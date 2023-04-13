Українець намагався підпалити себе біля консульства у Кракові. Навіщо він це зробив

Автор фото, Вікіпедія Підпис до фото, Генеральне консульство України в Кракові

1 година тому

63-річний українець здійснив спробу самоспалення перед будівлею консульства України в польському Кракові, повідомляє RMF24. Цю інформацію також підтверджує МЗС України.

Спочатку чоловік стояв у черзі у консульство, але в якийсь момент "почав поводитись ірраціонально" - вибіг з натовпу, облив себе рідиною і підпалив, повідомив прессекретар поліції Кракова Петро Шпех.

"Чоловік вигукував різні гасла, в яких закликав решту українців повертатись на батьківщину та захищати країну від росіян", - зазначає RMF24.

Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.

Полум'я вдалося загасити свідкам події та патрулю поліції.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

Як повідомляє МЗС, у тяжкому стані чоловіка доправили до лікарні.

Лікарі надають йому медичну допомогу. Стан українця - критичний.

У відомстві зазначили, що генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії.