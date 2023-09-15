Він вірить в існування позаземних цивілізацій. NASA призначила відповідального за НЛО

Автор фото, Getty Підпис до фото, "Якщо ви думаєте, що уряд від вас щось приховує, то ось що я вам скажу, - заявив журналістам адміністратор НАСА. - Ми і є уряд. І приховувати від вас ми нічого не будемо"

Author, Микола Воронін

Role, Кореспондент BBC

48 хвилин(и) тому

У керівництві NASA з'явилася нова посада: директор з вивчення невідомих аномальних явищ (вони ж - невідомі аномальні феномени, НАФ), більш відомих як НЛО.

Ба більше, цю посаду вже деякий час обіймає людина, яка допомагала в роботі незалежної експертної комісії, яка вивчала відеозаписи та інші свідчення зустрічей з невідомими летючими об'єктами.

У четвер результати роботи комісії опублікували на сайті NASA у вигляді 36-сторінкової доповіді.

Основний висновок - за понад рік досліджень незалежні експерти не знайшли переконливих доказів того, що хоч якісь із зображених на відео таємничих явищ чи об'єктів мають позаземне походження.

Але це не означає, що правильним є протилежне.

Контекст

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"Що це насправді, ми не знаємо", - підкреслив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Він уточнив, що вивчивши свідоцтва зустрічей з НЛО, комісії вдалося ідентифікувати більшість об'єктів.

Деякі невідомі об'єкти (вони ж НАФ) за більш детального вивчення виявилися повітряними кулями. Інші – атмосферними явищами.

Але є феномени, природа яких залишається загадкою.

Нельсон розповів, що особисто він сам не просто вірить в існування на теренах Всесвіту інших цивілізацій — він практично в цьому впевнений.

У Всесвіті мільярди та мільярди галактик, нагадав він. У кожній із яких — мільярди зірок. Більшість із них мають супутники — зокрема, у так званій зоні Золотовласки: не надто близько до материнської зірки, але й не надто далеко від неї. Тільки в такому випадку там можливе життя.

На прохання редколегії New York Times у NASA навіть розрахували математичну ймовірність того, що на одній із таких екзопланет у якийсь момент зародилося життя.

Результат? Триста мільйонів.

Приблизно у такій кількості світів доступних для огляду Всесвіту в теорії може існувати життя. Тож сумніватися у такій можливості не доводиться.

Інша річ — що відстані, які представники цих цивілізацій мали б подолати, щоб досягти Землі, вимагають високого рівня розвитку.

Якщо ми наразі не можемо дістатися інших світів — доводиться визнати, що будь-які прибульці, які дісталися до нас, мають бути значно розвиненішими — як мінімум у технологічному сенсі.

Отже, якщо прибульці справді відвідують Землю, у NASA хочуть знати про це все, запевнила журналістів заступник Нельсона з науки Нікола Фокс.

"Ми ж вчені! - нагадала вона. - Ми просто обожнюємо будь-які дані. Особливо нові, яких ми ще не маємо".