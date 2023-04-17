Запуск найбільшої космічної ракети в історії від SpaceX. Чому це важливо і коли вона може полетіти

Автор фото, SPACEX Підпис до фото, Starship "Зоряний корабель" на техаському узбережжі Мексиканської затоки

Author, Джонатан Амос

Role, Кореспондент BBC з питань науки

1 година тому

Перший запуск найпотужнішої ракети з усіх коли-небудь розроблених у світі мав відбутися у понеділок 17 квітня. Але за кілька хвилин до запуску SpaceX заявила, що проведе замість нього генеральну репетицію.

Раніше компанія оголосила, що працює над "проблемою тиску" і не запустить корабель сьогодні, якщо її не розв'яжуть.

Як пояснили у SpaceX, "генеральна репетиція" включає завантаження ракети паливом. Тренувальний запуск проведуть за планом до останніх десяти секунд зворотного відліку - після цього процес зупиняють.

Власник SpaceX Ілон Маск написав у твіттері, що запуск відклали через те, що "клапан тиску, швидше за все, замерз".

Це доволі поширена проблема насамперед під час першого запуску.

Крім цієї проблеми, решта підготовки пройшла цілком успішно, і компанія, вочевидь, спробує ще раз запустити ракету цієї середи чи четверга.

Найбільша в історії

Космічний корабель Starship, або "Зоряний корабель", був побудований компанією SpaceX американського підприємця Ілона Маска.

Його висота майже 120 м, а потужність вдвічі перевищує будь-яку ракету в історії.

Компанія планує відправити верхній ступінь шатла у східному напрямку, щоб він зробив майже повне коло навколо Землі.

Вже напередодні запуску Маск закликав усіх зменшити свої очікування. Нерідкі випадки, коли ракета зазнає певної невдачі під час свого першого польоту.

"Це перший запуск дуже складної гігантської ракети, тому вона може не стартувати. Ми будемо дуже обережні, і якщо побачимо щось, що викликає у нас занепокоєння, ми відкладемо запуск", - заявив він під час аудіоконференції у Twitter Spaces.

Очікується, що тисячі глядачів спробують дістатися до узбережжя Мексиканської затоки, щоб побачити запуск.

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Ілон Маск сподівається, що Starship зробить революцію у ракетному бізнесі.

Шатл створено для швидкого повторного використання. Він передбачає відправку людей і супутників на орбіту кілька разів на день так само, як реактивний авіалайнер перетинає Атлантику.

Підприємець переконаний, що корабель може розпочати еру міжпланетних подорожей для звичайних людей.

Автор фото, SpaceX Підпис до фото, Випробування двигунів ракети-носія

Верхній сегмент Starship вже пройшов тестування, але це буде вперше, коли ракету запустять з нижнім ступенем.

Якщо все піде за планом найближчими днями, Starship підніметься вгору та попрямує через Мексиканську затоку. На орбіту ракету виштовхнуть 33 двигуни на дні метанового бустера, який є вдвічі потужнішим за нещодавно запущену "Артеміду" НАСА.

SpaceX хоче, щоби ракета-носій Super Heavy, яка виведе корабель на орбіту, повернулася назад до узбережжя Техасу і опустилася вертикально над водами Мексиканської затоки. Їй дозволять затонути.

Starship має знову увійти в атмосферу Землі після майже повного навколоземного польоту. Космічний корабель впаде у Тихій океан на північ від Гавайських островів.

Корабель має спеціальне покриття, яке захистить його від величезного нагрівання під час спуску. Падіння у води океану заплановане на 90 хвилину після старту.

Польоти на Марс

У майбутньому SpaceX очікує, що і ракета-носій, і корабель здійснюватимуть контрольовані посадки, після чого їх можна буде дозаправити і запустити повторно.

Одним із найбільш зацікавлених спостерігачів у понеділок було американське космічне агентство НАСА.

НАСА дає SpaceX майже 3 мільярди доларів на розробку варіанту Starship, який зможе висадити астронавтів на Місяць.

Гаррет Рейсман, професор астронавтичної інженерії в Університеті Південної Каліфорнії, каже, що Маск прагне полетіти ще глибше у Сонячну систему.

"Він бачить Starship як потенційно ще одну гігантську зміну парадигми, неймовірне збільшення можливостей - можливість відправляти людей у великих масштабах на Марс", - сказав BBC News радник SpaceX і колишній астронавт.

"Є велика потенційна вигода, але є також і великий потенційний ризик, тому що це дуже складно. Ще ніхто не запускав ракету такого розміру, вона вдвічі потужніше найближчої до неї моделі".