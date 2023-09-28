Як росіяни стоять у чергах на перегляд піратської "Барбі"

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Author, Стів Розенберг

Role, Редактор ВВС в Росії

1 година тому

Офіційно фільм "Барбі" в Росії не показують.

Але неофіційно…

Я перебуваю у московському торговому центрі. Біля фудкорту звели гігантський рожевий будинок. Всередині - рожеві меблі, рожевий попкорн і вирізані в натуральну величину картонні зображення Барбі та Кена з широкими усмішками.

Не дивно, що вони посміхаються: "Барбі" збирає натовпи у тутешньому кінотеатрі - попри санкції Заходу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка голлівудських студій припинила прокат своїх фільмів у Росії. Але неавторизовані копії потрапляють до країни, де їх дублюють російською мовою.

У кінозалі панує атмосфера втаємниченості. Коли я запитую одного відвідувача, який фільм він прийшов подивитися, він називає невідомий 15-хвилинний російський фільм і посміхається.

Щоб уникнути проблем з ліцензуванням, деякі російські кінотеатри продають квитки на короткометражки російського виробництва й показують повнометражний фільм про Барбі як анонс перед ним.

Водночас Міністерству культури Росії не до сміху. Минулого місяця там дійшли висновку, що фільм "Барбі" "не відповідає цілям і завданням, поставленим нашим президентом щодо збереження та зміцнення традиційних російських моральних і духовних цінностей".

Тим часом відвідувачі кінотеатру, з якими я розмовляю, дуже радіють тому, що можуть побачити "Барбі" на великому екрані.

"Люди повинні мати право вибирати, що вони хочуть дивитися, - каже Каріна. - Я вважаю, що це добре, що російські кінотеатри можуть показувати нам ці фільми".

"Йдеться про відкрите ставлення до культури інших людей, - каже Альона. - Навіть якщо ви не згодні зі стандартами інших людей, все одно чудово, якщо ви можете це дивитися".

Але російська депутатка Марія Бутіна вважає, що в Барбі немає нічого хорошого - ані в ляльці, ані у фільмі.

Підпис до фото, Марія Бутіна вважає, що фільм про Барбі суперечить російським цінностям

"У мене є питання до Барбі як до жіночого образу, - каже вона мені. - Деякі дівчата - особливо в підлітковому віці - намагаються бути схожими на дівчинку Барбі, і вони виснажують своє тіло".

Бутіна додає, що фільм не отримав дозвіл на показ у російських кінотеатрах.

"Не порушуйте закон. Це питання до наших кінотеатрів? Абсолютно. Я подавала декілька запитів у кінотеатри, на якій підставі вони показують фільм", - каже вона.

"Ви говорите про важливість дотримання закону, - кажу я, - але Росія вторглася в Україну. Організація Об’єднаних Націй каже, що це було повним порушенням міжнародного права".

"Росія рятує Україну, - відповідає вона. - І рятує Донбас".

Це часто можна почути від російської влади. Вони змальовують Москву як миротворця, а не агресора. Вони стверджують, що це Америка, НАТО та Захід використовують Україну для війни з Росією. Це альтернативна реальність, покликана згуртувати росіян.

На тлі дедалі більшої конфронтації з Європою та Америкою російська влада, здається, має намір налаштувати росіян проти Заходу.

З ранку до вечора державне телебачення розповідає глядачам, що західні лідери мають намір знищити Росію. Новенький підручник сучасної історії для російських старшокласників (обов'язковий до використання) стверджує, що мета Заходу - "розчленувати Росію і взяти під контроль її природні ресурси".

Автор фото, GETTY IMAGES Підпис до фото, Неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже другий рік

Його автори стверджують, що "у 1990-х роках замість наших традиційних культурних цінностей, таких як добро, справедливість, колективізм, милосердя та самопожертва, під впливом західної пропаганди Росії нав’язали почуття індивідуалізму, а також ідею, що люди не мають нести відповідальності перед суспільством".

Підручник закликає російських 11-класників "примножувати славу і силу Батьківщини".

Іншими словами, ти потрібен своїй Батьківщині - а не країні Барбі!

У московському кінотеатрі я побачив багато людей, які поки що відкриті до західної культури та ідей. Але яка ситуація далі від російської столиці?

Я їду в місто Щекіно, що за 140 миль від Москви. Концерт у місцевому будинку культури. На сцені - четверо російських солдатів у військовій формі грають на електрогітарах і від душі співають про патріотизм і непереможність Росії.

Одна з пісень - про війну Росії в Україні.

"Ми Батьківщині будемо служити і знищимо ворога!" - співають вони.

Підпис до фото, Влада влаштовує патріотичні концерти, щоб посилити підтримку вторгнення Росії в Україну

У майже повному залі є і молодь, і старші люди - і школярі, і курсанти, і пенсіонери. Під музику вони розмахують російськими триколорами, які їм видали.

Поки зірки-десантники співають свій патріотичний репертуар, на екрані позаду них показують фільм. У ньому немає ані Барбі, ані Кена. Є зображення російських танків, солдатів, які марширують і стріляють, а також президента Володимира Путіна в Кремлі.

Таке патріотичне виховання має ефект. На вулицях Щекіна немає барбі-манії.

"Зараз важливо знімати патріотичні російські фільми, щоб підняти дух, - каже мені Андрій. - І нам потрібно виключити західні звички з нашого життя. Як ми можемо це зробити? Через фільми. Кіно може впливати на маси".

"У західних фільмах багато говорять про сексуальну орієнтацію. Ми цього не підтримуємо, - каже мені Катерина. - Російське кіно - про сімейні цінності, любов і дружбу".

А ось Діана неохоче ділить кінематограф на російський та зарубіжний.