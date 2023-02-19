Жінка випадково розбила культову скульптуру Джеффа Кунса за $42 тисячі

Автор фото, STEPHEN GAMSON

10 хвилин(и) тому

"Будь ласка, не чіпайте експонати". Час від часу нам нагадують, чому ці застереження все ще потрібні в галереях по всьому світу.

Любителі мистецтва в Маямі з жахом спостерігали в четвер увечері, коли відвідувачка випадково повалила на землю скульптуру американського поп-художника Джеффа Кунса вартістю 42 тис. доларів.

За словами свідків інциденту, вона постукала по ньому пальцем.

Статуя — одна з культових собак-повітряних кульок Кунса — розбилася на крихітні уламки.

Це сталося під час ексклюзивного вечора відкриття Art Wynwood, ярмарку сучасного мистецтва, який щорічно проводиться в Маямі, штат Флорида.

Місцевий художник Стівен Гемсон розповів Miami Herald, що милувався скульптурою, коли "старша жінка" постукала по ній, збивши її з постаменту.

Спочатку він подумав, чи це частина перформансу, але швидко зрозумів, що це був нещасний випадок.

"Коли ця штука впала на землю, це було схоже на те, як автомобільна аварія приваблює величезний натовп на шосе", — сказав Гамсон виданню.

На щастя для жінки, витвір було застраховано, сказала Бенедікт Калуш, артконсультант галереї Bel-Air Fine Art, яка представляє скульптуру.

"Це була подія! – сказала Калуш Miami Herald. - Усі прийшли подивитися, що сталося".

Вона додала, що жінка, яка завдала шкоди, ім'я якої залишилося невідомим, була колекціонеркою предметів мистецтва.

"Життя просто зупинилося на 15 хвилин разом з усіма навколо", — сказав New York Times Седрік Боеро, який також працює в галереях Bel-Air Fine Art.

Він додав, що його колега розмовляв з жінкою, яка сказала, що їй "дуже дуже шкода" і що вона "просто хоче зникнути".

Скульптура була частиною обмеженої лінійки виробів, яка тепер скоротилася з 799 до 798.

"Це добре для колекціонерів", — сказав Боеро Times, сміючись.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джефф Кунс (ліворуч) розмовляє з шанувальником на заході у 2021 році на фоні однієї з його синіх статуй собаки-повітряної кульки

Попри те, що скульптура розбилася на тисячі шматків, інтерес до покупки знищеної скульптури все ще є.

Гемсон запропонував купити розбитого пса тут же, тому що, як він сказав у своєму акаунті в інстаграмі, "у нього дійсно крута історія".

68-річний Джефф Кунс ще не прокоментував інцидент.

Його скульптури "Собака повітряна кулька" є одними з найвідоміших творів сучасного мистецтва, їх продавали за десятки мільйонів доларів.

Деякі з них величезні — сягають 3 метрів, але ця статуя була радше просто цуценям, його зріст становив 40 см.

Статуї Кунса прикрашали галереї в усьому світі, а також фішкою Jay-Z у 2017 році, коли репер працював безпосередньо з Кунсом над створенням 12-метрової надувної собаки для сценічного реквізиту.

У 2019 році Кунс увійшов в історію, коли його скульптуру Кролика було продано на аукціоні за 91,1 млн доларів – це найвища ціна за роботу для нині живого художника.