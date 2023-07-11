НАТО ухвалив рішення по Україні. Чи йдеться про членство?

Автор фото, Getty Images

1 година тому

Члени НАТО погодилися, що Україна має стати членом альянсу, але про конкретні терміни не йдеться. Таке рішення Вільнюського саміту у вівторок увечері озвучив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Саме навколо формулювання про членство точилися найбільші дискусії. Раніше Україна наполягала на більшій конкретиці в рішенні альянсу, зокрема щодо термінів членства.

Розповідаючи про рішення саміту, Столтенберг повідомив, що Україні не доведеться виконувати План дій щодо членства (ПДЧ).

"Це змінить шлях членства України з двоетапного процесу на одноетапний... Ми надамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і умови будуть виконані", - йдеться в документі.

Генсек заявив, що "це великий крок вперед і велика різниця у порівнянні з мовою документа у 2008 році". Йдеться про декларацію Бухарестського саміту НАТО, який визнав євроатлантичні перспективи України та Грузії, але не надав їм План дій щодо членства.

Столтенберг під час пресконференції наполягав, що є великий прогрес щодо просування України до НАТО, бо вперше в підсумковому комюніке йдеться про запрошення і союзники вперше погодилися прийняти її в НАТО без ПДЧ.

"У 2008 році Україна була досить далеко від НАТО, все, що сталося після 2008 року зблизило нас", - пояснив генсек НАТО.

За його словами, розширення співпраці з Україною також полягатиме у сприянні реформам оборонного сектора до повної сумісності зі стандартами НАТО і у створенні Ради Україна-НАТО, яка проведе своє перше засідання 12 липня.

"Рада Україна-НАТО - це форум для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми будемо зустрічатись на рівних", - пояснив Столтенберг.

У відповідь на питання журналістів, чому не встановлено чітку дату вступу України, Столтенберг відповів, що пакет допомоги для України допоможе країні наблизитися до членства в НАТО.

Столтенберг додав, що члени альянсу, а не Росія, вирішують, які країни можуть вступити до НАТО.

Критика з боку Зеленського

Раніше вдень Володимир Зеленський емоційно висловився стосовно останніх пропозицій для України, які обговорюють на саміті НАТО у Вільнюсі.

Він заявив, що лідери альянсу обговорюють формулювання тільки про запрошення України, а не про її членство.

"Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України", - йдеться в заяві президента, розміщеній в його соцмережах.

Із заяви президента зрозуміло, що він отримав неприємні новини якраз на шляху до Вільнюса. Зеленський стверджує, що в альянсу немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом.

"А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО - у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор", - вважає Зеленський.

Україна очікує від саміту у Вільнюсі чіткого формулювання про те, що альянс прийме її до своїх членів після закінчення війни. Саме навколо цього питання точиться найбільше дискусій.

Також серед очікувань - визнання прискореної процедури для України на шляху до вступу в альянс. За останніми даними, сторони досягли консенсусу в цьому питанні, Україна зможе вступити до НАТО без ПДЧ.

Окрім того, українська сторона очікує безпекових гарантій та надання військової допомоги.