"Перше в історії збиття" російської ракети Кинджал над Києвом. Вигадка ЗМІ чи правда?

Автор фото, міноборони РФ Підпис до фото, Російський літак МіГ з прикріпленою знизу гіперзвуковою ракетою "Кинджал". Це кадр з відео міноборони РФ, яке було зняте 5 років тому під час перших випробовувань ракети

Author, Олег Черниш, Павло Аксьонов

Role, BBC

1 година тому

Багато киян у ніч на 4 травня прокинулись від звуку надзвичайно потужного вибуху в небі над українською столицею. Однак досі достеменно невідомо, що саме збили над Києвом в ту ніч.

Наступного ранку Київська міська військова адміністрація повідомила, що вночі столицю атакувати безпілотники "Shahed" та, ймовірно, балістичні ракети.

"За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА знищені!"

Ця інформація виглядала сенсаційною, оскільки вперше українська влада визнавала, що не лише має засоби, щоб збивати балістику, але й вдало застосовує їх.

Однак командування Повітряних сил заявило, що не підтверджує інформацію міської влади.

"Ми не підтверджуємо збиття балістичної ракети, про що заявили в КМВА. Вони поспішили, це неправда", – сказав ВВС Україна речник командування ВС ЗСУ Юрій Ігнат.

Проте історія отримала несподіваний розвиток наступного дня.

Кінець міфу про російський "Кинджал"?

Вдень 5 травня профільне українське видання Defense Express опублікувало новину, в якій, з посиланням на свої джерела повідомило, що українські сили таки вперше збили балістичну ракету.

І не аби яку, а головну гордість російського оборонпрому - "невразливу" і "суперточну" гіперзвукову ракету "Кинджал" (Х-47М2).

Її російська армія вже раніше застосовувала для ударів по Україні не менше 10 разів з початку вторгнення. Збити її не вдавалось жодного разу.

"Кинджал" – це одна з найбільш новітніх розробок Росії. Перший контракт на постачання першої партії гіперзвукових ракет міноборони РФ уклало лише в серпні 2021 року.

Міністр Сергій Шойгу запевняє, що ця ракета вже показала свої "блискучі характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі".

"Авіаційний ракетний комплекс "Кинджал" показав високу ефективність та невразливість щодо систем ППО, розгорнутих в Україні", – заявляв у грудні 2022 року начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Що ж таке "Кинджал"? Це фактично повітряний варіант російської наземної балістичної системи "Іскандер". На відміну від останнього, "Кинджал" запускається з літака-винищувача МиГ-31К, летить на дальність до 1500 км зі швидкістю, що, як заявлено, перевищує швидкість звуку в 12 разів.

Як і інші балістичні ракети вона підіймається дуже високо, а потім пікірує на ціль, вражаючи її на величезній швидкості і під кутом 90 градусів. Має власну систему самонаведення і високу точність ураження. Це все суттєво ускладнює її перехоплення будь-якою системою протиповітряної і протиракетної оборони.

Українська влада неодноразово заявляла, що не має у своєму розпорядженні систем ППО, які б захищати від балістичних ракет і зокрема від "Кинджалу".

Однак 19 квітня український міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в країну перших зенітно-ракетних комплексів PATRIOT. Саме ця американська розробка, як твердять військові, має здатність збивати балістичні ракети.

Щоправда, досі не було відомо, чи захищає PATRIOT від російського гіперзвуку, оскільки, вочевидь, в безпосередньому бойовому протистоянні ці країни не перебували і тому перевірити на практиці спроможності ЗРК не було можливості.

Автор фото, Defense Express Підпис до фото, Фото уламків ракети, збитої над Києвом в ніч на 4 травня. Defense Express заявляє, що це російський "Кинджал"

Defense Express запевняє, що в ніч на 4 травня американські ЗРК таки збили в українському небі російський "Кинджал".

Видання оприлюднило фото уламків ракети, зокрема носового обтічника зі слідами ураження. Ці уламки без бойової частини, яка вочевидь була знищена в повітрі, впали на стадіоні у межах столиці.

Як вказує Defense Express, цей носовий обтічник "максимально схожий" з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 "Кинджал" зі складною формою різких переходів діаметра.

