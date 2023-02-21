"Україна ніколи не стане жертвою Росії". Що Байден сказав у виступі у Варшаві

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16 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден у Варшаві заявив, що Україна міцна й незалежна і вона ніколи не стане жертвою Росії.

Він приїхав до столиці Польщі через день після несподіваного візиту в Україну й виголосив промову перед Королівським замком у столиці Польщі.

"Неможливо умиротворити агресора, його апетит до влади. Ми говоримо йому: ні, ні і ще раз ні… Диктатор, який хоче відновити імперію, ніколи не переможе любов народу до свободи. Україна ніколи не стане жертвою Росії. Ніколи", - наголосив Джо Байден.

У своєму виступі Байден нагадав, що рік тому президент Росії Володимир Путін "почав свою смертоносну атаку на Україну".

Це вторгнення Росії стало справжнім випробуванням для усього світу і світової демократії, додав Байден.

"Рік тому світ готувався до падіння Києва. Але я щойно приїхав з Києва, і можу сказати, що Київ міцний. Київ вільний", - сказав Байден.

Президент США заявив, що російські військові використовують зґвалтування як зброю у війні, крадуть українських дітей, обстрілюють лікарні, школи, сиротинці тощо.

Президент США також назвав Польщу великим союзником США і подякував за прийом.

Виступу Байдена передувала промова президента Польщі Анджея Дуди. Він запевнив Україну у підтримці Польщі і сказав, що Польща і союзники роблять усе, щоби Росія була "змушена піти з окупованої української землі".

"Нема свободи без солідарності", - сказав Дуда.

Діана Куришко, кореспондентка ВВС News Україна з Варшави:

Королівський замок у Варшаві у день промови Джо Байдена увішаний прапорами трьох країн - США, Польщі та України - та оточений довжелезними кордонами поліції.

У місті, куди президент США приїхав напередодні з України, вже два дні посилено заходи безпеки - перекриті центральні вулиці, над містом літають гелікоптери.

Промова президента США є відкритою подією для публіки й прийти сюди, у парк королівського палацу, можуть усі охочі за попередньою реєстрацією і пройшовши перевірку на вході.

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Байден звертається до громадськості після зустрічей з керівництвом Польщі, де говорили про посилення НАТО на сході та про те, що Україні потрібно більше зброї.

"Байден, дай Україні F-16",- таке відео транслювали на величезних екранах у центрі Варшави напередодні приїзду американського президента.

21 лютого - день промов двох президентів. Свою у Москві вже виголосив президент РФ Володимир Путін, натякаючи світу на можливі нові ядерні перегони.

У Білому домі кажуть, що Байден Путіна слухав, але промова американського президента буде про цінності, а не спростуванням звернення Путіна.

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Промова Путіна в Росії

Промова Джо Байдена у Варшаві пролунала через кілька годин після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив, що Москва призупиняє участь у ключовому договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО). Про це він заявив у своєму зверненні до Федеральних зборів.

"Це вони розв'язали війну, а ми використовуємо силу, щоб зупинити її", - заявив він, звинувативши Захід і Україну в нібито підготовці агресії проти Росії.

Путін повторив цілу низку своїх стандартних звинувачень у бік України та Заходу, наполягаючи, що Росія жертва, а не агресор.

Він жодним словом не згадав про десятки тисяч вбитих армією РФ у війні українців та про десятки знищених російськими військами міст.

Промови обох президентів лунають напередодні 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Таємний візит до Києва

Візит Джо Байдена до Києва 20 лютого до останнього тримали в таємниці. Він став виявом особливої підтримки США щодо України у річницю повномасштабного російського вторгнення.

Американський лідер пообіцяв новий пакет озброєнь та нові санкції, а його український колега Володимир Зеленський закликав дати Україні ще більше зброї, в тому числі далекобійної.

Під час візиту президенти зустрілися тет-а-тет та в розширеному форматі у Маріїнському палаці, вони також на честь Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні відвідали Михайлівський монастир та пройшлися площею попри те, що в цей час в столиці оголосили повітряну тривогу.

Президент Джо Байден підтвердив, що США найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги для України - в тому числі артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження.

Він також пообіцяв цього тижня запровадити нові санкції щодо російських громадян та компаній.

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Поїздка Байдена має показати Москві, що Білий дім сповнений рішучості допомагати Києву - але це ще й потужний сигнал для американських виборців.

Своїм візитом Байден дає наочну відповідь республіканській меншості, яка ставить питання про те, чи довго ще США можуть допомагати Україні, пояснила речниця Байдена Карін Жан-П'єр.