Загадкова історія зникнення. Її два тижні шукала вся Британія. Тіло знайшли - але що сталося?

Author, Андрій Козенко

Role, ВВС

50 хвилин(и) тому

Автор фото, POLICE HANDOUT Підпис до фото, За пошуком Ніколи Буллі кілька тижнів стежила буквально вся Британія

Декілька тижнів Велика Британія стежила за новинами про зникнення 45-річної Ніколи Булли. Жінка зникла 27 січня за вкрай незвичайних обставин. Цими вихідними її тіло знайшли, а 21 лютого його формально опізнали. Втім, далеко не все в цій історії поки що з'ясували до кінця.

Жінка з річкового містечка

Нікола Булла, її партнер і двоє її дочок - шести і дев'яти років - жили в крихітному містечку Сент-Майклс-он-Вайр на північному заході Англії. Булла працювала консультантом з іпотечних кредитів.

27 січня вона посадила в машину дітей і собаку, спанієля на прізвисько Віллоу. Дочок Булла відвезла до школи, потім повернулася додому і пішла гуляти із собакою. Її шлях йшов уздовж річки Вайр завширшки 10-15 метрів. У руці вона тримала телефон: спочатку надіслала електронного листа начальнику, а потім під'єднала мобільний додаток для онлайн-наради з колегами – стандартна практика з часів пандемії.

О 8:43 ранку її бачила інша людина, яка вигулювала біля річки собаку, о 9:10 її помітив ще один свідок.

Але ці деталі – вже заднім числом – довелося з'ясовувати поліції. Тому що о 9:30 телефон Ніколи Булли, який лежав на лавці з усе ще відкритим додатком для нарад, знайшла людина, яка проходила повз.

Поруч на землі лежали собачий нашийник та повідець. Спанієль Віллоу бігав неподалік. Жінка зникла.

Автор фото, EMMA WHITE Підпис до фото, Останні кадри, на яких Нікола Булла ще жива, зняла камера зовнішнього спостереження: вона щойно відвезла дітей до школи і повернулася додому за собакою

"Якщо тіло у річці, ми його неодмінно знайдемо"

Очевидних слідів боротьби поблизу не було, і версію зникнення жінки внаслідок якихось насильницьких дій поліція спочатку навіть розглядала. Тіло почали шукати у річці – марно.

До пошуків приєднався приватний детектив Пітер Фолдінг, фахівець із пошуку тіл. Його компанія і раніше неодноразово співпрацювала з поліцією, оскільки Фолдінг має сонари та інше високочутливе обладнання.

Він безапеляційно заявив, що "якщо тіло жінки у річці, то ми його знайдемо".

"Якщо ми не зможемо знайти її протягом наступних 3-4 днів, то я впевнений: на цій ділянці річки її немає", - додав він.

Минули чотири дні, минув ще тиждень – тіло не знайшли.

Автор фото, PA Media

Історія зникнення Ніколи Булли потрапила на перші шпальти газет. У містечко Сент-Майклс поїхали детективи-аматори та підлітки, які знімали відео для своїх тік-токів. Поліції довелося робити спеціальну заяву з наполегливим проханням цю практику припинити.

На поручнях мосту через річку Вайр з'явилися сотні жовтих стрічок із побажаннями Ніколі Буллі знайтись живою та здоровою.

"Жінка з вразливістю"

Далі поліція зробила крок, який сильно розлютив друзів і близьких Ніколи, а у газетярів викликав питання доцільності таких дій.

Спочатку поліція заявила про якісь "вразливості" у стані Ніколи Булли. А потім додала подробиць: у жінки була рання менопауза, через що у неї виникли проблеми з алкоголем і – як наслідок – з поведінкою. 10 січня, буквально за два тижні до зникнення Ніколи, через інцидент у будинок до сім'ї приїжджала поліція та соціальні працівники.

Лідер палати громад та екскандидатка у прем'єр-міністри Пенні Мордонт назвала оприлюднення цієї інформації "шокуючим" вчинком. "Розкриття таких подробиць про стан здоров'я справді дратує багатьох жінок, і нам доводиться миритися з усіма видами сексистської поведінки у різних умовах", - сказала вона. На її думку, у такий спосіб поліція намагається захистити сама себе, бо прогресу в розслідуванні немає.

Одна з подруг Ніколи Булли також сказала, що з боку поліції це був "огидний вчинок", тому що він ніяк не допоміг розслідуванню, зате ця тема моментально потрапила до таблоїдів та соцмереж, де з'явилися "неймовірні домисли".

Поліція тим часом звітувала, що над справою працюють десятки детективів, які переглядають сотні годин відео з камер спостереження. Допитано - або буде допитано - водіїв не менше 700 автомобілів, які 27 січня були в районі ймовірного інциденту. Обшукали кілька порожніх будинків та господарських приміщень – але все безрезультатно.

Автор фото, PA Media

Інформація з мобільного телефону Булли нічим не змогли допомогти: у неї був годинник, з'єднаний з ним, але він був роззаряджений.

Приватна компанія Пітера Фолдінга оголосила, що припиняє пошуки і що тіла в річці немає.

Тіло у річці

Уранці 19 лютого тіло Ніколи Буллі знайшла подружня пара, яка гуляла з собакою - воно було в очереті, майже на березі річки Вайр, всього за 1,5 км від ймовірного місця зникнення.

У медіа та соцмережах з'явилася критика поліції та особливо компанії Пітера Фолдінга. Справа, яка кілька тижнів була головною загадкою Британії, виявляється, вирішилася так просто.

У поліції критику відкинули, сказавши, що все робили правильно, а для багатьох детективів, які брали участь у пошуках, справа стала найважчою в їхньому житті.

Автор фото, PA Media

За колег заступилися поліцейські у відставці: вони розповідали, що пошук тіл у воді – одне з найскладніших завдань у роботі. Течія навіть у маленьких річках типу Вайр буває непередбачуваною, пошуки можуть тривати тижнями, а тіла іноді знаходять зовсім не там, де очікували спочатку.

Пітер Фолдінг визнав, що його команда дійсно обшукувала ту ділянку, де знайшли тіло. Але його люди використовували гідролокатори, які сканують дно річки по всій її ширині, а тіло жінки виявилося майже на поверхні, в очереті.

"Нез'ясована смерть"

Втім, у цій справі ще повно питань, відповідей на які так і немає, і головне з них – що сталося.

Поки що поліція трактує смерть Ніколи Булли як "нез'ясовану". Жодних заяв про те, що жінка могла померти насильницькою смертю, не було зроблено і після того, як її тіло було знайдено.

Якщо це самогубство, воно було цілком спонтанним. Жодної передсмертної записки не знайшли. Усі попередні події 27 січня ніяк не свідчили про намір Миколи Булли вчинити суїцид.

Якщо це нещасний випадок і жінка просто впала в річку, тоді залишається незрозумілим, навіщо вона залишила телефон і відпустила собаку. Крім того, біля річки у цьому районі не круті береги, вона не широка та не глибока.

"Ми ніколи не зможемо зрозуміти, через що пройшла Ніккі у свої останні хвилини, і це ніколи не залишить нас, - йдеться у заяві сім'ї. - Ми ніколи не забудемо Ніккі, вона була центром нашого світу, саме вона зробила наше життя таким особливим. Наші дівчатка отримають необхідну їм підтримку від людей, які люблять їх найбільше".