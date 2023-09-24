Чи зможе Путін заморозити Європу?

Автор фото, AFP

Author, Олексій Калмиков

Role, ВВС

1 година тому

Євросоюз заповнив підземні газові сховища до опалювального сезону на два місяці раніше від плану. Проте запаси не гарантують перемогу у газовій війні з Росією, яку Володимир Путін розв'язав задовго до вторгнення в Україну.

Чи зможе Європа уникнути нової кризи? Це буде залежати від того, чи буде зима теплою, чи холодною, чи зможуть європейці ще більше затягнути пояси й чи не буде через аварії та страйки перебоїв із постачанням газу не з Росії. Тут поки що новини для Європи обнадійливі.

Але навіть якщо з цим все вийде, головний козир у руках Путіна. Якщо він наважиться піти ва-банк і перекрити останні два трубопроводи до Європи — через Україну та Туреччину — Європі не уникнути масштабної енергетичної кризи. Щоправда, не обов'язково цієї зими.

Саме завдяки запасам.

Сховища під зав'язку

Традиційно підземні газові сховища в ЄС виснажуються навесні та поповнюються до листопада, коли в північній Європі люди включають газове опалення. Минула зима видалася тепла, і в засіках залишилася більша частина накопиченого газу. Тоді, як рік тому було лише 25%.

Однак до квітня поставки з Росії вже були на історичному мінімумі, і Євросоюз, побоюючись їхнього припинення, взяв підвищені зобов'язання: до 1 листопада заповнити сховища на 90%. Минулого року, коли ще не було підірвано "Північний потік", мета була скромнішою: 80%.

Плану виконали ще у середині серпня. Тепер сховища заповнені у середньому на 95%.

У деяких країнах, наприклад, у Латвії та Франції, поки що 90%, але там, де зосереджено основні потужності для зберігання газу під землею, — у Німеччині, Нідерландах, Австрії, Угорщині — вже 95%.

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон сказала цього тижня, що ЄС накопичив понад 100 млрд кубометрів газу.

Такий обсяг покриє приблизно третину зимового попиту. Загалом у 2023 році 27 країн Євросоюзу з населенням 450 млн осіб спалять 490 млрд кубометрів газу, згідно з липневим прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (IEA). І пік попиту припадає саме на зиму.

Якщо повних сховищ недостатньо, щоб уникнути кризи, Європа шукає, як заощадити і куди ще закачати газ.

Українські сховища на допомогу

На друге запитання газові трейдери, здається, відповіли — українські сховища. На відміну від європейських, вони зараз заповнені лише на 35%.

Щойно ЄС завантажив 90% своїх потужностей, він різко збільшив постачання в Україну.

Щотижневі обсяги прокачування газу через трубопроводи, які колись постачали російський газ у Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину, а тепер працюють реверсом, перевищують 200 млн кубометрів. Це еквівалентно 4% всього європейського імпорту або 40% імпорту газу з Росії, зазначає аналітик Bruegel Бен. Маквільямс.

Нинішній рівень газу у сховищах практично гарантує ЄС комфортну зиму, впевнені експерти.

"Навіть за найгіршого сценарію (холодна зима та скорочення пропозиції зрідженого газу на світовому ринку) газ у сховищах все одно залишиться, навіть якщо російські поставки зупиняться", — вважає інший аналітик Bruegel Георг Закман.

"Росія зараз постачає до ЄС близько 1,7 млрд кубометрів на місяць. Тож навіть якщо постачання зупиняться, саме по собі це не призведе до дефіциту газу взимку. Як і будь-які холоди", — погоджується головний економіст енергетичного директорату Єврокомісії Мігель Хіль Тертре.

Однак після закінчення опалювального сезону при такому сценарії газу в сховищах майже не залишиться. Це загрожує проблемами наступної зими.

Автор фото, AFP

"Путін думав придушити Європу"

Аналітики гадають, чи Путін зіграє останнім козирем у ситуації, коли навіть повне відключення Європи не гарантує моментальний результат.

"Путін думав придушити Європу, такий був план "А". Плану "Б" не виявилося", — сказала Тетяна Митрова із Центру світової енергетичної політики Колумбійського університету.

Кремль почав прикручувати кран задовго до вторгнення. Тоді Європа була вразливішою. ЄС десятиліттями дедалі міцніше прив'язувався до Росії новими трубопроводами, а російський газ покривав 40% усіх європейських потреб у ньому.

І ось, коли він був здавалося незамінним, підвладний Путіну "Газпром" почав планомірно скорочувати постачання. Це було ще за півтора року до вторгнення до України.

