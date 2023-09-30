США на порозі шатдауну. Що це, чим загрожує і чи правда, що в Америки закінчилися гроші

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Приводом для шатдауну в черговий раз можуть виявитися мігранти на мексиканському кордоні. Однак причина - глибше

Author, Олексій Калмиков

Role, ВВС

33 хвилин(и) тому

Уряд США у ніч проти 1 жовтня майже напевно залишиться без грошей. Не тому, що їх немає, а тому, що республіканці й демократи в Конгресі знову посварилися й протягом суботи навряд встигнуть виписати чек на утримання сотень тисяч бюджетників: сміттярів, військових, чиновників.

У результаті все вирішиться за кілька тижнів і прямі збитки будуть мінімальними, проте репутація США як світового лідера вже зазнала чергового удару.

Остання спроба відтермінувати шатдаун законом про тимчасове фінансування на 30 днів з тріском провалилася в п'ятницю в Палаті представників, яку контролюють республіканці. Демократичний Сенат може спробувати ухвалити свій закон у суботу, але шанси на успіх мінімальні.

Шатдаун - так називають в Америці припинення фінансування бюджетників - перекриє витрати на держуправління, які становлять близько 25% усіх витрат бюджету. Ані соціальні виплати, ані можливість випускати та рефінансувати борг при цьому не обмежуються.

Шатдаун - звична справа у США. Опозиція часто перетворює рутинне бюджетне голосування на політичні торги, щоб змусити своїх супротивників у Білому домі піти на поступки.

Цього разу прихильники Дональда Трампа серед республіканських ультрас вимагають приборкати міграцію та урізати держвитрати. Президент-демократ Джо Байден та його однопартійці в Сенаті називають вимоги опонентів неприйнятним.

Цей шатдаун буде особливим, оскільки ризикує затягтися до 2024 року - року виборів.

Конгрес уже вдруге цьогоріч ставить на карту платоспроможність уряду. Навесні загроза була навіть серйознішою: Америка опинилася перед лицем першого в її історії дефолту. Тоді республіканці не давали уряду демократів нарощувати держборг, і все могло закінчитися світовою фінансовою кризою.

З дефолтом все вирішилося в останній момент, але не без наслідків.

США втратили найвищий кредитний рейтинг, і не тому, що не можуть заплатити за боргами. Америка завжди виплатить належне кредиторам, оскільки може надрукувати стільки доларів, скільки потрібно. Проте з кожним зниженням рейтингу позики коштують їй усе дорожче, і гроші, які могли б піти на розвиток найбільшої економіки світу, витрачають на обслуговування боргу.

Новий шатдаун ризикує ще більше збільшити ці витрати.

Довіра до Америки підірвана

Автор фото, EPA Підпис до фото, Конгрес на Капітолійському пагорбі - арена жорстоких битв республіканців з демократами, які підривають довіру до Америки

Річ не в грошах, а в довірі. Люди все менше вірять у те, що Америкою управляють розумні люди, які не готові ставити на карту долю країни заради швидкої політичної вигоди.

У двох найбільших світових рейтингових агенцій, які оцінюють кредитоспроможність приватних і суверенних боржників, уже урвався терпець і вони позбавили США найвищого кредитного рейтингу. Загроза нового шатдауну цього разу розлютила вже й третю.

"Шатдаун навряд чи підірве виплати за боргами і зростання економіки, однак він підкреслює слабкість інститутів і держуправління у США, про що ми говорили останніми роками", - зазначила рейтингова агенція Moody's.

Її оцінки підтверджують економісти американського банку Goldman Sachs. Вони вважають, що зростання американської економіки сповільниться не більше ніж на 0,2 відсоткового пункту.

Шатдаун триватиме кілька тижнів, вважають вони, після чого знайдуть компромісне рішення. Але й воно буде недовговічним - новий шатдаун ймовірний ще до кінця року.