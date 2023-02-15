Новий чоловічий контрацептив. Вчені тестують засіб, що діє швидко і без шкоди здоров’ю

Author, Мішель Робертс

Role, Кореспондентка BBC з питань здоров'я

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Негормональні протизаплідні пігулки для чоловіків можуть стати реальністю, кажуть вчені, які знайшли спосіб на клітинному рівні зупиняти рух сперматозоїдів.

Тести на мишах показали, що цей спосіб тримає сперматозоїди у нерухомому стані принаймні кілька годин – цього достатньо, щоб вони не досягли яйцеклітини.

Ідея полягає в тому, що прийняти таблетку за годину до сексу і стежити, коли сплине час дії.

Як це працює?

На відміну від жіночих протизаплідних таблеток, цей контрацептив не містить гормонів.

Вчені кажуть, що це одна з переваг їхнього підходу — він не знижує рівень тестостерону і не викликає побічних ефектів у вигляді дефіциту чоловічих гормонів.

Мішенню для чоловічого контрацептива є розчинна аденілатциклаза (sAC) – білковий фермент, що забезпечує активацію зрілих сперматозоїдів. Експериментальна "чоловіча пігулка" блокує активність sAC.

У ранньому дослідженні на мишах, що фінансується Національним інститутом охорони здоров'я США, одноразова доза препарату під назвою TDI-11861 блокувала сперматозоїди до, під час та після спарювання.

Ефект тривав близько трьох годин. За добу після вживання препарату фертильність самців повністю відновлювалася.

Звіт про роботу дослідників опубліковано в журналі Nature Communications.

Мелані Бальбах з медичного коледжу Вейлл Корнелл у Нью-Йорку каже, що це - перспективний і простий у використанні засіб контрацепції "на вимогу".

Якщо він спрацює у людей, то чоловіки зможуть приймати його тільки тоді й так часто, як це буде потрібно.

Вчені, однак попереджають, що препарат не захистить від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Для цього знадобляться презервативи.

Близько половини всіх вагітностей у світі виникають незаплановано. При цьому більшість засобів контрацепції призначені для використання жінками.

В арсеналі чоловіків є лише презервативи, які не завжди надійні і користуються ними не всі. А також хірургічна перев'язка сім'явивідних протоків – вазектомія, яка зазвичай призводить до довічного безпліддя.

Тому багато наукових груп розробляють і тестують різні підходи до ефективної й відновлювальної чоловічої контрацепції.

"Існує гостра потреба в ефективних оральних контрацептивах для чоловіків", - сказав Аллан Пейсі, професор андрології в Університеті Шеффілда.

Він додав, що за ці роки випробували безліч різних підходів, але жоден з них ще не вийшов на ринок.

"Якщо випробування на мишах повторять на людях з тим самим ефектом, то це цілком може стати тим підходом до чоловічої контрацепції, який ми шукали".