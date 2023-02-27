Помер Гліб Павловський - ідеолог "путінізму" і технолог Януковича

Автор фото, UNIAN

42 хвилин(и) тому

Помер російський політолог Гліб Павловський, ексрадник глави адміністрації президента РФ, а також колишній політтехнолог Віктора Януковича.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Йому було 72 роки.

За даними ВВС , в останні місяці він тяжко хворів.

Павловського називають одним з ідеологів сучасного політичного режиму в Росії, він був одним з тих, хто розробляв концепції "суверенної демократії" і "путінської більшості".

Павловський в 1990-их і 2000-х роках працював радником глави адміністрації президента Росії.

У 1995 році разом з Маратом Гельманом та Максимом Мейєром вони створили "Фонд ефективної політики", який був залучений до президентської виборчої кампанії Володимира Путіна.

Як політтехнолог Павловський працював в Україні на початку 2000-х років, співпрацював з Віктором Януковичем, якого Кремль бачив наступником Леоніда Кучми.

Гліб Павловський відкрито заявляв, що обрання президентом Віктора Ющенка суперечить інтересам Кремля.

Команда Павловського була автором концепції чорної виборчої кампанії проти Віктора Ющенка в 2004 році, зокрема, саме вони придумали концепцію різних сортів українців й відповідних мап на виборах 2004 року.

Проте у 2005 році Ющенко став президентом, а політтехнологи Кремля програли разом з Януковичем.

Тоді ж Павловський повернувся до Москви і був певний час консультантом адміністрації російського президента.

Проте співпраця припинилася після того, як він виступив різко проти рішення Путіна балотуватися на третій термін і почав критикувати російську владу.

Гліб Павловський народився в Одесі 5 березня 1951 року, проте з 1985 року жив у Москві.

Автор фото, Вікіпедія Підпис до фото, Концепція розколу України стала головною у кампанії Януковича, яку йому запропонувала команда Павловського