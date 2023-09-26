Вбили водія після переслідування. Як у Британії виникла найбільша криза з поліцією

Автор фото, EPA

Author, Олексій Калмиков

Role, ВВС

29 хвилин(и) тому

Одна з найстаріших поліцій світу переживає нову кризу. Понад сто поліцейських елітного підрозділу лондонського Скотленд-Ярду склали зброю. Керівництво поліції та МВС повністю підтримало їх, а влада звернулась по допомогу до армії.

Проблема в тому, що одного з поліцейських звинуватили у вбивстві. Рік тому він застрелив людину під час спроби затримання після переслідування на півдні Лондона.

Його колеги обурені новою реальністю, де кожне їхнє рішення, ухвалене за частку секунди в екстремальних умовах, тепер може призвести до тривалого розгляду і може закінчитися в'язницею.

Поліція не вперше опиняється в центрі скандалу, проте вперше за довгі роки терпець увірвався в елітних поліцейських. Їхній демарш продемонстрував глибину кризи у відносинах британців з поліцією, створеною за унікальною моделлю "громадян у формі", які переважно не озброєні та існують не для примусу, а для "контролю за згодою населення".

Виняток — компактні підрозділи озброєних офіцерів поліції, створені для боротьби з тероризмом та мафією, захисту важливих персон та об'єктів на кшталт аеропортів. Вони навчені не тільки стрільбі, але й швидкісним переслідуванням міськими вулицями; до їхньої допомоги вдаються звичайні поліцейські в особливих випадках.

Саме на такий виклик відгукнулась чергова команда озброєних поліцейських 5 вересня минулого року. Вони наздогнали підозрюваного і при затриманні застрелили його. Обставини інциденту зараз є предметом розслідування, і поліція не коментує їх.

Відомо лише, що родина загиблого 24-річного чорношкірого Кріса Коби, яка активно вимагала покарати поліцейського, вирішила "зробити крок назад і взяти паузу" після того, як їй показали запис поліцейського відеореєстратора.

Офіцера відсторонили від служби на час розслідування. Воно тривало майже рік, після чого прокуратура повідомила минулого тижня, що з урахуванням висновків цього розслідування офіцера обвинувачують у вбивстві.

"Воно того варте?"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Двоє озброєних поліцейських допомагають двом постовим затримати людину, яка намагалась прорватись до будівлі британського парламенту

Новина стала шоком для поліцейських. Десятки офіцерів озброєного підрозділу Скотленд-Ярду відразу здали ліцензії на носіння зброї. Минуло кілька днів і їхня кількість перевалила за сотню.

"Ніякого організованого протесту немає. Я точно знаю, що ними керує не гнів і не обурення, — сказав ВВС їхній колега, який нещодавно звільнився. — Вони вірно й самовіддано служать. Але в них є сім'ї, дружини, діти".

Ризик потрапити до в'язниці за те, заради чого їм дали в руки зброю, став "надто великий", каже він.

"І кожен з них тепер запитує: воно того варте?"

Навіть якщо за підсумками розслідування поліцейського виправдають, його на місяці, а можливо й роки відсторонюють від служби, виплачують тільки ставку, залишаючи без понаднормових. На фінансовий тиск накладається психологічний — як на офіцера, так і на сім'ю.

Керівник Скотленд-Ярду і фактично старший поліцейський Британії сер Марк Роулі попросив міністерку внутрішніх справ Суеллу Браверман захистити його підлеглих. Він написав їй, що за нинішньої системи поліцейські ризикують потрапити під кримінальну справу, навіть якщо досконало виконують інструкції.

Роулі підтримала спочатку Браверман, а потім і прем'єр-міністр Ріші Сунак.

"Озброєні поліцейські виконують надзвичайно складну роботу. Їм доводиться за частку секунди вирішувати питання життя і смерті. Їхня хоробрість гарантує нам безпеку і заслуговує на подяку",— сказав він.

Підтримка влади навряд чи заспокоїть поліцейських зі зброєю, оскільки підозри у вбивстві висувають та розслідують незалежні наглядові органи й суди, на які міністри не мають прямого впливу.