А після провалу військового бліцкригу Кремль відкрив другий фронт газової війни проти ЄС, сподіваючись викликати енергетичну кризу та соціальне невдоволення, щоб підірвати рішучість 27 країн Євросоюзу допомагати Україні захищатися.

Постачання скоротилося до історичного мінімуму.

Європа не здригнулася, почала дружно економити газ і витратила майже 1 трлн євро на підтримку населення та бізнесу та організацію альтернативних постачань дорогого зрідженого газу. На радість європейцям ще й минула зима видалася надзвичайно теплою.

Окрилений проміжною перемогою ЄС перейшов у контрнаступ і запровадив практично повне ембарго на купівлю російської нафти та нафтопродуктів. Газ під санкції так і не потрапив, проте, деякі країни ЄС відмовилися від нього добровільно.

А заразом Євросоюз оголосив про намір до 2027 року повністю відмовитися від закупівель викопного палива в Росії. Тобто визнав, що у найближчі три-чотири роки без російських вуглеводнів йому не обійтися.

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Вдома холодно, на вулиці тепло

ЄС тепер залежить від російського трубопровідного газу менш як на 8%. Проте замінити ці вісім відсотків газу практично неможливо.

Скоротити споживання газу ще на 15%, як минулого року, вже не вийде, тому що і у промисловості, і у населення майже вичерпані можливості для економії, а нові — справа витратна і довга.

За словами єврокомісара Кадрі Сімсон, якщо споживання скоротять, ЄС заощадить за рік до березня 2024 року ще 65 млрд кубометрів. За оцінками IEA, у першому півріччі 2023 року попит на газ у ЄС впав на 30 млрд кубометрів.

Таким чином, щоб прогнози Сімсон стали реальністю, європейцям доведеться втиснутись у найхолодніші місяці не менше, ніж минулорічної зими, що видалася рекордно теплою.

Поки що європейський центр Коперника прогнозує температури вищу за норму в жовтні і в цілому м'яку погоду в Західній Європі аж до Нового року. Але морозні місяці традиційно — січень та лютий, і на них прогнози поки що не виписано.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Зростання ціни на світло, газ і бензин підігрівають невдоволення населення. Путін обіцяв Європі, що економічна війна з Росією призведе її до "деградації та зміни еліт"

Був газ російський, став скраплений

Якщо не вдасться сильно скоротити споживання за рахунок економії та погоди, можна підготуватися до можливої втрати цих 8% збільшенням закупівель в інших країнах. Однак це проблематично.

Трубопроводів, які простоюють, немає і єдине джерело — постачання зрідженого газу морем. Його найбільші виробники - США та Катар. ЄС продовжує закуповувати скраплений і в Росії (12,4 млрд. кубометрів за останні 12 місяців, за даними Сімсон).

Зріджений газ для ЄС тепер відіграє ту ж саму роль, що російський трубопровідний до війни. За рахунок цього газу у першому півріччі покривалося 40% потреб країн Євросоюзу у природному газі, зазначає IEA.

Різко збільшити ці закупівлі неможливо. Потужності зрідження у світі обмежені, і тільки в середині 2025 року очікується введення в дію цілої низки проєктів, що за рік збільшить пропозицію приблизно на 13%. Такого ще не було у короткій історії молодої газової галузі.

Але це згодом. А зараз надлишку на ринку немає, і будь-який стрибок попиту (наприклад, відновлення економіки Китаю) чи перебої із пропозицією (аварії та страйки на терміналах у США та Австралії) обернуться зростанням цін.

Це ще одна причина загального погіршення енергетичної безпеки ЄС через газову війну Путіна.

Трубопровідний газ поставлявся за довгостроковими контрактами, гарантованими обсягами та за стабільно низькими цінами. Зріджений продається на спотовому ринку, де ціни визначаються не договорами, а балансом попиту та пропозиції, а продавці будь-якої миті можуть розвернути газовоз у море та відправити його туди, де ціни кращі, хоч би з Європи до Азії.

Що може зупинити Путіна від ескалації

Європі залишається сподіватися, що в Кремлі несподівано візьме гору прагматизм і Путін погодиться качати газ аж до 2027 року, коли ЄС сам збирається повністю відмовитися від російських поставок.

На користь такого сценарію аналітики наводять три аргументи.

По-перше, Росії потрібні гроші на війну.

По-друге, зі скороченням трубопровідного експорту до ЄС національний чемпіон "Газпром" втрачає не лише прибуток, а й поступається європейським ринком своєму приватному конкуренту — "Новатеку", оскільки той постачає скраплений газ.