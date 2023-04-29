Пригожин заявив про "ліквідацію" ПВК "Вагнер". Що це значить?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Євгеній Пригожин зробив декілька сенсаційних заяв щодо майбутнього свого дітища - ПВК "Вагнер"

1 година тому

Російський бізнесмен, очільник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що ця ПВК "скоро закінчиться". Що значить ця заява одіозного росіянина?

Пригожин дав велике інтерв'ю російському військовому блогеру Семену Пєгову, власнику каналу "War Gomzo".

Під час спілкування очільник "Вагнера" заявив про складну ситуацію на фронті і значні проблеми російської армії і найманців з ПВК.

З його слів випливає, що регулярна російська армія перебуває в жалюгідному стані, а рушійною силою просування сил РФ на Донеччині і Луганщині є саме ПВК "Вагнер".

В ЗС РФ, сказав Пригожин, немає зокрема нормального управління і стратегічного бачення.

Наприклад, він заявив, що відсутнє розуміння, що робити російським силам після взяття Бахмуту. Пригожин запевняє, що розробив операцію із захоплення міста минулого року разом з командувачем на той момент російських військ Сергієм Суровікіним.

План полягав в тому, щоб позбавити ЗСУ наступального потенціалу до кінця 2022 року, знищуючи їхні резерви біля Бахмуту.

Але наразі Україні вдалось підготувати нові військові підрозділи для контрнаступу, який має початися найближчим часом - до 15 травня, вважає Пригожин.

Російські сили до цього наступу не готові, запевняє він.

Автор фото, WarGonzo Підпис до фото, Пригожин під час інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пєгову

Станом на сьогодні, каже Пригожин, бійцям "Вагнера", які ведуть бої за Бахмут, критично не вистачає боєприпасів. Запаси їх наявні на складах регулярної російської армії, запевняє він.

ПВК начебто потрібно 80 тисяч снарядів на день, але Пригожин просить міноборони РФ дати хоча б 4 тисяч. Але не отримує і цього.

Через відсутність боєприпасів втрати "Вагнера" зростають в 5 разів, каже власник ПВК.

"На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується, ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати. Ми підемо в історію. Нічого страшного, так буває".

Через вказану ситуацію Пригожин має намір звернутись до російських правоохоронних органів з проханням притягнути чиновників міноборони РФ до відповідальності.

Якщо ситуацію зі "снарядним голодом" не буде вирішено, то "Вагнер" вийде з Бахмуту - повністю чи частково.

"Якщо дефіцит боєприпасів не буде поповнено, то ми вимушені будемо в організованому порядку, щоб не бігти як боягузливі щури, або виходити або залишитись гинути. Ймовірно частину підрозділу ми будемо змушені вивести з цієї території, а потім...посиплеться все інше. Ми б'ємо в набат!".

Але при цьому Євгеній Пригожин каже, що "розвертати гармати" проти Кремля "вагнерівці" не плануються, попри важку ситуацію під Бахмутом.

"Вагнер" розбитий під Бахмутом?

Автор фото, EPA Підпис до фото, ЗСУ утримують Бахмут, попри постійні спроби РФ захопити місто

Слід зауважити, що бої за Бахмут на Донеччині бійці "Вагнера" і російська регулярна армія ведуть вже 10 місяців.

Станом на кінець квітня, українські сили утримують лише частину житлових кварталів на заході міста, а також дві дороги, які ведуть з Бахмуту до Часового Яру і Костянтинівки.

Через тактику, яка полягає в проведенні штурмів хвилями і за рахунок переважно колишніх в'язнів, "Вагнер" зазнає величезних втрат особового складу.

За даними британської розвідки, на початок року в Україні воювали близько 50 тисяч "вагнерівець". До кінця березня їх кількість суттєво зменшилась.

Зокрема старший військовий радник делегації Великобританії в ОБСЄ Ієн Стаббс повідомив, що після битв у районі Бахмута загинули або було поранено 30 тисяч російських військових та "вагнерівців".

"Ці втрати в живій силі продовжуватимуть стримувати російські наступальні операції в районі Бахмута, а також на ширшому театрі бойових дій, і значні втрати "Вагнера", ймовірно, загрожуватимуть його здатності зберегти свою впливову роль серед російських сил, що воюють в Україні", - заявляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними розвідки, Кремль вже шукає заміну "Вагнеру".

"Російське військове керівництво, схоже, хоче замінити їх іншою ПВК, яка була б більш підконтрольною йому. Проте жодна з російських приватних військових компаній з тих, про які відомо, не є співставною з "групою Вагнера" за розмірами та боєздатністю".