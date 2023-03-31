Що викликає безпліддя у чоловіків

Автор фото, Edward Berthelot/Getty Images

Author, Кетрін Летам

Role, BBC Future

18 хвилин(и) тому

"Вам ми допоможемо, — сказав лікар Дженніфер Ганнінгтон. А потім повернувся до її чоловіка Кіарена і уточнив. - А от вашу проблему вирішити буде складно".

Подружжя з британського Йоркширу вже два роки намагалося зачати дитину. Дженніфер мала синдром полікістозних яєчників, тому вони розуміли, що буде нелегко.

Чого вони не очікували, так це того, що Кіарен теж матиме проблеми. Аналізи показали низьку концентрацію та рухливість сперматозоїдів. Виявилось, що впоратись з цим важче, ніж з хворобою Дженніфер, а у більшості випадків - неможливо.

Ганнінгтон досі пам'ятає свою реакцію: "Шок. Горе. Я відмовлявся у це повірити. Думав, що лікарі помилились". Він завжди хотів стати батьком. "Я відчував, що підвів свою дружину".

З роками його психічний стан погіршився. Він став проводити більше часу на самоті, шукав розраду в алкоголі.

"Я досяг критичної точки, – каже чоловік. – Опинився у глибокому, темному місці".

Автор фото, Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images

Відомо, що приблизно половину всіх випадків безпліддя обумовлені чоловічим фактором. А проблеми з фертильністю мають 7% чоловічого населення Землі.

Однак безпліддя у чоловіків обговорюють значно менше, ніж у жінок, почасти через соціальні й культурні табу. Для більшості безплідних чоловіків причина залишається нез'ясованою, а її стигматизація призводить до того, що більшість з них просто мовчки страждають.

Серед факторів, що можуть негативно впливати на якість сперми, відзначають, зокрема, агресивний вплив довкілля. І ця проблема, за словами вчених, може збільшуватись.

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Прихована криза народжуваності?

За останнє століття населення планети різко збільшилося. Лише 70 років тому на Землі жило 2,5 мільярда людей. А в 2022 році їхня чисельність досягла восьми мільярдів.

Однак темпи зростання населення сповільнилися - переважно через соціальні й економічні чинники.

Народжуваність у всьому світі сягнула рекордно низького рівня.

Серед причин - підвищення фінансової незалежності жінок та контроль за своїм репродуктивним здоров'ям.

З іншого боку, у країнах з низьким рівнем народжуваності багато пар хотіли б мати більше дітей, але відкладають це з соціальних й економічних причин.

Водночас медики спостерігають зниження фізичної здатності людини давати потомство.

Як свідчать дослідження, у сучасних чоловіків збільшився весь спектр репродуктивних проблем: від зниження кількості сперматозоїдів та рівня тестостерону до еректильної дисфункції та раку яєчка.

Найважливішими аспектами чоловічої фертильності є концентрація сперматозоїдів, їхня здатність ефективно рухатись, а також форма і розмір.

Кількість сперматозоїдів тісно пов'язана із шансами зачати дитину, пояснює Хагай Левін, професор епідеміології Єврейського університету в Єрусалимі.

"Якщо один мілілітр сперми містить менш як 40 мільйонів сперматозоїдів, то можна говорити про проблеми з фертильністю", - каже вчений.

Як свідчать останні дослідження, у період з 1973 по 2018 рік кількість сперматозоїдів у чоловічій спермі знижувалась у середньому на 1,2% на рік. З 2000 року темпи цього зниження прискорилися до 2,6% на рік.

Левін стверджує, що це прискорення може бути пов'язане з епігенетичними змінами, тобто змінами в роботі генів, на які вплинули такі фактори, як екологія та спосіб життя.

"Є ознаки того, що це може накопичуватись з покоління в покоління", - зазначає вчений.

Дослідження показують, що чоловіче безпліддя може бути ознакою інших проблем зі здоров'ям, хоча точний зв'язок до кінця не вивчений.