На фото також видно, що знищена ракета була зроблена з металу великої товщини, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості.

Командування ПС ЗСУ із неприхованим роздратуванням відреагувало на статтю Defense Express, ще раз заперечивши сам факт першого успішного збиття російської балістичної ракети.

"Сьогодні коментарів і ввімкнень спікерів Повітряних Сил не буде! За додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України, звертайтесь на такі інформаційні ресурси", – сказано в заяві Повітряних сил з посиланням на сайт Defense Express та КМВА, яка перша повідомила про збиття балістичної ракети 4 травня.

Автор фото, Повітряні сили ЗСУ Підпис до фото, "Красномовна" реакція командування Повітряних сил ЗСУ на заяви про збиття російського "Кинджалу"

Історична подія?

"Це історична подія. Це вперше в світовій війні в протиборстві зенітно-ракетних комплексів відбувся такий факт", – заявляє ВВС Україна фахівець з питань ППО, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, генерал Ігор Романенко.

Збиття гіперзвукової ракети, якщо його офіційно підтвердять, стане епохальною подією в історії воєн. Такою ж самою як і комбінована атака повітряних і морських безпілотників на Чорноморський флот РФ восени 2022 року.

Генерал Романенко пояснює, чому це так. Справа в тому, що раніше комплекси PATRIOT, а також SAMP-Т, розроблялись для протидії "класичним" балістичним ракетам, які атакують ціль по прямій траєкторії. Але "Кинджал" так не діє – він маневрує в польоті. Ця характеристика, за твердженнями РФ, робила їх невразливими для зенітно-ракетних систем країн НАТО.

"Якщо дійсно вдалось збити саме цю ракету над Києвом – то це новий крок в боротьбі з балістичними ракетами. Для військової справи це історична подія".

Щоправда, зазначає генерал, заяви Кремля про гіперзвук "Кинджалу" дещо перебільшені.

"Це квазі гіперзвукова ракета. Це ракета від "Іскандера-М", яка пристосована для пуску з МіГ-31. Вона не має насправді гіперзвуку, тобто швидкості більше 5 Махів, але за рахунок того, що до швидкості ракети додається швидкість літака в повітрі, в сукупності отримуємо гіперзвукову швидкість", – пояснює експерт.

Автор фото, міністерство оборони РФ Підпис до фото, Політ ракети "Кинджал" після запуску з літака МіГ. Кадр з відео міноборони РФ

Як взагалі можливо збити балістичну ракету?

По-перше, її потрібно виявити на ранньому етапі, каже Романенко. В останніх модифікаціях PATRIOT радіолокаційні станції є дуже чутливими і мають підвищену дальність виявлення. Чим раніше обслуга ЗРК виявить ракету, тим більше матиме часу захопити і супроводжувати ціль з мінімальними похибками.

"Це дає час запустити протиракету і знищити ворожу ціль".

Чому українська влада заперечує сам факт збиття російської балістики? Генерал Романенко допускає, що це може бути пов'язано саме з чутливістю тем використанням американського комплексу PATRIOT в Україні.

"Я так думаю, що є прохання США не давати в публічний простір поки що взагалі ніякої інформації щодо застосування PATRIOT".

Слід зауважити, що ще до прибуття цих комплексів в Україну російський президент Володимир Путін пообіцяв "полускати їх як горішки", а його попередник Дмитро Медведев назвав американські ЗРК "законною ціллю" для російської армії.

Чому є сумніви, що це Кинджал?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американські системи PATRIOT з кінця квітня вже на бойовому чергуванні в Україні. Але чи могли вони вразити російську гіперзвукову ракету?

Кореспондент з питань озброєнь ВВС Павло Аксьонов:

"Маю великі сумніви щодо збиття "Кинджалу". Якщо ракета летіла на гіперзвуковій швидкості, і її збили PATRIOT, то вона мала б сильно зруйнуватися.

PATRIOT буває двох типів - PAC 2 і PAC 3. РАС 2 оснащений бойовою частиною зі шрапнеллю, і тоді мали залишитися якісь сліди на ракеті, яких ми не бачимо.