Нові смертельні землетруси в Туреччині: люди опинилися в пастці під завалами
Рятувальники знову шукають людей, які опинилися під завалами в Туреччині після двох нових землетрусів. Наразі відомо, що загинули щонайменше три людини.
Підземні поштовхи магнітудою 6,4 і 5,8 сталися на південному сході поблизу кордону з Сирією. Саме тут потужні землетруси зруйнували цілі міста 6 лютого.
Попередні землетруси забрали життя 44 000 людей у Туреччині та Сирії, ще десятки тисяч залишилися без даху над головою.
У понеділок в обох країнах зруйнувались будівлі, ослаблені попередніми поштовхами.
Агентство з питань стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини повідомляє, що підземний поштовх магнітудою 6,4 стався о 20:04 за місцевим часом (17:04 за Гринвічем), а через три хвилини – землетрус магнітудою 5,8.
Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що три людини загинули в Антак’ї, Дефне та Самандагу. Він закликав людей не входити в потенційно небезпечні будівлі.
Сойлу повідомив, що 213 людей також отримали поранення.
У звітах з міста Антак’я говорилося про страх і паніку на вулицях, коли машини швидкої допомоги та рятувальники намагалися дістатися до найбільш постраждалих районів, де обвалилися стіни сильно пошкоджених будівель.
"Я думала, що земля розколеться під моїми ногами", — сказала місцева жителька Муна аль-Омар агентству Reuters, плачучи і тримаючи свого семирічного сина. Вона була в наметі в парку в центрі міста, коли стався новий землетрус.
18-річний Алі Мазлум розповів агентству новин AFP, що шукав тіла членів сім’ї під час попередніх землетрусів, коли сталася нова катастрофа.
"Ми не знали, що робити... ми схопилися один за одного, і прямо перед нами почали падати стіни", - сказав він.
Повідомляється, що в Сирії близько 470 постраждалих звернулися до лікарень після землетрусів у понеділок, які також відчувалися в Єгипті та Лівані.