Британська поліція: народна і беззбройна

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поліція з народом, а не проти нього. Як і народ, звичайна поліція не має при собі зброї

У Британії звичайні поліцейські ніколи не носили при собі вогнепальної зброї. Виняток — Північна Ірландія, але там проживає менш двох мільйонів з 67 млн підданих британської корони.

Зброю мають не більше 5% усіх правоохоронців. У головній поліції країни, лондонському Скотленд-Ярді, з 34 тисяч поліцейських на службі лише близько 2500 з вогнепальною зброєю.

На час кризи офіцерів, які здали пістолети й автомати, уряд планує замінити армією. Але тільки якщо буде потрібно, і тільки для боротьби з терористами — з населенням військові не матимуть справи, патрулювати вулиці їм не дадуть.

Армія навчена знищувати ворогів, а в поліцейських у Британії зовсім інші функції.

Британська поліція репрезентує населення, а не владу. Принципи її роботи сформулювали ще два століття тому, у 1829 році при заснуванні Скотленд-Ярду.

Головний з них — "контроль за згодою населення", а не насадження волі держави.

Інший принцип – застосування мінімальної сили. А краще взагалі без неї.

Поліція досі керується цими принципами. Нещодавно, коли в пандемію влада обмежила право громадян збиратися більше двох, Скотленд-Ярд випустив роз'яснення про те, що таке "контроль за згодою населення".

Поліцейські не мають права відразу карати людей, вони мають пройти 4 стадії, які англійською є правилом чотирьох "E" (Engage, Explain, Encourage, Enforce), йшлося у ньому.

Спочатку поговорити, запитати, вислухати. Потім пояснити, що не так. Потім запропонувати добровільно виконати вимоги закону. І лише якщо всі три етапи не мали успіху, поліцейський отримує право на примус.

Криза довіри

Більшість британців довіряють поліції — 51% вважають, що поліцейські справляються зі своєю роботою "чудово" чи "добре", і лише 13% — що "погано" або "дуже погано", показують опитування.

Однак на тлі скандалів і кількох гучних злочинів, скоєних поліцейськими, публіка трохи охолола до громадян у формі. Ще 10 років тому рейтинг довіри був 63%, а кількість незадоволених не перевищувала 8%.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поки що озброєні поліцейські тільки відмовляються патрулювати вулиці, допомагаючи звичайній поліції. Охорона аеропортів та VIP-персон триває в повному обсязі, а проти терористів у разі потреби залучатимуть армію

Дві гучні справи лондонських поліцейських викликали резонанс національного масштабу та призвели до протестів. Спочатку лондонський поліцейський Вейн Казінс викрав, зґвалтував та вбив 33-річну Сару Еверард. А потім його колега Девід Керрік зізнався, що користувався службовими повноваженнями, щоб роками залякувати й ґвалтувати жінок.

Скотленд-Ярд організував велику чистку, яка триватиме не один рік. Внутрішні розслідування проводять щодо 1600 працівників, понад 1000 поліцейських тимчасово відсторонили від служби.

Водночас влада розширила повноваження поліції припиняти протести населення, що додало очок правлячій Консервативній партії серед її прихильників, але підірвало авторитет поліції серед іншої частини електорату. Скотленд-Ярд відразу застосував новий закон, припинивши травневу акцію противників монархії у день коронації Карла III, про що пізніше шкодував.

Зростання невдоволення поліцією кидає тінь і на елітні озброєні підрозділи, які досі не були причетні до гучних скандалів.

Це ще одна причина нинішньої кризи.

Поліцейські незадоволені тим, як преса й політики "мажуть усіх одним пензлем", оскільки відповісти на звинувачення вони не можуть. Правила служби забороняють публічне вираження думок та розкриття інсайдерської інформації. Політик може писати в соцмережах, що заманеться, тоді як поліцейським це заборонено.

Поліцейські, які склали зброю, не лише не хочуть, щоб кожен постріл у перестрілці під час затримання роками розслідували комісії й прокурори. Вони побоюються, що будь-яке таке розслідування буде необ'єктивним, а з кожного можуть зробити цапа-відбувайла для громадської думки.