The Killers втрапили у скандал через росіян. Чому їм довелось вибачитись після концерту у Грузії

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1 година тому

Гурт The Killers вибачився після того, як фронтмен Брендон Флаверс запросив російського фаната на сцену під час концерту в Грузії, щоб той зіграв на барабанах.

Він закликав натовп ставитися до російського фаната як до "брата", після чого його освистали, а частина глядачів пішла із зали.

Грузія, яка отримала незалежність від Росії в 1991 році, має довгу історію напруженості зі своєю сусідкою.

Москва допомагала сепаратистам, які на початку 90-х років воювали проти Тбілісі. Також Росія вторглася в Грузію в 2008 році й досі окупує частину її території.

Україна традиційно підтримувала народ Грузії у її боротьбі, зокрема в 2008 році постачала їй зброю. Через це ставлення простих грузинів до України завжди було переважно позитивним.

Напруженість загострилася після того, як значна кількість росіян емігрувала до Грузії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року.

При цьому до Грузії втекли й багато українців, які не мали іншого шляху виїхати з окупованих Росією територій України.

У заяві гурту, опублікованій у соцмережах після концерту, ідеться:

"Добрі люди Грузії, ми ніколи не мали на меті нікого образити!

У нас є давня традиція запрошувати людей грати на барабанах, і зі сцени здавалося, що перша реакція натовпу свідчила про те, що вони погоджуються, щоб сьогоднішній глядач вийшов на сцену разом з нами.

Ми усвідомлюємо, що коментар, який мав на меті припустити, що всі глядачі та шанувальники Killers є "братами та сестрами", може бути неправильно витлумачений.

Ми не хотіли нікого засмутити, і ми перепрошуємо. Ми підтримуємо вас і сподіваємося скоро повернутися".

Частина натовпу негативно відреагувала на те, що Флаверз, за традицією на їхніх концертах, запросив фаната на сцену, щоб той зіграв з ними на барабанах їхній трек Reasons Unknown.

"Ми не знаємо етикету цієї країни, але цей хлопець росіянин. Ви погоджуєтеся, щоб росіянин вийшов сюди?" - запитав присутніх Флаверс.

На відеозаписах з концерту чути, як натовп відповів на його запитання сумішшю освистування та підтримки.

Пізніше співак звернувся до фанів із запитання: "Ви не можете визначити, чи є хтось вашим братом? Він не ваш брат? Ми всі розділені кордонами наших країн? Чи я вам не брат, бо я з Америки?"

У Грузії щодо війни в Україні панують переважно проукраїнські настрої.

Після початку оголошеної Путіним 21 вересня 2022 року мобілізації в Росії сотні тисяч росіян попрямували до тих країн, з якими Росія мала сухопутні кордони і де не було жорстких візових обмежень, - зокрема до Грузії.

У Тбілісі та низці інших міст спалахували протести місцевих жителів проти напливу росіян. Учасники акцій були переконані, що більшість тих, хто приїхав, насправді підтримують війну в Україні, як раніше підтримували війну з Грузією, але самі не хочуть помирати на фронті.