"Це [зниження кількості сперматозоїдів] свідчить про погане здоров'я чоловіків, а можливо, і всього людства, - пояснює Левін. - Ми зіткнулися з кризою охорони здоров’я – і ми не знаємо, чи це зворотний процес".

З ним погоджується Сара Мартінс Да Сілва, гінеколог і фахівчиня з репродуктивної медицини в Університеті Данді.

"Бажання мати дитину та неможливість завагітніти - надзвичайно руйнівні фактори, однак це значно серйозніша проблема", — каже вона.

Індивідуальних змін у способі життя може бути недостатньо, щоб зупинити зниження якості сперми. Дедалі більшу загрозу становить екологія, а саме токсичні викиди.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, З мільйонів сперматозоїдів, які вирушають у подорож, до фінішу добирається лише одиниці

"Токсичний світ"

Ребека Бланчард з Ноттінгемського університету вивчає вплив побутових хімічних речовин на чоловіче репродуктивне здоров'я.

Моделлю для досліджень вона обрала собак.

"Собаки поділяють наше середовище, — пояснює дослідниця. — Вони живуть поруч з нами і зазнають впливу тих самих хімічних забруднювачів, що й ми. Якщо ми подивимося на собак, то зможемо побачити, що відбувається з людиною".

Її дослідження були зосереджені на хімічних речовинах, що містяться у пластмасах і звичайних предметах домашнього побуту. Деякі з цих хімікатів були заборонені, але все ще залишаються у довкіллі чи у старих речах.

Бланчард виявила, що ці хімікати можуть порушувати гормональну систему і шкодити фертильності як собак, так і чоловіків.

"Ми зафіксували зниження рухливості сперматозоїдів у людини і собаки", — каже науковиця.

Отримані результати узгоджуються з іншими дослідженнями, що доводять, що фертильність погіршується від впливу хімічних речовин, що містяться у пластмасах, побутових ліках, деяких харчових продуктах та у повітрі.

Це впливає на чоловіків, жінок - і навіть на немовлят.

Негативно на чоловічу фертильність впливає і зміна клімату: кілька досліджень на тваринах показали, що сперматозоїди особливо схильні до впливу підвищення температури.

Виявилось, що теплові хвилі шкодять спермі комах. Аналогічний ефект спостерігається і в людей.

Дослідження 2022 року також показало, що глобальне потепління та роботи в спекотному середовищі негативно впливають на якість сперми.

Неправильне харчування, стрес і алкоголь

Поряд із фактором довкілля на чоловічу фертильність можуть вплинути й індивідуальні проблеми, як-от неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, стрес, вживання алкоголю і наркотиків.

В останні десятиліття вік батьківства змінився, люди народжують дітей у пізнішому віці. І хоча жінкам часто нагадують про біологічний годинник, вважалося, що для чоловічої фертильності вік не є проблемою.

Тепер цей підхід змінюється. Пізнє батьківство пов'язують з нижчою якістю сперми та зниженою фертильністю.

Зростає потреба у глибшому розумінні чоловічого безпліддя та нових підходах до його профілактики, діагностики й лікування, а також у підвищенні обізнаності про необхідність боротьби за чистоту довкілля.

Але, чи є щось, що людина може зробити, щоб захистити чи підвищити якість своєї сперми?

Фізичні вправи й здорова дієта можуть бути хорошим початком.

Ребека Бланчард рекомендує обирати органічну їжу та пластмасові вироби, що не містять BPA (бісфенол А) — хімічної речовини, що викликає проблеми з фертильністю у чоловіків і жінок.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Штучне запліднення дає надію парам із проблемами безпліддя, але воно дороге й доступне не всім

І що точно не треба робити – це мовчки страждати, каже Кіарен Ганнінхтон.

Після п’яти років лікування, трьох раундів ІКСІ (інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїда) та штучного запліднення, він і його дружина народили двох дітей.

Однак деяким ці процедури можуть бути не по кишені. Приміром, у США один раунд ЕКЗ може коштувати понад 30 тисяч доларів.