У боях загинув Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Що про нього відомо

Автор фото, Інстаграм "Вовки да Вінчі"

38 хвилин(и) тому

У боях за Україну загинув легендарний військовий Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України і був одним з наймолодших героїв України.

Повідомлення про загибель воїна спочатку зʼявились у соцмережах, пізніше про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, - Дмитро Коцюбайло", - розповів президент.

Коцюбайло був командиром 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі". Він загинув у бою під Бахмутом.

"Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", - сказав Володимир Зеленський.

Побратими військового написали у фейсбуку, що він загинув під час виконання бойового завдання.

"Загинув зі зброєю в руках, загинув, першим ідучи в бій. Жив і загинув як Герой", - йдеться у повідомленні на сторінці підрозділу "Вовки Да Вінчі".

Автор фото, фейсбук Дмитра Коцюбайли

Що про нього відомо

Коцюбайло народився у 1995 році в Івано-Франківській області. Він онук народної артистки України Ади Роговцевої.

Дмитро був активним учасником Революції гідности. Пішов на фронт у 2014 році добровольцем, коли йому було 18 років.

Він був командиром взводу, а з 2015 року роти добровольців. У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области, після одужання повернувся на фронт.

2016 році його призначили командиром 1-шої окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі".

Він здобув звання Героя України у 2021-му році, з 2017-го - “Народний герой”.

Минулого літа вже 27-річний Да Вінчі став військовослужбовцем Збройних сил України, отримавши первинне звання - молодший лейтенант.

Російське вторгнення Коцюбайло і його добровольчий підрозділ зустріли на Донбасі. У середині лютого рота Да Вінчі воювала поблизу Щастя.

Пізніше його підрозділ пермістився на Криворізький напрямок, потім на Харківщину і після цього на Луганщину і Донеччину. Він брав активну участь у деокупації Харківської області.

Автор фото, Фейсбук Дмитра Коцюбайли

В інтервʼю виданню "Новинарня", яке Коцюбайло дав у грудні минулого року, він сказав, що війна повинна закінчитися у 2023 році.

"Я ще десять років не витримаю, - жартував він. - Я собі ставлю оптимістичний план на наступний рік звільнити всі окуповані території".

На питання, що він буде робити після війни, він відповів, що не думає так глобально.