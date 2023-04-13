Українець намагався підпалити себе біля консульства у Кракові. Навіщо він це зробив
63-річний українець здійснив спробу самоспалення перед будівлею консульства України в польському Кракові, повідомляє RMF24. Цю інформацію також підтверджує МЗС України.
Спочатку чоловік стояв у черзі у консульство, але в якийсь момент "почав поводитись ірраціонально" - вибіг з натовпу, облив себе рідиною і підпалив, повідомив прессекретар поліції Кракова Петро Шпех.
"Чоловік вигукував різні гасла, в яких закликав решту українців повертатись на батьківщину та захищати країну від росіян", - зазначає RMF24.
Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.
Полум'я вдалося загасити свідкам події та патрулю поліції.
Як повідомляє МЗС, у тяжкому стані чоловіка доправили до лікарні.
Лікарі надають йому медичну допомогу. Стан українця - критичний.
У відомстві зазначили, що генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії.
Консули також встановлюють зв‘язок із його рідними.