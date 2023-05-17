Чи міг російський "Кинджал" знищити американський PATRIOT у Києві

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Запуск ракети із ЗРК PATRIOT під час щорічних військових навчань американської армії на Філіппінах, квітень 2023 року.

Author, Олег Черниш, Павло Аксьонов

Role, BBC

1 година тому

В ніч на 16 травня Київ пережив один з найпотужніших ракетних обстрілів з початку війни. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний стверджує, що Росія використала 18 ракет, серед яких 6 гіперзвукових "Кинджалів". Усі вони начебто були збиті.

Однак Росія категорично заперечує це. Міністерство оборони РФ навпаки каже, що усі цілі в Україні були уражені. А найголовнішу мішень – американський зенітно-ракетний комплекс PATRIOT – взагалі нібито знищили ударом гіперзвукової ракети.

Саме протистояння російського "Кинджалу" і американської системи протиракетної оборони – зараз одна з найголовніших тем у світі військових технологій.

Останні 5 років керівництво Кремля на чолі з Володимиром Путіним регулярно залякувало Захід своєю гіперзвуковою зброєю, називаючи її "надсучасною" і "невразливою для будь-яких систем протиповітряної оборони". В першу чергу через швидкість, точність і здатність маневрувати в польоті.

Однак перша зустріч "Кинджалу" і PATRIOT в ніч на 4 травня закінчилась перемогою останнього. Американський зенітно-ракетний комплекс збив російську ракету над Києвом. Пізніше мер столиці Віталій Кличко навіть продемонстрував журналістам її уламки.

Наступна атака із застосування гіперзвуку сталась рано-вранці 16 травня. Українське військове командування майже відразу повідомило, що усі ракети РФ збиті над столицею.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мер Києва Віталій Кличко демонструє ЗМІ уламок збитої 4 травня російської гіперзвукової ракети "Кинджал"

Але, станом на 17 травня, факт успішного перехоплення шести ракет "Кинджал" не був підтверджений будь-якими даними або свідченнями із незалежних джерел.

Про застосування Росією як мінімум однієї ракети "Кинджал" заявляє міноборони Росії.

Воно оголосило у вівторок вранці, що російські війська завдали удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування "по пунктах дислокації підрозділів ЗСУ, а також місцях зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки, доставлених із західних країн".

Російське МО стверджує, що всі цілі були вражені, причому одна з ракет - "Кинджал" - нібито вразила ЗРК PATRIOT.

Увечері 16 травня про це висловився сам міністр оборони Сергій Шойгу.

"Ми не запускали стільки "Кинджалів", скільки вони щоразу нібито збивають своїми заявами", - заявив він "РИА Новости".

"Причому кількість цих "українських перехоплень" - а хто там справді керує американськими комплексами, ще велике питання, - утричі більше, ніж ми пускаємо, - стверджує Шойгу. - Та й з типом ракет вони постійно помиляються. Тому й не влучають".

Факт пошкодження батареї PATRIOT або її частини підтверджує лише одне джерело CNN, яке заявило, що швидше за все комплекс "пошкодили, але не знищили". Джерело не повідомило подробиць, зокрема, невідомо, чи стало пошкодження результатом влучення російської ракети або її уламків.

Що видно на записах відеокамер?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ще під час ракетної атаки в соцмережах з'явилися десятки відеозаписів, на яких видно роботу ЗРК PATRIOT по російських ракетах над Києвом. СБУ вже почала кримінальне провадження проти громадян, які незаконно поширювали такі відео

Роботу американської системи ППО у Києві вночі 16 травня зафільмували десятки випадкових перехожих, стаціонарних відеокамер і просто блогерів, які знімали цей "феєрверк" з вікон власних квартир і оперативно поширювали у соцмережах.

Вони достатньо детально зафіксували перебіг подій.

Але в Україні це є порушенням закону. Вже на наступний день до підозрюваних завітала Служба безпеки України.

Як повідомила спецслужба, затримали шість мешканців Києва за "незаконне поширення інформації про роботу сил ППО".

"Фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцерозташування та специфіку роботи вітчизняної ППО", – сказали в заяві відомства.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

Тим не менше, чисельні відеозаписи ракетної атаки вже поширились у соцмережах. З них можна зробити певні висновки щодо того, що саме сталося рано-вранці 16 травня.

На відео чітко видно, що ракети ЗРК злітають не під прямим кутом до землі. Також за їхньою кількістю та частотою пусків можна припустити, що це дійсно комплекс PATRIOT, проте самих пускових установок не видно.

