Загадкове отруєння 650 школярок газом. Хто і навіщо це міг зробити

Автор фото, IRNA Підпис до фото, Батьки бояться відправляти своїх доньок в школи і закликають запровадити онлайн-навчання

58 хвилин(и) тому

Як вдалося з'ясувати журналістам BBC, щонайменше 650 школярок в Ірані отруїлися невідомим токсичним газом. Високопосадовець повідомив, що дівчата стали об'єктом навмисного нападу.

Внаслідок отруєнь ніхто не загинув, проте десятки школярок потрапили до лікарень із респіраторними проблемами, нудотою, прискореним серцебиттям та онімінням кінцівок.

"Очевидно, декому хочеться бачити школи закритими, особливо школи для дівчат", - сказав заступник міністра охорони здоров'я Ірану Юнес Панахі на пресконференції 26 лютого. Пізніше він уточнив, що його неправильно зрозуміли.

20 лютого генеральний прокурор Мохаммад Джафар Монтазері наказав провести кримінальне розслідування ймовірних випадків отруєння в середніх школах для дівчаток у місті Кум.

У листі до місцевих судових чиновників він зазначив, що вже отримана інформація вказує на "можливість злочинних і навмисних дій".

Поки що це єдина офіційна заява представника влади, з якої можна зробити висновок, що отруєння могли бути навмисними.

"Використані хімікати не є військовими і є у відкритому доступі, - сказав Панахі. - Школяркам не потрібне жодне інвазивне лікування, необхідно зберігати спокій".

Однак пізніше міністр заявив, що його слова були "неправильно витлумачені", що можна трактувати як ознаку розколу всередині іранської влади, яка поки що не вирішила, як реагувати на те, що сталося.

Голова парламентського комітету з освіти Аліреза Монаді в інтерв'ю Student News Network зауважив, що, можливо, до цих інцидентів причетні контрреволюційні групи, проте жодних подробиць не навів.

За його словами, після невдачі нещодавніх протестів ці групи, можливо, вирішили "порушити процес навчання дівчаток" у країні.

Монаді мав на увазі масові протести, які вразили Іран після смерті в поліцейській дільниці курдської дівчини Махси Аміні в середині вересня 2022 року. Демонстрації швидко переросли у протести проти режиму, у них взяли участь сотні тисяч людей, зокрема жінок і навіть дівчаток. Соціальні мережі були переповнені зображеннями школярок, які зривають із себе хустки.

Автор фото, twitter Підпис до фото, Соцмережі в Ірані переповнені фотографіями школярок, які на знак протесту проти режиму аятоли Хаменеї зривали з себе хустки

Масові отруєння

Усього від отруєння газом постраждали школярки у восьми іранських містах, але найбільше випадків сталося у місті Кум.

Перше отруєння сталося 30 листопада 2022 року, коли 18 студенток із технічного училища "Нур" у Кумі доставили до лікарні.

Наразі зареєстровано чотири випадки отруєння у середніх школах для дівчаток у місті Боджнурд на північному сході країни. П'ятдесят учениць середньої школи потрапили до лікарні 26 лютого, лише через день після отруєння 44 учениці іншої школи.

За повідомленням агентства Mehr News Agency, у двох попередніх інцидентах 21 та 22 лютого у школах Боджнурда отруїлися ще 82 учениці.

У середині лютого близько ста людей провели акцію протесту біля офісу губернатора у Кумі.

"Ви зобов'язані забезпечити безпеку моїх дітей! – кричав один із батьків на відео, яке широко розійшлося в соціальних мережах. – У мене дві доньки, і все, що я можу зробити, це не пускати їх до школи".

"Це війна! - сказала одна жінка на тих же зборах. - Вони хочуть, щоб дівчатка сиділи вдома!"

Деякі батьки стверджують, що їхні діти хворіли кілька тижнів після отруєння.

Автор фото, IRNA Підпис до фото, Акція протесту біля офісу губернатора в Кумі

"Чи прийшов "Боко Харам" до Ірану?"

Деякі іранці запитують, чи не є напад на молодих дівчат "розплатою" за їхню роль в антиурядових протестах.

Багато хто також припустив, що ці напади - справа рук прихильників жорсткої лінії, які намагаються перейняти тактику афганських талібів та нігерійської "Боко Харам" (обидві організації визнані терористичними в Росії та заборонені) - залякати батьків, щоб ті перестали відправляти доньок до шкіл.

"Чи прийшов "Боко Харам" до Ірану?" - написав колишній віцепрезидент Ірану Мохаммад Алі Абтахі у своєму дописі в Instagram, а новинний сайт Khabar Online звернув увагу на незвичайну схожість між інцидентами в Ірані та нападами талібів на школи для дівчаток вісім років тому.

"Звичайно, ця схожість не означає, що мотивація цих подій однакова, але принаймні його можна розглядати як підказку", - написав Khabar Online.

Днями в інтерв'ю реформістській газеті Sharq поміркований імам Мохаммад Такі Фазель Мейбоді заявив, що за отруєннями стоїть угруповання під назвою "Хезарехгар".

Він описав його як "релігійну та антимодерністську течію", яка виступає проти жіночої освіти.

Мейбоді також наголосив на схожості між цією групою і "Талібаном" і розкритикував уряд та розвідувальні організації за те, що вони не займаються цією справою і не інформують населення.

Іранський режим традиційно відкидає критику своїх обмежень щодо жінок, зокрема обов'язкового носіння головної хустки, натомість часто нагадує про кількість жінок в країні, які відвідують університети.