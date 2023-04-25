США назвали нову дату початку контрнаступу української армії - NYT

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Американські посадовці вважають, що українська армія може мати проблеми з контрнаступом через зменшення запасів ракет і снарядів

44 хвилин(и) тому

Американське видання The New York Times з посиланням на урядовців США повідомило орієнтовну дату початку українського контрнаступу. А також проаналізувало, в якому стані українська і російська армії підходять до цієї битви.

В статті видання йде мова про те, що цей момент може стати вирішальним у війні.

"Україна готується розпочати контрнаступ проти російських військ уже наступного місяця (тобто у травні, - Ред.), кажуть американські чиновники", - зазначено в матеріалі.

Раніше у США з посиланням на документи Пентагону писали про кінець квітня як можливий час початку наступу. Україна цю тему не коментує, проте керівники країни кажуть, що наступ готується.

Американці та союзники по НАТО надали Україні велику кількість артилерії та боєприпасів для майбутньої битви, і офіційні особи сподіваються, що цих поставок вистачить.

Також очікується, що 12 українських бойових бригад чисельністю близько 4000 солдатів у кожній будуть готові наприкінці квітня.

З цих 12 бригад 9 тренують і забезпечують Сполучені Штати та союзники по НАТО.

Ймовірно, сказано в статті, контрнаступ буде відбуватися на півдні України, а саме біля узбережжя Азовського моря і поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом.

"Все залежить від цього контрнаступу", — сказав Олександр Вершбоу, колишній посол США в Росії та високопосадовець НАТО.

The New York Times вказує, що Збройні сили України стикаються з багатьма викликами і тому прогнозує, що "глухий кут" залишається найбільш імовірним результатом контрнаступу.

"Бої в Бахмуті на сході України цієї зими вичерпали запаси боєприпасів і призвели до значних втрат у деяких досвідчених підрозділах".

"І все ж американські військові кажуть, що українська армія може знову їх здивувати".

Проблеми ЗСУ

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Американські чиновники сподіваються на "хитрість" українського війська. Це може допомогти прорвати російську оборону.

Представники США також вважають, що українська армія використовуватиме обман і хитрощі, щоб вивести росіян з рівноваги.

Водночас видання звертає увагу, що окуповані РФ території на півдні України є сильно замінованими, і просування України залежатиме від того, чи зможуть ЗСУ ефективно розгорнути обладнання для розмінування, значну частину якого надав Захід.

Українські солдати також повідомляють про складнощі під час масштабних маневрових бойових дій. Їм важко координувати свої операції, тому що потрібен потужний зв’язок, але радіообладнання відрізняється один від одного і чутливе до російських перешкод.

"Один військовий в Україні, який брав участь у нещодавній невдалій атаці на півдні України, сказав, що координація будь-чого вище рівня взводу — підрозділу приблизно з 30 солдатів — залишається надзвичайно важкою".

Якщо українцям вдасться використати свою винахідливу тактику вони зможуть прорвати російську оборону.

"Якщо вони зможуть прорватися, я думаю, що вони зможуть змінити динаміку на полі бою", — вважає адмірал Крістофер В. Грейді, віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Побоювання викликають низькі запаси в Україні ракет протиповітряної оборони та артилерійських снарядів.

"Українські військові випускають тисячі артилерійських снарядів на день, намагаючись утримати Бахмут. Ці темпи, на думку американських та європейських офіційних осіб, є невигідними та можуть поставити під загрозу майбутній наступ. - пише NYT. - Бомбардування було настільки інтенсивним, що Пентагон висловив занепокоєння офіційним особам у Києві, попередивши їх, що Україна витрачає боєприпаси в ключовий момент".

Також Київ досі не отримав далекобійних ракет. Вони дозволили б вражати матеріально-технічні бази Росії.

Проблеми російської армії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російська влада готується мобілізувати додаткові сили, щоб втримати окуповані території, вважають представники уряду США

У росіян є свої виклики, зазначає американське видання.

"З початку вторгнення існували серйозні сумніви щодо компетентності російських командирів та їхнього забезпечення добре підготовленими солдатами, артилерійськими снарядами та обладнанням".

Росіяни витратили багато своїх крилатих ракет, втратили тисячі людей лише в Бахмуті та вичерпали свої запаси боєприпасів набагато швидше, ніж вони можуть замінити їх власним виробництвом.

Але Росія працює над усуненням цих прогалин. Російські війська відточили свою здатність використовувати безпілотники та артилерію, щоб ефективніше вражати українські сили.

Нещодавно вони почали також використовувати крилаті бомби.

The New York Times цитує анонімного високопосадовця з Європи, який стверджує, що під час приватних зустрічей Сергій Шойгу, міністр оборони Росії висловив іншим офіційним особам впевненість в перемозі РФ.

Оскільки вона має більше літаків, танків, артилерії та солдатів, ніж українці.

"У цих розмовах пан Шойгу був надзвичайно впевнений у тому, що Росія зрештою переможе".

Американські та європейські офіційні особи кажуть, що Росія також готує нові хвилі мобілізації, щоб поповнити ряди своїх військових, але не створюючи такого ж відтоку молодих чоловіків з країни, який стався минулого року, коли було оголошено часткову мобілізацію.

Деякі з оприлюднених документів Пентагону також описують, що ПВК "Вагнер" відновила вербування в'язнів із російських тюрем.

Однак американські офіційні особи впевнені, що Путін стикається з політичною ціною мобілізації, і Росії знадобиться час, щоб призвати ці сили, навчити їх і відправити до бою.