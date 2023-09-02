У Німеччині чоловік скинув 10-річного українця з мосту за розмову українською. Усі деталі нападу

Автор фото, Getty Images

1 година тому

У німецькому місті Айнбек, в землі Нижня Саксонія, чоловік напав на 10-річного українського хлопця за те, що той розмовляв українською. Нападник перекинув його через перила мосту, внаслідок чого той отримав забої.

Напад вже прокоментувало МЗС України - дипломати розповіли про стан здоров'я хлопця.

Прокуратура землі відкрила справу за замах на ненавмисне вбивство, повідомляє німецьке видання Die Welt.

Інформацію про конфлікт через використання української мови наводять і інші відомі німецькі видання, наприклад, Bild та FAZ.

Повідомляється, що хлопець перебував разом з групою інших дітей-біженців з України.

Раптом до них підійшов російськомовний чоловік, який став вимагати від них припинити розмовляти українською. Чоловік вимагав від дітей розмовляти російською і стверджував, що "війну розпочала Україна".

Слідчі повідомили, що спочатку чоловік схопив за волосся українську дівчину і витягнув її з групи, а потім схопив 10-річного хлопця і перекинув через перила мосту.

Той впав на металеві балки, розташовані на іншому рівні мосту під перилами, отримав забої на голові та нозі, а потім впав в канал. Після цього чоловік кинув в нього пляшкою і втік з місця злочину. Пляшка влучила хлопцю в праве плече.

Діти повідомили про напад батькам. 10-річного хлопця доставили до лікарні. За даними прокуратури, він серйозно не постраждав.

Прокуратура повідомила, що напад стався 26 серпня і був політично мотивованим. Поліція шукає нападника.

Посольство України в Німеччині повідомило, що Генеральне консульство України в Гамбурзі 28 серпня звернулося до МВС Німеччини для з'ясування обставин злочину і покарання нападника.

"Прокуратура міста Гьоттінген порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства", - повідомляють українські дипломати.

За даними МЗС України, 10-річний хлопчик під час нападу зазнав легких ушкоджень, а після надання медичної допомоги його відпустили додому.

"Національність, громадянство чи походження нападника наразі не встановлено", - наголошують українські дипломати.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місто Айнбек, в якому стався злочин

У землі Нижня Саксонія наразі зареєстровані 110 тисяч українців.