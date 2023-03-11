BBC усунула зірку футболу Гарі Лінекера від ефірів. Чому це викликало велику суперечку

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гарі Лінекер працює на BBC на позаштатній основі і є ведучим популярного шоу "Матч дня"

1 година тому

BBC тимчасово відсторонила відомого футболіста та коментатора Гарі Лінекера від ведення популярної програми про футбол поки не буде досягнуто згоди щодо використання ним соціальних мереж.

Це сталося після суперечки щодо неупередженості через коментарі, в яких він розкритикував нову політику британського уряду консерваторів щодо надання притулку іноземцям.

BBC заявила, що вважає "нещодавню активність Лінекера в соціальних мережах порушенням наших правил".

У заяві йдеться, що Лінекеру варто "триматися подалі від того, щоб приймати чиїсь сторони щодо партійних політичних питань або політичних суперечок".

На знак солідарності з Лінекером низка інших відомих футболістів та коментаторів відмовилася від участі в шоу "Матч дня" на BBC One, де він був ведучим.

Колишній керівник BBC Грег Дайк та представник опозиційної партії лейбористів розкритикували рішення BBC.

Лінекер веде "Матч дня" з 1999 року та є найбільш високооплачуваною зіркою BBC, він заробив понад 1,6 млн доларів у 2020-2021 роках. Відомий футболіст працює на BBC на позаштатній основі.

Гарі Лінекер також відомий гострою критикою російського керівництва через війну проти України та режиму Башара Асада в Сирії.

Як спалахнула суперечка

Суперечка спалахнула у вівторок, коли міністерка внутрішніх справ Суелла Брейверман окреслила плани уряду заборонити людям, які нелегально прибули до Великої Британії, будь-коли просити притулок. Це має стати відповіддю на зростання кількості людей, які перетинають Ла-Манш на невеликих човнах.

Лінекер відреагував на це рішення в твіттері, назвав це "незмірно жорстокою політикою, спрямованою проти найбільш уразливих людей мовою, яка не відрізняється від тієї, яку використовувала Німеччина в 30-х роках".

У заяві про відсторонення від ефіру "Матч дня", BBC повідомила: "Коли йдеться про наше футбольне та спортивне висвітлення, Гері не має собі рівних".

Але є зауваження.

"Ми ніколи не казали, що Гері має бути у зоні, вільній від думок, або що він не може мати погляду на питання, які для нього важливі, але ми говорили, що він повинен триматися подалі від того, щоб бути ангажованим до партійної політики чи політичних суперечок".

Сам Лінекер поки що публічно не прокоментував останні події, але під час виступу на 5 каналі в п'ятницю колишній ведучий BBC Ден Вокер зачитав текстове повідомлення 62-річного екснападника збірної Англії в прямому ефірі.

Вокер сказав, що надіслав Лінекеру повідомлення із запитанням: "Що відбувається? Ти відступаєш?"

За його словами, відповідь була такою: "Ні, вони [BBC] сказали мені, що я маю відступити".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гарі Лінекер біля свого дому, 11 березня 2023 року

Відомі футболісти та коментатори відмовляються від участі в програмі BBC

Після відсторонення Лінекера головне футбольне шоу BBC "Матч дня" занурилося в кризу, оскільки команда шоу підтримала ведучого. Шість головних експертів шоу та вся команда коментаторів відмовилися від участі в суботній програмі.

Колишня капітанка Арсеналу та Англійської жіночої збірної з футболу Алекс Скотт відмовилася від представлення програми Football Focus на знак солідарності з паном Лінекером. Згодом програму було вилучено з суботнього розкладу BBC One.

Відмова Скотт відбулася після того, як експерти – колишній форвард Арсеналу Ієн Райт і колишній форвард Ньюкасл Юнайтед Алан Ширер - разом із шістьма коментаторами вирішили не з'являтися на "Матчі дня" увечері в суботу.

Ієн Райт був першим експертом, який публічно заявив, що не з’явиться в суботній програмі. Він написав у твітер: "Усі знають, що для мене означає "Матч дня", але я сказав BBC, що не буду цього робити завтра. Солідарність".

Колишній нападник "Ньюкасла" Алан Ширер, який також з’являється в шоу, сказав, що "повідомив BBC, що я не буду з’являтися на "Матчі дня" завтра ввечері".

Посилення бойкоту змусило ВВС оприлюднити заяву в п’ятницю, в якій йдеться, що програма з основними моментами транслюватиметься "без студійних презентацій або експертів" і натомість "зосередиться на матчі".

Пізніше речник компанії повідомив: "Деякі з наших експертів сказали, що вони не хочуть з'являтися в програмі, поки ми намагаємося вирішити ситуацію з Гарі. Ми розуміємо їхню позицію, і ми вирішили, що програма буде зосереджена на матчі без студійних презентацій або експертів".

Також Асоціація професійних футболістів (PFA) підтвердила, що гравці та менеджери 12 клубів Прем'єр-ліги, які грають матчі в суботу, не приймуть запити на післяматчеві інтерв'ю від "Матчу дня".

"PFA спілкувалася з членами, які хотіли зайняти колективну позицію та мати можливість продемонструвати свою підтримку тим, хто вирішив не брати участь у сьогоднішній програмі", - йдеться в заяві PFA.

Критика рішення BBC

Водночас колишній керівник ВВС Грег Дайк заявив, що було помилкою зняти Гарі Лінекера з ефіру після того, як ведучий розкритикував урядову політику надання притулку.

"У ВВС давно встановлений прецедент, згідно з яким, якщо ви - ведучий розважальних або спортивних програм, ви не зв’язані тими самими правилами", —пояснив пан Дайк, який обіймав посаду генерального директора між 2000 і 2004 роками, у програмі BBC Today.

"Сьогодні справжня проблема полягає в тому, що цим BBC підірвала власну довіру", - додав він.

На думку Дайка, цей крок може створити враження, що "BBC піддалася тиску уряду".

Дайк додав, що нещодавня суперечка навколо голови медіахолдингу ВВС Річарда Шарпа та звинувачень у тому, що він нібито допоміг надати позику колишньому прем’єр-міністру Борису Джонсону, підігріває думку про те, що організація не витримала тиску уряду.

Тіньовий міністр закордонних справ від опозиційних лейбористів Девід Леммі написав у соцмережах, що йому "тривожно" бачити, як "чудовий суспільний мовник пасує перед правими фанатиками".

На його думку, BBC треба знайти вирішення проблеми і повернути Гарі Лінекера до "Матчу дня", "де йому місце".

Водночас Річард Ейр, колишній контролер редакційної політики BBC, сказав, що корпорація "не мала вибору", окрім як вжити заходів проти Лінекера.

Він сказав у програмі BBC Radio 4, що генеральний директор корпорації Тім Дейві "очевидно намагався" досягти угоди з Лінекером, але не зміг.