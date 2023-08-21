Що таке група БРІКС, які її цілі та роль Росії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Південноафриканці ідуть повз рекламу саміту БРІКС із зображенням Нельсона Мандели

9 годин(и) тому

Лідери групи країн БРІКС - це Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка - зустрінуться 22 серпня у Йоганнесбурзі, щоб обговорити одне із головних питань: чи варто приймати нових членів.

ПАР, яка приймає саміт, заявила, що до групи хочуть приєднатися понад сорок держав.

Ця зустріч пройде під знаком того, що Володимир Путін не відвідає саміт через ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду.

Як створили БРІКС?

У 2001 році економіст інвестиційного банку Goldman Sachs Джим О’Нілл створив акронім БРІК на позначення Бразилії, Росії, Індії та Китаю.

Це великі країни із середнім рівнем доходу, економіка яких тоді швидко розвивалася. Він передбачив, що ці держави можуть стати провідними економіками до 2050-го року.

Підпис до фото, До БРІКС належить пʼять країн, але група заявляє, що ще понад 40 прагнуть приєднатися

У 2006-му році ці чотири країни вирішили обʼєднатися у групу БРІК. Коли Південна Африка долучилася у 2010-му, вона перетворилася на БРІКС.

Наскільки важлива БРІКС?

Населення усіх країн БРІКС складає 3,24 мільярди, а сукупний національний дохід наближається до 26 трильйонів доларів. Це 26 відсотків від глобальної економіки.

Та за оцінками американського аналітичного центру Atlantic Council, держави БРІКС мають лише 15% голосів у головній фінансовій інституції ООН - Міжнародному валютному фонді (МВФ).

Яка мета БРІКС?

БРІКС створили з метою реформувати міжнародні фінансові інституції на кшталт МВФ чи Світового банку, щоб покращити представництво країн з економікою, що розвивається.

У 2014 році країни БРІКС заснували New Development Bank (NBD) із капіталом у 250 мільярдів доларів, щоб позичати гроші країнам, що розвиваються.

Держави з-поза БРІКС, як-от Єгипет або Обʼєднані Арабські Емірати, також приєдналися до NBD.

Чи створять країни БРІКС спільну валюту?

Нещодавно провідні політики Бразилії та Росії запропонували створити валюту блоку БРІКС, щоб кинути виклик домінуванню американського долара у міжнародній торгівлі та фінансах.

Однак посол Південної Африки у БРІКС та Азії Аніл Суклал сказав, що цього немає на порядку денному саміту в Йоганнесбурзі.

Джим О’Нілл із Goldman Sachs сказав британській газеті Financial Times, що ідея спільної валюти "смішна".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Належність до БРІКС дає Бразилії особливий статус як торговельного партнера Китаю

Що спільного у країн БРІКС і що їх розʼєднує?

Кожна країна БРІКС домінує у своєму регіоні, говорить професор Падрег Кармоді, географ розвитку в Коледжі Святої Королеви Єлизавети та неподільної Трійці біля Дубліна.

"Але Китай перетворився на велику рибу, - каже він. - За рахунок БРІКС Китай створює собі образ головного представника Глобального півдня, що виступає за реформу чи повалення сучасного світового порядку".

Водночас Індія - суперник Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Країна має давні суперечки щодо кордону з Китаєм і співпрацює зі США та іншими, щоб стримати вплив Пекіну в регіоні.

Держави БРІКС відрізняються і своїм ставленням до Заходу.

"Росія вважає БРІКС частиною своєю боротьби проти Заходу, яка допомагає впоратися із санкціями за вторгнення в Україну", - говорить Креон Батлер, директор програми глобальної економіки та фінансів лондонського аналітичного центру Chatham House.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зараз Росія експортує левову частку сирої нафти партнерам по БРІКС

Після санкцій західних країн на імпорт російської нафти Індія та Китай стали головними клієнтами РФ. До того ж, Росія провела спільні морські навчання з Китаєм і Південною Африкою у лютому 2023-го року.

Але не всі члени поділяють ідею перетворення БРІКС на відверто антизахідний пакт.

"Південна Африка, Бразилія та Індія не хочуть розколотого світу, - твердить Батлер. - Протистояння із Заходом невигідне для їхньої безпеки і процвітання".

Які країни хочуть долучитися до БРІКС?

Південноафриканський посол до БРІКС та Азії Аніл Сукал нещодавно сказав, що 22 країни офіційно направили запит на приєднання до групи, і що така сама кількість висловила інтерес.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Іран попросився вступити до БРІКС

Серед них - Іран, Аргентина, Куба, Казахстан, Ефіопія, Саудівська Аравія, Обʼєднані Арабські Емірати і Венесуела.

"Існує переконання, що баланс сил зміщується не на користь Заходу. Усе більше країн, що розвиваються, орієнтуються на майбутніх потенційних лідерів, як-от країни БРІКС", - переконує професор Кармоді.

"Та БРІКС - це дуже закрита група, - додає він. - А що як розширення послабить їхній вплив?"

"А я вважаю, що новим учасникам дозволять приєднатися, - оцінює Батлер. - Але це будуть країни на зразок Аргентини, на відміну від такого непростого Ірану".

Що обговорять на саміті?

У 2023 році саміт БРІКС збирається у Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня. Найімовірніше, що головною темою буде рішення про правила прийому нових членів.

Серед інших питань - протидія зміні клімату, розширення торгівлі, інвестицій та інновацій у країнах, що розвиваються, та реформа системи глобального управління таким чином, щоб ці держави мали більше впливу.

Південна Африка запросила на саміт лідерів понад шістдесяти країн із Африки, Латинської Америки, Азії та Карибського басейну.

Але президент Росії Володимир Путін не приїде.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, який Путін заперечує.

Як підписант суду, Південна Африка офіційно зобовʼязана виконати цей ордер, якби російський президент заїхав на територію держави.