Нобелівську премію з медицини дали за вакцини проти Covid-19

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1 година тому

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили вченим, які розробили технологію, завдяки якій створили мРНК-вакцини проти Covid.

Премію розділять Каталін Каріко та Дрю Вайсман.

Саме ці науковці з Університету Пенсильванії запропонували теорію, яка лежить в основі мРНК-вакцини.

Під час пандемії Covid на технології мРНК базувалися вакцини Moderna та Pfizer/BioNTech.

Роботу вчених визнали неоціненною в умовах, коли світ пережив страшну епідемію Covid-19, й існує велика загроза інших епідемій, пояснили своє рішення в Нобелівському комітеті.

Каріко та Вайсман вже здобули премію Ласкера 2021 року - головну американську премію за біомедичні дослідження.

До пандемії ця технологія була експериментальною, але зараз такі вакцини отримали мільйони людей у всьому світі.

Технологію мРНК зараз досліджують на можливість створити вакцин та ліки проти інших захворювань.

Науковці порушують важливі питання: чи допоможуть мРНК-вакцини у лікуванні раку, ВІЛ і важких тропічних хвороб та, можливо, вони взагалі наділять нас надлюдським імунітетом?

Що таке мРНК-вакцини

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Від початку пандемії Covid-19 в усьому світі введено кілька мільярдів доз мРНК-вакцин

У зв'язку з пандемією Covid-19 термін "мРНК-вакцина" став відомим широкому загалу. Багато хто отримав саме таку вакцину від компаній Pfizer-BioNTech та Moderna.

Технологію, на яку ще кілька років тому майже не звертали уваги, тепер вважають революційною.

Месенджер рибонуклеїнової кислоти, або скорочено мРНК, — це одноланцюгова молекула, яка переносить генетичний код від ДНК до механізму, що виробляє білок клітини.

Без мРНК ваш генетичний код не використовувався б, білки б не вироблялися й ваш організм не зміг би функціонувати.

Щойно вірус потрапляє всередину наших клітин, він вивільняє власну РНК, обманом змушуючи наші захоплені клітини виробляти копії вірусу у вигляді вірусних білків, які заплутують нашу імунну систему.

Традиційні вакцини вводять в організм інактивований білок вірусу, або антиген, який вчить імунну систему розпізнавати вірус, якщо він знову з'явиться.

Революційність мРНК-вакцини полягає у тому, що потреби вводити сам антиген немає.

Замість нього у цих вакцинах використовується генетична послідовність або "код" антигену у вигляді мРНК. Такий привид справжнього вірусу все одно змушує організм створювати цілком реальні антитіла.

Після цього штучна мРНК зникає, її руйнують природні захисні сили організму, як-от ферменти, які її розщеплюють, й залишаються лише антитіла.

мРНК-вакцина - безпечніша, швидша у виробництві й дешевша, ніж традиційні вакцини. Більше не потрібні величезні біологічно захищені лабораторії, які вирощують смертельні віруси у мільйонах курячих яєць.

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Кілька фармацевтичних компаній також розробляють мРНК-вакцини й ліки проти раку.

Технологія мРНК може відкрити й ще одні двері у медицині - це розробка індивідуальної терапії для певного пацієнта, яка приваблює дослідників вже протягом багатьох років.

Теоретично вчені можуть взяти зразок пухлини з організму людини, секвенувати білок її клітин і створити індивідуальну вакцину для цього пацієнта.

Технологію мРНК можна застосувати й для розв'язання багатьох інших проблем зі здоров'ям, як-от непереносність лактози. На неї страждають сотні мільйонів людей азійського походження, й можливо одного дня вона може вразити близько 68% населення планети.

Наразі також проводять дослідження того, як за допомогою мРНК знищити високий рівень холестерину, який спричинює серцеві захворювання.