуміння може допомогти нам усім краще усвідомити, що відбувається в нашому мозку, коли ми пишемо, і навіть зробити цей процес приємнішим.

Найчастіше дзеркальне письмо зустрічається в дитинстві. Подивіться на перші орфографічні зошити будь-якої дитини, і ви побачите окремі літери та цифри, написані задом наперед, або навіть ціле ім’я, написане задом наперед.

"Дзеркальні перевороти літер у дитинстві є цілком нормальною частиною розвитку. Це етап, який проходить практично кожна дитина, яка вчиться писати, - каже Роберт Макінтош, професор експериментальної нейропсихології в Единбурзькому університеті. - У ліворуких дітей це відбувається не частіше, ніж у праворуких".

Існує еволюційна причина, чому так відбувається. Наш мозок еволюціонував до "дзеркального узагальнення" - це означає, що коли ми дивимося на об’єкт, ми також автоматично вчимося розпізнавати його дзеркальне відображення. Це корисно, якщо ми побачимо цей об’єкт під іншим кутом, ми зрозуміємо, що це той самий об’єкт, тільки повернутий іншим боком.

"Мозок налаштований на дзеркальне узагальнення, оскільки це ефективно, - каже Макінтош. - Якщо помістити це в еволюційний контекст, уявіть, що ваша мати вказує на небезпечного хижака, лева, і каже: "Тримайся подалі від цього, це небезпечна тварина". Вам потрібно розуміти, що це та сама небезпечна тварина, коли ви побачите, як вона йде в протилежному напрямку".

Попри те, що ця навичка корисна, вона створює проблеми, коли ми вчимося читати й писати. На відміну від лева, такі англійські літери, як "d" і "b", змінюють своє значення залежно від того, куди вони повернені, але наш мозок еволюціонував так, що сприймає їх як одне й те саме, просто під іншим кутом. Зрештою, якби можна було обійти букву "d" і подивитися на неї з іншого боку, вона виглядала б як "b".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Леонардо да Вінчі знаменитий "дзеркальним письмом" справа наліво

Коли ми вчимося читати й писати, наш мозок поступово розуміє, що дзеркальне узагальнення стосується природних об’єктів, а не слів і букв. В області мозку, яка відповідає за читання та письмо, процес дзеркального узагальнення вимикається, каже Макінтош.

Цей процес допомагає пояснити, чому, будучи дорослими, ми зазвичай не можемо читати дзеркальні слова, але можемо розпізнавати дзеркальні зображення предметів або тварин.

Поки діти не розвинуть цю здатність, вони схильні перевертати літери. Однак вони не роблять це випадковим чином. Натомість вони, швидше за все, перевернуть літери, які не "збігаються" із загальним напрямком письма.

Наприклад, у латинському алфавіті більшість літер повернуті праворуч - наприклад, E, B, C і K є хорошими прикладами цього. Така орієнтація, ймовірно, є природним результатом наших рухів рук і очей, коли ми пишемо. Але є деякі винятки, такі як J або цифра 3, які дивляться у протилежному напрямку, наче проти вітру.

Такі ж закономірності прослідковуються і в інших алфавітах. Наприклад, в осканському алфавіті - стародавньому італійському алфавіті, яким писали справа наліво - літери E, B і K виглядають так само, як і в латинському, але перевернуті – неначе для того, щоб гармоніювати з напрямком письма.

Дослідження, проведені Жаном-Полем Фішером і Анною-Марі Кох, двома психологами з Університету Лотарингії у Франції, свідчать про те, що діти підсвідомо розуміють це правило, а потім застосовують його до літер і цифр, які є виключеннями з нього, щоб вони теж йому відповідали. Інші дослідження показали, що діти частіше змінюють "неправильні" літери та цифри, наприклад J і 3.

Макінтош і його команда виявили такий самий ефект у дослідженні з використанням вигаданих символів, схожих на букви. Діти в три рази частіше змінювали лівосторонні, "неправильні" знаки, ніж правосторонні.

Неопубліковане дослідження команди Макінтоша показує, що діти, які пишуть справа наліво арабською, застосовують те саме несвідоме правило, тільки навпаки. Вони, швидше за все, перевернуть арабські літери, які дивляться праворуч, убік від напрямку письма.

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Отже, у дітей випадкове дзеркальне письмо - це просто черговий етап розвитку. Але як бути з тими з нас, хто навмисно пише дзеркально навіть у дорослому віці?

Для початку варто зазначити, що ця звичка - набагато менш унікальна, ніж мені здавалося. За словами Макінтоша, для правшів і шульг, які були змушені писати правою рукою, це може бути результатом рухів під час письма. Коли ми пишемо, правою рукою ми робимо рух назовні. Якщо ми візьмемо ручку лівою рукою і почнемо писати, наша природна тенденція полягає в тому, щоб зробити той самий рух назовні. Як наслідок, письмо рухається ліворуч, а написання відбувається навпаки.

"Оскільки наші ліва і права руки є дзеркальними відображеннями одна одної, вони роблять дзеркальні рухи, тому найприродніший спосіб для правші писати лівою рукою - дзеркально", - каже Макінтош.

У моєму власному випадку є нюанс. Мене навчили писати лівою рукою, використовуючи рухи всередину та стискаючи зап’ясток у такий собі гачок. Не дивно, що це здається незручним. Зручніше використовувати рухи назовні з прямим зап’ястям – як я роблю, коли пишу дзеркально, і саме тому мене це розслабляє. Ця легкість стосується лише письма, але не читання. Щоб прочитати моє власне дзеркальне письмо, я маю піднести його до дзеркала – що ще більше підтверджує ідею, що це пов'язано саме з рухом, а не з іншим баченням світу.

Лише під час написання цієї статті я дізналася, що тепер шульг навчають набагато кращому способу писати, ніж скручуючи собі зап'ястя. Натомість нахиляється сторінка, а дитина пише з прямим зап’ястям. Якби мене так навчили в дитинстві, можливо, мене б так не захопило дзеркальне письмо.

Це відкриття поставило переді мною нову мету: нарешті навчитися правильної техніки письма лівою рукою. Це може бути не таким крутим і таємничим, як дзеркальне письмо, але дозволить мені почуватися спокійніше під час звичного написання тексту зліва направо, що я роблю щодня.