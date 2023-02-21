Нові смертельні землетруси в Туреччині: люди опинилися в пастці під завалами

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Турецькі поліцейські несуть постраждалого чоловіка в місті Антак'я після нового землетрусу 20 лютого

27 хвилин(и) тому

Рятувальники знову шукають людей, які опинилися під завалами в Туреччині після двох нових землетрусів. Наразі відомо, що загинули щонайменше три людини.

Підземні поштовхи магнітудою 6,4 і 5,8 сталися на південному сході поблизу кордону з Сирією. Саме тут потужні землетруси зруйнували цілі міста 6 лютого.

Попередні землетруси забрали життя 44 000 людей у Туреччині та Сирії, ще десятки тисяч залишилися без даху над головою.

У понеділок в обох країнах зруйнувались будівлі, ослаблені попередніми поштовхами.

Агентство з питань стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини повідомляє, що підземний поштовх магнітудою 6,4 стався о 20:04 за місцевим часом (17:04 за Гринвічем), а через три хвилини – землетрус магнітудою 5,8.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що три людини загинули в Антак’ї, Дефне та Самандагу. Він закликав людей не входити в потенційно небезпечні будівлі.

Сойлу повідомив, що 213 людей також отримали поранення.

У звітах з міста Антак’я говорилося про страх і паніку на вулицях, коли машини швидкої допомоги та рятувальники намагалися дістатися до найбільш постраждалих районів, де обвалилися стіни сильно пошкоджених будівель.

"Я думала, що земля розколеться під моїми ногами", — сказала місцева жителька Муна аль-Омар агентству Reuters, плачучи і тримаючи свого семирічного сина. Вона була в наметі в парку в центрі міста, коли стався новий землетрус.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки землетрусу в Хатаї (Туреччина)

Автор фото, Reuters

18-річний Алі Мазлум розповів агентству новин AFP, що шукав тіла членів сім’ї під час попередніх землетрусів, коли сталася нова катастрофа.

"Ми не знали, що робити... ми схопилися один за одного, і прямо перед нами почали падати стіни", - сказав він.

Повідомляється, що в Сирії близько 470 постраждалих звернулися до лікарень після землетрусів у понеділок, які також відчувалися в Єгипті та Лівані.