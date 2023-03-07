У боях загинув Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Що про нього відомо
У боях за Україну загинув легендарний військовий Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України і був одним з наймолодших героїв України.
Повідомлення про загибель воїна спочатку зʼявились у соцмережах, пізніше про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, - Дмитро Коцюбайло", - розповів президент.
Коцюбайло був командиром 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі". Він загинув у бою під Бахмутом.
"Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", - сказав Володимир Зеленський.
Побратими військового написали у фейсбуку, що він загинув під час виконання бойового завдання.
"Загинув зі зброєю в руках, загинув, першим ідучи в бій. Жив і загинув як Герой", - йдеться у повідомленні на сторінці підрозділу "Вовки Да Вінчі".
Що про нього відомо
Коцюбайло народився у 1995 році в Івано-Франківській області. Він онук народної артистки України Ади Роговцевої.
Дмитро був активним учасником Революції гідности. Пішов на фронт у 2014 році добровольцем, коли йому було 18 років.
Він був командиром взводу, а з 2015 року роти добровольців. У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области, після одужання повернувся на фронт.
2016 році його призначили командиром 1-шої окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі".
Він здобув звання Героя України у 2021-му році, з 2017-го - “Народний герой”.
Минулого літа вже 27-річний Да Вінчі став військовослужбовцем Збройних сил України, отримавши первинне звання - молодший лейтенант.
Російське вторгнення Коцюбайло і його добровольчий підрозділ зустріли на Донбасі. У середині лютого рота Да Вінчі воювала поблизу Щастя.
Пізніше його підрозділ пермістився на Криворізький напрямок, потім на Харківщину і після цього на Луганщину і Донеччину. Він брав активну участь у деокупації Харківської області.
В інтервʼю виданню "Новинарня", яке Коцюбайло дав у грудні минулого року, він сказав, що війна повинна закінчитися у 2023 році.
"Я ще десять років не витримаю, - жартував він. - Я собі ставлю оптимістичний план на наступний рік звільнити всі окуповані території".
На питання, що він буде робити після війни, він відповів, що не думає так глобально.
"Думаю, після війни буде багато роботи всередині країни. Маємо розуміти, що треба довести це до логічного завершення. А логічне завершення може бути тільки тоді, коли Росія розвалиться. Україна зможе зажити, коли Російська Федерація розпадеться", - сказав військовий.