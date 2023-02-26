Під Авдіївкою збили російський літак – Зеленський

Автор фото, Reuters

1 година тому

26 лютого під Авдіївкою у Донецькій області українські військові збили російський літак. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава усім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території. Уся Україна буде вільною", - сказав Зеленський.

3 24 лютого 2022 року і до сьогодні ЗСУ збили 299 літаків і 288 гелікоптерів росіян.

Автор фото, Reuters

Авдіївка опинилися на передовій ще у 2014 році.

З лютого 2022 року за місто йдуть інтенсивні бої. Росіяни не раз намагалися його штурмувати.

Восени армія РФ обстріляла ринок міста, де загинули люди. Від лютого 2022 року в Авдіївці загинуло близько ста людей. Майже 200 отримали поранення.

В Авдіївці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживали 32 тисячі людей. У місті все ще залишаються близько тисячі місцевих жителів.