Як Азербайджан вбив російських військових і командувача, а Алієв просто вибачився

Автор фото, Getty Підпис до фото, Російські військові в Карабасі

1 година тому

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вибачився і висловив співчуття у зв'язку із загибеллю російських військових миротворців у Нагірному Карабаху, заявив Кремль. Алієв поговорив телефоном з Путіним.

Серед загиблих — заступник командувача миротворчого контингенту, який відряджений з Північного флоту і відповідав за політпідготовку.

Про загибель російських миротворців у Карабаху 20 вересня повідомило Міноборони Росії, не уточнивши кількість загиблих. Це сталося після того, як Степанакерт оголосив про роззброєння на азербайджанських умовах.

“20 вересня під час повернення зі спостережної посади російського миротворчого контингенту в районі населеного пункту Джанятаг автомобіль з російськими військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї”, — йшлося в повідомленні.

Генпрокуратура Азербайджану ввечері у четвер офіційно оголосила про загибель шести російських миротворців. П'ятьох, згідно з повідомленням, застрелили азербайджанські військові, прийнявши їхній автомобіль за “незаконні вірменські збройні формування”, ще один миротворець, за версією Баку, загинув під час обстрілу з боку карабаських військових.

Це перші бойові втрати миротворчого контингенту, який перебуває в Нагірному Карабаху з листопада 2020 року на підставі заяви про припинення вогню, підписаної лідерами Азербайджану, Вірменії та Росії за результатами Другої карабаської війни.

Алієв вибачився перед Путіном, а також висловив готовність надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих миротворців, стверджує Кремль. Пресслужба азербайджанського президента трохи згодом опублікувала заяву з аналогічними формулюваннями.

Президент Азербайджану, згідно з заявами Москви і Баку, заявив, що проведуть “найретельніше розслідування того, що сталося”. З повідомлень російських ЗМІ випливає, що розслідування вже дало перші результати.

Командира корпусу азербайджанських збройних сил, підлеглі якого підозрюються в обстрілі миротворців, усунули з посади, а підозрюваних у справі про загибель російських військових затримали. Про це синхронно повідомили три найбільші російські інформаційні агентства — ТАСС, “РІА Новини” та “Інтерфакс”. Вони посилаються на анонімне джерело у “російському силовому відомстві”.

“Командира корпусу азербайджанських збройних сил, підлеглі якого винні у загибелі військовослужбовців російського миротворчого контингенту, відсторонили від виконання обов'язків. Перших підозрюваних у злочині затримали”, — цитує анонімну заяву ТАСС. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Міноборони Росії, повідомляючи напередодні про загибель миротворців у Карабаху, не уточнювало не лише їхні імена, а й кількість загиблих. Цю інформацію почали оприлюднювати журналісти.

Серед загиблих військових був заступник командувача підводними силами Північного флоту з військово-політичної роботи, капітан 1-го рангу Іван Ковган, пише, зокрема, видання “СеверПост.ru”.