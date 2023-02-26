"ПТН-ПНХ ". В Україні випустили марку з зображенням Бенксі й посланням для Путіна

1 година тому

Україна випустила поштові марки із зображенням графіті відомого британського художника Бенксі.

Автор фото, Getty Images

На марці намальовано людину, що схожа на президента Росії Володимира Путіна, якого у дзюдо перемагає маленький хлопчик.

Оригінальна робота Бенксі розміщена на стіні будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу у місті Бородянка поблизу Києва.

У нижньому лівому куті марки шість літер - відома нецензурна фраза про російського лідера - "ПТН-ПНХ ".

Путін має чорний пояс з дзюдо і є давнім шанувальником цього виду спорту.

Автор фото, ED RAM/GETTY IMAGES

У п’ятницю, 24 лютого, у річницю вторгнення, марка з'явилася у продажу. До Головпоштамту на Майдані Незалежності у центрі Києва вишикувалися черги. Люди хотіли придбати марку.

Під час відкриття продажів грав джаз, а голова Укрпошти балончиком із чорною фарбою написав на колоні будівлі "ПТН - ПНХ", розповідає кореспондентка ВВС Україна Вікторія Жуган.

70-річний астрофізик і філателіст Валерій, розклеюючи марки на конверти, інтерпретував зображення: “Це - мурал, який намалював художник Бенксі із Британії. Він зображає поєдинок: це дзюдоїст Путін, який уособлює тут Росію, а це - наша Україна маленька. Такий великий Путін, велика Росія. І маленька Україна”.

Роботу Бенксі називають метафорою спротиву українців російській агресії.

Валерій захоплюється філателізмом останні 50 років. У річницю російського вторгнення ця марка є для нього символом того, що Україна вже вистояла - і вистоїть далі.

"Це дуже класний жест, щоб світ розумів Україну, щоб ми залишалися в центрі уваги", - сказав ще один з покупців марки у коментарі агенції AFP.

Балончик із чорною фарбою переходить до 22-річної дизайнерки Укрпошти Анни Гапон. Вона малює на колоні слово “Ukraine” і сердечко поруч.

"Презентація марки в таку дату багатьох лякала - люди переживали, що будуть обстріли. Але цей захід підіймає дух, бо він показує, що в нас є життя, воно триває далі - ми дуже продуктивні, класні, можемо робити круті речі, і нам ніхто не завадить. Ми стоїмо і працюємо попри все", - говорить Анна.

З початку війни Бенксі зробив кілька графіті на будівлях в українських містах, що найбільше постраждали від війни.

Автор фото, ED RAM/GETTY IMAGES

Російські війська захопили Бородянку у перші дні вторгнення. У квітні місто звільнили ЗСУ. У Бородянці знайшли масові поховання людей. Деякі померли зі зв'язаними руками й слідами від куль, випущених з близької відстані.

В Україні вже вийшла серія марок, присвячена війні.

Починалась вона з зображенням нецензурного послання до російського корабля. Невдовзі російський крейсер "Москва" затонув у Чорному морі. Послання, виголошене у перший день вторгнення до російського корабля і згодом, перенесене на марку, виявилося пророчим.

У річницю вторгнення генеральний директор Ігор Смілянський побажав, щоб заклик “ПТН - ПНХ” також став пророчим.

Автор фото, Reuters