ЗСУ також використовує ЗРК NASAMS, а також старіші радянські комплекси C-300 та "Бук". С-300 випускає ракети вертикально нагору.

На одному з відеозаписів видно, що дві ракети, що злітають у небо, падають на землю, вочевидь, неподалік пускових установок. Згодом в інтернеті з'явилися знімки, на яких видно ракету, що лежить на землі в Києві, вона схожа на ракету PAC-3 CRI для комплексу PATRIOT.

За повідомленнями в соцмережах, дві ракети ЗРК, що не спрацювали, впали на землю.

Слід зауважити, що ракета PAC-3 CRI призначена для ураження балістичних ракет противника, які вона фактично "таранить" у повітрі на великій швидкості і завдяки кінетичній енергії гарантовано знищує їх бойову частину.

Автор фото, Reuters

Однак на відеороликах також помітно, що приблизно в тому місці, звідки ймовірно ЗРК PATRIOT випускав ракети, згодом відбувається вибух. Слідом за спалахом видно клуби диму.

Російські "воєнкори" і військові блогери запевняють, що це і є кадри ураження американської системи російськими гіперзвуковими ракетами, які начебто змогли безперешкодно долетіти до цілі попри всі випущені по них протиракети.

Однак слід наголосити, що з відео не випливає, що це дійсно результат попадання російської ракети в PATRIOT. Самого комплексу на кадрах не видно, а камера розташована на такій відстані, що зробити висновок про те, що спалах відбувається саме в місці запуску ракет, важко.

Можливо чи неможливо знищити PATRIOT?

Автор фото, Телеграм-канал Миколи Олещука Підпис до фото, Командувач Повітряних сил України, генерал Микола Олещук 26 квітня повідомив про те, що ЗРК PATRIOT стали на бойове чергування в Україні. Загалом Київ отримав від західних партнерів два дивізіони, що може складати до 16 пускових установок

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв'ю ВВС сказав, що, на його думку, успіх перехоплення "Кинджалів" за бажання можуть підтвердити американці, з якими українці майже напевно діляться даними об'єктивного контролю пусків.

При цьому, як розповів експерт, у ППО дані про результати перехоплення можуть уточнюватися через деякий час, і оцінка результату може бути змінена, хоча й не принципово.

Він також пояснив, що відеозапис, на якому видно великі спалахи, не можна трактувати як доказ влучання ракети в ціль.

"Начебто мають місце вибухи. Один-два вибухи. Але знову ж таки, тут ще треба перевіряти і уточнювати - над землею чи в районі землі? Це могло бути і низьке перехоплення, могли вибухнути уламки, могло статися багато чого, але необов'язково це могло бути пряме влучення ракети (в ЗРК PATRIOT)", - сказав Шарп.

Експерт також сказав, що підтвердити чи спростувати твердження російського міноборони теоретично могли б комерційні супутникові компанії, які використовують супутники дистанційного зондування землі. Щоправда, він має сумніви, що така інформація може бути опублікована.

Російські військові, за словами Давида Шарпа, теж можуть отримати інформацію про результати удару, використовуючи свої супутники, радіотехнічні або інші розвідувальні засоби, в тому числі і агентурні.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Про передачу Україні ЗРК PATRIOT американська влада повідомила ще наприкінці минулого року. На цю заяву російський президент Володимир Путін пообіцяв "полускати як горішки" американські системи ППО

Але поки що російська влада не надала докази влучання в американську систему.

Командування Повітряних сил України 16 травня відмовлялось коментувати заяву російської сторони про знищення PATRIOT. Але на наступний день речник командування Юрій Ігнат таки вийшов із заявою в ЗМІ.

Він сказав, що американський комплекс взагалі неможливо знищити одним ударом гіперзвукової ракети. Передусім тому, що він складається з декількох установок, розміщених на суттєвій відстані одна від одної.

"Я хочу сказати: не переймайтеся за долю PATRIOT. З технічної точки зору, PATRIOT – це комплекс, батарея, дивізіон, система, всі по-різному називають і ніхто не може зрозуміти, з чого він складається", – заявив Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Крім того, до складу комплексу входить командний пункт, де працює бойова обслуга. Але він може працювати і в напівавтоматичному та автоматичному режимі. За словами Ігната, саме в автоматичному режимі американський ЗРК працював в ніч на 16 травня.

Крім того, в PATRIOT є радар і до 8-ми пускових установок, кожна з яких оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами.